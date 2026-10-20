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Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδρίασε εκτάκτως χθες, Δευτέρα, σε μία απέλπιδα προσπάθεια να χαμηλώσουν τα πνεύματα και η χώρα να επανέλθει σε κάποια, έστω, τάξη.

Όταν ο ίδιος ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας παραδέχτηκε ότι η Αστυνομία «έχασε τον έλεγχο» των βίαιων διαδηλώσεων σε ορισμένες πόλεις το περασμένο Σαββατοκύριακο, μετά από ταραχές που οδήγησαν σε λεηλασίες επιχειρήσεων και πυρπολήσεις κτιρίων.

Όπως μεταδίδει το BBC από τη Γαλλία, περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους το Σάββατο, διαμαρτυρόμενοι για ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων, που αφορούν τη τσέπη αλλά και τον αποκλεισμό τους «από το κομμάτι της ευημερίας» που εκείνοι δεν έχουν.

Ενώ η πλειονότητα των ανθρώπων διαδήλωσαν ειρηνικά, κάποια στιγμή ξέσπασαν αναταραχές και βίαια επεισόδια σε «μερικές από τις χειρότερες σκηνές δημόσιας βίας στη σύγχρονη γαλλική ιστορία», γράφει η συντάκτρια, Κάτια Άντλερ, ανταποκρίτρια του BBC από το Παρίσι.

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι οι πιο μεγάλες ταραχές έγιναν με φόντο το γαλλικό Κοινοβούλιο, που είναι «παράλυτο», σε μια χώρα που υποφέρει από «οικονομικά προβλήματα». Οι άνθρωποι στους δρόμους είπαν στην Κάτια ότι «ενώ ανησυχούν για το μέλλον», οι πολιτικοί φαίνεται να «επικεντρώνονται με πάθος στο να κατηγορούν ο ένας τον άλλον για την αστάθεια».

Σε ορισμένες γαλλικές πόλεις έχει δοθεί η εξουσία να εφαρμόσουν μερικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας για την προστασία των ανθρώπων και των καταστημάτων, λέει ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνού.

Αυτό έρχεται μετά από ένα Σαββατοκύριακο ταραχών και λεηλασιών, με τον Λεκορνού να λέει «δεν θα μας υπαγορεύουν τι θα κάνουμε, και δεν θα μας κυβερνούν οι διαρρήκτες, οι κλέφτες, οι κακοποιοί».

Νωρίτερα, ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, δήλωσε ότι η Αστυνομία «έχασε τον έλεγχο». Μάλιστα, ο επικεφαλής των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Γαλλίας λέει ότι 2.000 επιχειρήσεις επηρεάστηκαν άμεσα από τις διαδηλώσεις.

Ο Νουνιέζ, του οποίου η απόφασή του να παραιτηθεί απορρίφθηκε από τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι υπήρχε «έλλειψη αστυνόμευσης και προστασίας των πολιτών».

Οι ταραχές ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα με μαθητές να διαμαρτύρονται για τις σχολικές συνθήκες, αλλά έκτοτε έχει κλιμακωθεί για να καλύψει ένα ευρύτερο φάσμα ανησυχιών.

Ο Λεκόρνου λέει ότι το κίνημα καθοδηγείται από «υπεραριστερές ριζοσπαστικές ομάδες» που ελπίζουν να «δημιουργήσουν χάος» ενόψει των γαλλικών προεδρικών εκλογών του 2027.

Περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους το Σάββατο. Την Κυριακή, έγιναν πάνω από 350 συλλήψεις μόνο στο Παρίσι, με τουλάχιστον πέντε καταστήματα να λεηλατούνται.

Μια ανάρτηση στο «Χ» από τον τραγουδιστή και συνθέτη, Στάθη Δρογώση, από εκείνους τους καλλιτέχνες που ενδιαφέρονται για τις πολιτικές αναταράξεις παντού:

«Όλοι προσπαθούν να εξηγήσουν τις ταραχές στη Γαλλία μέσα από ιδεολογικά γυαλιά. Για όλους φταίνε οι μετανάστες, για άλλους οι αριστεροί, για άλλους η Ουκρανία που δεν γονατίζει (και πυροδοτεί την ακρίβεια), για άλλους η ΕΕ κ.τ.λ. Δεν υπάρχουν φυσικά απλές απαντήσεις. Και δεν είναι ίδιες όλες οι κοινωνίες. Επίσης, δεν είναι επανάσταση το πλιάτσικο. Αλλά ΟΚ, αυτά είναι ψιλά γράμματα. Απλά με ενοχλεί που κάποιοι βολεμένοι επαγγελματίες δημοσιολόγοι ξερογλείφοντα, γιατί γουστάρουν το χάος. Οπότε, πετάνε το λαϊκίστικό τους τσιτάτο και το παίζουν προοδευτικοί».