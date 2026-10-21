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Τα τελικά συμπεράσματα που εξέδωσε στις 16 Οκτωβρίου η Σύνοδος Κορυφής των «27» ήταν απογοητευτικά. Το Συμβούλιο επανέλαβε τα αγαπημένα του ήξεις αφήξεις, από τα οποία νόημα δεν βγαίνει. Ούτε ουσία.

Η πλειοψηφία των κυβερνήσεων ζητούσε πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για να ληφθούν νέα μέτρα φοροελάφρυνσης ή επιδοτήσεων για φθηνότερη ενέργεια στις μάζες και το Συμβούλιο… κάλεσε την Κομισιόν, αν συμφωνεί, να εξετάσει νέα μέτρα προσεχώς.

Σε κάποιο βαθμό η αδυναμία του Συμβουλίου να πάρει ουσιαστικές αποφάσεις για τα κακά χάλια στα οποία διολισθαίνει όλο και περισσότερο το βιοτικό επίπεδο (κυρίως των νέων και των συνταξιούχων) σε πολλές χώρες της Ένωσης, ως απόρροια όχι μόνο του νέου κύματος ενεργειακής κρίσης και πληθωρισμού, αλλά και φαινομένων όπως η έλλειψη στέγης σε προσιτές τιμές ή συζητήσιμα ενοίκια και η μείωση ή πάγωμα των κρατικών δαπανών για άσκηση κοινωνικής πολιτικής, ενίσχυσαν την οργή των διαδηλωτών του Σαββατοκύριακου σε Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία.

Σήμερα είναι προγραμματισμένη μια νέα διαδήλωση από το μεγαλύτερο συνδικάτο (ή από τα μεγαλύτερα) της Ιταλίας (Confederazione Generale Italiana del Lavoro, με πρόσβαση στην κομουνιστική-σοσιαλιστική αριστερά), σε κεντρική πλατεία στο Μιλάνο, όπου πριν μερικά 24ωρα εκατοντάδες κουκουλοφόροι τα έκαναν γης μαδιάμ, αφού ολοκληρώθηκε η μαζική αλλά ειρηνική διαδήλωση και αποχώρησε ο κεντρικός όγκος των διαμαρτυρομένων.

Ανκαι η κυβέρνηση Μελόνι έσπευσε χθες να αποφασίσει την ενίσχυση της παρουσίας στρατού στο Μιλάνο (κάτι ανάλογο προωθεί και ο Μακρόν στη Γαλλία, όπου ήδη ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας σε κάποιες αστικές περιοχές), η σημερινή διαδήλωση υπέρ της άρσης των κοινωνικών ανισοτήτων έχει ως δεύτερο κεντρικό μήνυμα την καταδίκη της βίας. Συνεπώς, αν απομονωθούν αυτή τη φορά οι γνωστοί κουκουλοφόροι, το ενδεχόμενο νέων ταραχών στο Μιλάνο δεν θεωρείται πολύ πιθανό.

Όμως σήμερα είναι Τετάρτη και το Σαββατοκύριακο πλησιάζει. Και θα επαναληφθούν διαδηλώσεις. Και στην Ιταλία και στη Γαλλία. Ίσως και αλλού. Και θα είναι διαδηλώσεις λιγότερο ελεγχόμενες από μεγάλες συντεχνίες ή δημοκρατικά κόμματα. Θα είναι περισσότερο αυθόρμητες και σε μεγαλύτερο βαθμό απρόβλεπτες και εν δυνάμει επικίνδυνες ως προς την εξέλιξή τους.

Για τη βαλλόμενη πανταχόθεν πρόεδρο της Κομισιόν και τον ζορισμένο μετά την κραυγαλέα αποτυχία της τελευταίας Συνόδου Αντόνιο Κόστα, το Σαββατοκύριακο και οι βέβαιες νέες εντάσεις στους δρόμους ευρωπαϊκών πρωτευουσών και μεγαλουπόλεων είναι ανησυχία που μπορεί να περιμένει μερικά 24ωρα.

Τα ζόρια τα μεγάλα για τους δύο ανώτατους αξιωματούχους της ΕΕ είναι για την ώρα πώς θα ανταπεξέλθουν από τη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας της Ευρωβουλής στο Στρασβούργο, στην ατζέντα της οποίας δεσπόζει η αξιολόγηση των συμπερασμάτων της Συνόδου και κατ’ επέκταση η ενεργειακή κρίση και η φτωχοποίηση εκατομμυρίων νοικοκυριών. Με τον χειμώνα να δείχνει όπου να ‘ναι τα πρώτα του δόντια.

Και η Ούρσουλα και ο συμπαθής Αντόνιο είναι βέβαιο πως θα φάνε πολύ «ξύλο» σήμερα. ίσως περισσότερο από ποτέ. Μπορεί και να βρεθεί η πρόεδρος της Κομισιόν ενώπιον ενός νέου διαβήματος μομφής εναντίον της.

Και με τις κοινωνίες, κυρίως στο δυτικό άκρο του νότου, να βράζουν, η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι η σκληρή κριτική που θα δεχθούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο -με κύριο αποδέκτη τον πρόεδρό του, τον κ. Κόστα- θα προέλθει σχεδόν από όλες τις πολιτικές ομάδες. Ακόμα και από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και το Σοσιαλιστικό-Δημοκρατικό, τους δύο μεγάλους συνεταίρους του κοινοβουλίου.

Ότι θα ξεθυμάνουν όλοι αυτοί στα κοινοβουλευτικά έδρανα σήμερα είναι βέβαιο. Θα καταφέρουν μήπως να οργανώσουν την κριτική και την απαξίωση έτσι που να εξαναγκάσουν αυτούς που πραγματικά αποφασίζουν και διατάζουν να αλλάξουν πολιτικές προτεραιότητες και κατευθύνσεις; Μοιάζει πολύ απομακρυσμένο.

Και εκ των πραγμάτων, ο λόγος θα επανέλθει το Σαββατοκύριακο σε αυτούς που πραγματικά καίει το χθεσινό νέο ρεκόρ πενταετίας στην τιμή του φυσικού αερίου (βασικό καύσιμο θέρμανσης στην ΕΕ) και το επίσης χθεσινό ρεκόρ πενταμήνου στην τιμή του μπρεντ. Ελπίζουμε χωρίς βία και χωρίς θύματα.