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Ούτε οι συναγερμοί ούτε οι ένοπλοι φρουροί στάθηκαν εμπόδιο στους διαρρήκτες που κατάφεραν να εισβάλουν στο ιστορικό ανάκτορο της Βενάρια Ρεάλε, στα περίχωρα του Τορίνο, στην Ιταλία, και να εξαφανιστούν με 26 πολύτιμα ρολόγια τσέπης του 18ου αιώνα. Η αξία των κλοπιμαίων υπολογίζεται σε περίπου 150.000 ευρώ, με την κλοπή να σημειώνεται παρά τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται στον χώρο.

Τα ρολόγια, αγγλικής και γαλλικής κατασκευής, ήταν φιλοτεχνημένα από χρυσό και σμάλτο και φυλάσσονταν σε ειδική προθήκη, στην Αίθουσα Ακροάσεων του Δούκα της Σαβοΐας.

Ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται στον κύριο όροφο του ανακτόρου, κατά μήκος της διαδρομής που ακολουθούν οι επισκέπτες, αμέσως μετά τη Μεγάλη Πινακοθήκη, την οποία σχεδίασε ο αρχιτέκτονας Φίλιπο Γιουβάρα. Πρόκειται για μία από τις πιο εντυπωσιακές αίθουσες του μπαρόκ συγκροτήματος, με περίτεχνες γύψινες διακοσμήσεις, επιχρυσωμένα στοιχεία και τοιχογραφίες.

Furto da film alla Reggia di #Venaria Reale, il complesso sabaudo alle porte di #Torino. Rubati 26 orologi antichi per un valore di 150mila euro.#Tg1 Elena De Vincenzo pic.twitter.com/k6wDAIVf9j — Tg1 (@Tg1Rai) October 20, 2026

Η εισβολή των κουκουλοφόρων και τα ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κλοπή φέρεται να συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα, τα οποία εισέβαλαν στο ανάκτορο λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπα τους.

Η δράση τους εκτιμάται ότι έχει καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας του συγκροτήματος. Το οπτικό υλικό εξετάζεται από τους ερευνητές, οι οποίοι επιχειρούν να ρίξουν φως τις κινήσεις των δραστών και να εξακριβώσουν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η διάρρηξη.

Σε ανακοίνωσή του, ο φορέας διαχείρισης των Βασιλικών Κατοικιών της Σαβοΐας διευκρίνισε ότι όλα τα συστήματα ασφαλείας βρίσκονταν σε λειτουργία την ώρα της κλοπής.

Παρά τα μέτρα προστασίας, οι δράστες κατάφεραν να φτάσουν στην αίθουσα όπου εκτίθεντο τα ρολόγια, να παραβιάσουν την προθήκη και να διαφύγουν με τα πολύτιμα αντικείμενα.

Οι Αρχές ερευνούν πώς οι δράστες απέκτησαν πρόσβαση στο εσωτερικό του ανακτόρου και εάν γνώριζαν εκ των προτέρων τη διαρρύθμιση των χώρων και τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας.



Η ιστορική συλλογή που είχε δωρηθεί το 2012

Τα 26 ρολόγια αποτελούσαν μέρος συλλογής που είχε περιέλθει στην κατοχή του φορέα διαχείρισης των Βασιλικών Κατοικιών της Σαβοΐας το 2012, έπειτα από δωρεά των κληρονόμων του Τζόρτζιο Ακορνέρο.

Η συλλογή περιλάμβανε επίσης 24 ιστορικές ταμπακιέρες, οι οποίες δεν αφαιρέθηκαν κατά τη διάρκεια της διάρρηξης.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ανακτόρου, τα κλεμμένα αντικείμενα καλύπτονται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Ωστόσο, πέρα από την οικονομική αξία τους, τα ρολόγια αποτελούν δείγματα ιστορικής ωρολογοποιίας και παραδοσιακής δεξιοτεχνίας του 18ου αιώνα, τα οποία εκτίθεντο στο κοινό ως μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς του συγκροτήματος.

protothema.gr