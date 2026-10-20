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Σημαντική αποκλιμάκωση παρουσίασαν τη Δευτέρα οι μαζικές κινητοποιήσεις και τα βίαια επεισόδια που συγκλόνισαν τη Γαλλία το Σαββατοκύριακο, μετά την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας και την επιβολή στοχευμένων απαγορεύσεων κυκλοφορίας. Οι γαλλικές αρχές επιχειρούν πλέον να αποτρέψουν νέα έξαρση των ταραχών, οι οποίες ξεκίνησαν με αφορμή την ακρίβεια και εξελίχθηκαν σε εκτεταμένους βανδαλισμούς και λεηλασίες καταστημάτων.

Σε ορισμένες περιοχές του Παρισιού τέθηκε σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 11 το βράδυ της Δευτέρας, ενώ αντίστοιχοι περιορισμοί εφαρμόστηκαν και σε άλλες πόλεις. Είχε προηγηθεί εντολή του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί προς τις περιφερειακές αρχές να προχωρούν στην επιβολή απαγορεύσεων όπου κρίνεται αναγκαίο για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης.

Παρότι η Γαλλία έχει αντιμετωπίσει ανάλογα επεισόδια στο παρελθόν, όπως στις ταραχές του 2023 και στις κινητοποιήσεις των «Κίτρινων Γιλέκων» το 2018, η έκταση και η ένταση των πρόσφατων συγκρούσεων αιφνιδίασαν τις αρχές.

Η νέα κρίση εκδηλώνεται μάλιστα σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένες πολιτικές και οικονομικές πιέσεις, μόλις έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές για την ανάδειξη του διαδόχου του Εμανουέλ Μακρόν.

Πάνω από 2.500 συλλήψεις και ζημιές που πλησιάζουν το 1 δισ. ευρώ

Περισσότεροι από 500.000 πολίτες συμμετείχαν το Σάββατο στις διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας σε ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, οι κινητοποιήσεις πήραν βίαιη τροπή όταν ομάδες διαδηλωτών άρχισαν να επιτίθενται σε εκατοντάδες εμπορικά καταστήματα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών, μόνο το Σάββατο πραγματοποιήθηκαν 2.397 συλλήψεις. Τα επεισόδια συνεχίστηκαν και το βράδυ της Κυριακής, με νέες λεηλασίες καταστημάτων και άλλες 108 συλλήψεις στο Παρίσι.

Το οικονομικό κόστος των ταραχών αυξάνεται, αν και οι πρώτες εκτιμήσεις το τοποθετούν κάτω από το εύρος του 1 δισ. έως 1,2 δισ. ευρώ.

Όπως ανέφερε ο Μάρκος Άλβαρες, επικεφαλής του τομέα ασφαλίσεων της Morningstar DBRS, εφόσον δεν σημειωθούν νέα βίαια επεισόδια, οι οικονομικές συνέπειες για τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της Γαλλίας αναμένεται να είναι διαχειρίσιμες.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, οι ζημιές θα επηρεάσουν κυρίως την κερδοφορία των ασφαλιστικών ομίλων, χωρίς να απειλήσουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια.

Πιέσεις στις αγορές και ανησυχία στο εμπόριο

Η πολιτική και κοινωνική αναταραχή αποτυπώθηκε και στις χρηματοπιστωτικές αγορές, με τις γαλλικές μετοχές και τα κρατικά ομόλογα να υποχωρούν τη Δευτέρα, συμπαρασύροντας χαμηλότερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Την ίδια στιγμή, οι έμποροι του Παρισιού απευθύνουν έκκληση στις αρχές να αποτρέψουν την επανάληψη των καταστροφών, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση πλήττει τόσο την οικονομική δραστηριότητα όσο και τη διεθνή εικόνα της γαλλικής πρωτεύουσας.

Εκπρόσωποι των εμπορικών επιχειρήσεων σε πολυτελείς περιοχές του Παρισιού διαμαρτυρήθηκαν για το γεγονός ότι αναγκάστηκαν να προσλάβουν ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας προκειμένου να προστατεύσουν τις εγκαταστάσεις τους.

Οι εμπορικές ενώσεις που εκπροσωπούν, μεταξύ άλλων, επιχειρήσεις στα Ηλύσια Πεδία και στη Faubourg Saint-Honoré, υπογράμμισαν ότι τα επεισόδια προκαλούν σοβαρή ζημιά στη φήμη της Γαλλίας, καθώς οι συγκεκριμένες περιοχές αποτελούν διεθνώς αναγνωρίσιμα σύμβολα της χώρας.

Παρά την αποκλιμάκωση, το ενδεχόμενο νέων επεισοδίων παραμένει ανοιχτό. Λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέονται με τα «Κίτρινα Γιλέκα» καλούν σε συνέχιση των κινητοποιήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, καθώς και σε νέες δράσεις το ερχόμενο Σάββατο.

Παράλληλα, αρκετά συνδικάτα έχουν ήδη προκηρύξει απεργία για τις 5 Νοεμβρίου, γεγονός που δείχνει ότι η κοινωνική ένταση ενδέχεται να διατηρηθεί για μεγαλύτερο διάστημα.

Πολιτική αντιπαράθεση ενόψει των προεδρικών εκλογών

Οι ταραχές του Σαββατοκύριακου επιδείνωσαν περαιτέρω το ήδη τεταμένο πολιτικό κλίμα στη Γαλλία, με τις αντιπαραθέσεις ανάμεσα στα κόμματα να εντείνονται.

Ο επικεφαλής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, επέρριψε ευθύνες για τις συγκρούσεις στην αριστερή Ανυπότακτη Γαλλία, κατηγορώντας τον ηγέτη της, Ζαν-Λικ Μελανσόν, ότι παρουσιάζει τους αστυνομικούς ως εχθρούς και την επιβολή του νόμου ως αδικία που πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Την ίδια στιγμή, δημοσκόπηση της Cluster 17, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα αλλά είχε πραγματοποιηθεί πριν από τα επεισόδια, καταγράφει τη Μαρίν Λεπέν στο 31% τουλάχιστον όσον αφορά τις προτιμήσεις για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. Στο 20% καταγράφονται τόσο ο Ζαν-Λικ Μελανσόν όσο και ο κεντροδεξιός υποψήφιος Εντουάρ Φιλίπ.

Η πολιτική αντιπαράθεση συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση προσπαθεί να διαχειριστεί την κοινωνική δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής, χωρίς να επιτρέψει την περαιτέρω αποσταθεροποίηση της οικονομίας.

Ο Μακρόν στον Κόλπο, επεισόδια και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Μετά το τηλεοπτικό διάγγελμά του το βράδυ της Κυριακής, ο Εμανουέλ Μακρόν απέφυγε να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τη Δευτέρα.

Πρόκειται για τον πρώτο σταθμό τριήμερης περιοδείας του στις χώρες του Κόλπου, με στόχο, σύμφωνα με το Ελιζέ, την ενίσχυση των επιχειρηματικών σχέσεων και την εξασφάλιση ενεργειακών προμηθειών.

Η Γαλλία, πάντως, δεν ήταν η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρά επεισόδια.

Στην Ιταλία, η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με τους συνεργάτες της τη Δευτέρα, μετά τις διαδηλώσεις στο Μιλάνο, οι οποίες εξελίχθηκαν επίσης σε βίαιες συγκρούσεις και λεηλασίες.

Κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν ακόμη στο Βέλγιο, την Πορτογαλία και την Αλβανία, αναδεικνύοντας την ευρύτερη διάσταση της κοινωνικής δυσαρέσκειας σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Παρά τη σχετική ηρεμία που επικράτησε στη Γαλλία μετά την αυστηροποίηση των μέτρων ασφαλείας, οι επικείμενες κινητοποιήσεις και η συνεχιζόμενη πολιτική αντιπαράθεση διατηρούν την αβεβαιότητα. Το ζητούμενο πλέον για τις γαλλικές αρχές είναι αν η αποκλιμάκωση θα αποδειχθεί διαρκής ή απλώς προσωρινή ανάπαυλα πριν από έναν νέο γύρο διαδηλώσεων.

protothema.gr