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Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται η Γαλλία ενόψει των διαδηλώσεων του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου, με την κυβέρνηση να προχωρεί στην ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στους δρόμους και να εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης συγκεντρώσεων υπό τον φόβο νέων επεισοδίων.

Την κινητοποίηση του στρατού ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας που σχεδιάζονται για τις επικείμενες κινητοποιήσεις.

Μετά τα εκτεταμένα επεισόδια και τις λεηλασίες της 17ης Οκτωβρίου, η γαλλική κυβέρνηση αναγνώρισε αδυναμίες στον επιχειρησιακό σχεδιασμό των δυνάμεων ασφαλείας και προχωρά σε αλλαγή τακτικής ενόψει του δεύτερου γύρου κινητοποιήσεων, του αποκαλούμενου «Acte II».

Μιλώντας την Τρίτη στη γαλλική Εθνοσυνέλευση, ο Λοράν Νουνιές επιβεβαίωσε ότι θα κινητοποιηθούν στρατιωτικές δυνάμεις της Επιχείρησης Sentinelle, με στόχο να αναλάβουν καθήκοντα στατικής φύλαξης και να αποδεσμεύσουν αστυνομικούς και χωροφύλακες για την αντιμετώπιση πιθανών επεισοδίων.

Στρατιώτες στη φύλαξη κτιρίων, αστυνομικοί στους δρόμους

Σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό Εσωτερικών, οι δυνάμεις της Sentinelle θα αναλάβουν κυρίως αποστολές προστασίας και φύλαξης συγκεκριμένων σημείων, αντικαθιστώντας σε αυτές τις θέσεις τις δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας.

«Οι δυνάμεις Sentinelle θα χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας, κυρίως σε αποστολές στατικής φύλαξης», δήλωσε ο Νουνιές, εξηγώντας ότι με τον τρόπο αυτό θα απελευθερωθούν αστυνομικοί και χωροφύλακες, οι οποίοι θα αναλάβουν αποστολές διατήρησης της δημόσιας τάξης.

Η συγκεκριμένη επιλογή εντάσσεται στον νέο επιχειρησιακό σχεδιασμό της κυβέρνησης, η οποία επιδιώκει να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των διαθέσιμων αστυνομικών στο πεδίο των διαδηλώσεων.

Επιστρατεύονται επίλεκτες μονάδες, ελικόπτερα και τεθωρακισμένα

Ο υπουργός Εσωτερικών προανήγγειλε επίσης την ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων με ειδικές μονάδες επέμβασης, στα πρότυπα των μέτρων που είχαν ληφθεί κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων ταραχών του Ιουλίου του 2023. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η κινητοποίηση της BRI, της μονάδας έρευνας και επέμβασης της αστυνομίας, της επίλεκτης μονάδας της χωροφυλακής GIGN και της ειδικής αντιτρομοκρατικής μονάδας RAID.

Παράλληλα, προβλέπεται η αξιοποίηση ελικοπτέρων, τεθωρακισμένων οχημάτων Centaure και οχημάτων εκτόξευσης νερού, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάλυση βίαιων συγκεντρώσεων.

Ο Νουνιές διευκρίνισε ότι ορισμένα από αυτά τα μέσα είχαν ήδη κινητοποιηθεί κατά τις διαδηλώσεις της 17ης Οκτωβρίου, ωστόσο υπογράμμισε ότι απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση. «Είχαν κινητοποιηθεί το περασμένο Σάββατο, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μαζική αστυνομική κινητοποίηση για τις νέες διαδηλώσεις – Για «σχέδιο εξέγερσης» της άκρας Αριστεράς μιλά ο Λεκορνί

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί προανήγγειλε μαζική κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων νέων επεισοδίων στις διαδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι πίσω από τη βία που σημειώθηκε το περασμένο σαββατοκύριακο βρίσκονται ομάδες της άκρας Αριστεράς, οι οποίες, όπως υποστήριξε, είχαν οργανώσει σχέδιο εξέγερσης.

Μιλώντας στη γαλλική Εθνοσυνέλευση και σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ο Λεκορνί αναγνώρισε ότι ο σχεδιασμός της αστυνομίας κατά τη διάρκεια των προηγούμενων διαδηλώσεων αποδείχθηκε ανεπαρκής, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας ήταν «υπερβολικά στατικές και όχι αρκετά ευέλικτες».

«Η αστυνομική κινητοποίηση θα είναι μαζική», δήλωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός, απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατών (MoDem), Μαρκ Φενό και πρόσθεσε πως ο υπουργός Εσωτερικών έχει ήδη δώσει οδηγίες στις κατά τόπους διοικητικές αρχές, ώστε να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας ενόψει των νέων κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, ο Γάλλος πρωθυπουργός κατήγγειλε ότι σε ορισμένες περιοχές υπήρξε οργανωμένο σχέδιο αποσταθεροποίησης από ομάδες της άκρας Αριστεράς.

Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για «σχεδιασμό, σε ορισμένα σημεία, ενός εξεγερσιακού σχεδίου που οργανώθηκε από μικρές ομάδες της άκρας και της εξτρεμιστικής Αριστεράς». Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιτρέψει σε βίαιες ομάδες να απειλήσουν κυβερνητικά κτίρια και θεσμούς της Γαλλικής Δημοκρατίας.

«Δεν πρόκειται να ανεχθούμε στασιαστικές ομάδες που επιχειρούν να κινηθούν εναντίον του Μεγάρου των Ηλυσίων ή του Ματινιόν», τόνισε, αναφερόμενος στην έδρα της γαλλικής προεδρίας και στην επίσημη έδρα του πρωθυπουργού.

Διαψεύδει τις καταγγελίες για πολιτική παρακολούθηση από την αστυνομία

Κατά την ίδια συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης, ο Λεκορνί απάντησε και στις καταγγελίες που διατυπώθηκαν σχετικά με ενδεχόμενη συλλογή πολιτικών πληροφοριών από την αστυνομία.

Οι σχετικοί ισχυρισμοί είχαν δημοσιοποιηθεί από τον ιστότοπο Mediapart και αναπαράχθηκαν από την Ανυπότακτη Γαλλία (La France insoumise – LFI), προκαλώντας νέα αντιπαράθεση με την κυβέρνηση.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός απέρριψε κατηγορηματικά τις καταγγελίες ότι η αστυνομία επιδίδεται σε πολιτική παρακολούθηση. «Αυτό είναι ψευδές», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «είναι αδιανόητο μια κυβέρνηση να μπορεί να δώσει τέτοιου είδους εντολές».

Στο τραπέζι η απαγόρευση διαδηλώσεων

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αναφορά του υπουργού Εσωτερικών στο ενδεχόμενο απαγόρευσης συγκεντρώσεων, ακόμη και εάν αυτές έχουν δηλωθεί επισήμως στις αρμόδιες αρχές. Όπως εξήγησε, η κυβέρνηση εξετάζει τη δυνατότητα να απαγορεύονται διαδηλώσεις που δεν έχουν δηλωθεί και θεωρείται ότι ενδέχεται να προκαλέσουν διατάραξη της δημόσιας τάξης.

Το ίδιο ενδέχεται να ισχύσει και για συγκεντρώσεις που έχουν δηλωθεί στις νομαρχιακές αρχές, εφόσον οι διοργανωτές τους ή τα μέτρα περιφρούρησης δεν παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις ότι η κινητοποίηση θα εξελιχθεί χωρίς επεισόδια.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της Journal du Dimanche, ο Νουνιές έχει ήδη αποστείλει οδηγίες στους νομάρχες να αξιοποιήσουν τις προβλεπόμενες από τον νόμο δυνατότητες απαγόρευσης συγκεντρώσεων που ενδέχεται να διαταράξουν τη δημόσια τάξη, με τις αποφάσεις να λαμβάνονται ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες.

protothema.gr