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Κοινές παραγωγές, ανταλλαγές καλλιτεχνών, εκθέσεις και συνεργασία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς προβλέπει η Δήλωση Προθέσεως που υπέγραψαν στο Παρίσι η Κλέα Παπαέλληνα και η Κατρίν Πεγκάρ.

Το πρώτο επίσημο θεσμικό πλαίσιο πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας δημιουργείται με τη Δήλωση Προθέσεως που υπέγραψαν στο Παρίσι η Yφυπουργός Πολιτισμού Κλέα Χατζηστεφάνου-Παπαέλληνα και η Γαλλίδα Yπουργός Πολιτισμού Κατρίν Πεγκάρ.

Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της επίσκεψης της Κύπριας υφυπουργού στη γαλλική πρωτεύουσα, και αποτελεί συνέχεια της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Κύπρου-Γαλλίας, την οποία είχαν υπογράψει τον περασμένο Δεκέμβριο στο Παρίσι οι πρόεδροι Νίκος Χριστοδουλίδης και Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο Πολιτισμού, πρόκειται για την πρώτη φορά που οι πολιτιστικές σχέσεις των δύο χωρών αποκτούν συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, με στόχο να μετατραπεί η υφιστάμενη συνεργασία σε οργανωμένα προγράμματα και κοινές δράσεις.

Συμπαραγωγές και ανταλλαγές καλλιτεχνών

Η Δήλωση Προθέσεως περιλαμβάνει την ανάπτυξη κοινών πολιτιστικών προγραμμάτων και συμπαραγωγών, καθώς και την ενίσχυση της κινητικότητας καλλιτεχνών, επαγγελματιών του πολιτισμού και πολιτιστικών φορέων μεταξύ των δύο χωρών.

Προβλέπει επίσης τη διοργάνωση κοινών εκθέσεων και ερευνητικών δράσεων, δημιουργώντας ένα πλαίσιο συνεργασίας που μπορεί να αξιοποιηθεί από πολιτιστικούς οργανισμούς και δημιουργούς τόσο στην Κύπρο όσο και στη Γαλλία.

Ιδιαίτερη θέση στη συμφωνία έχει η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, με πρόνοια για συνεργασία στην αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Πρόκειται για πεδίο ιδιαίτερης σημασίας για την Κύπρο, λόγω της συνεχιζόμενης προσπάθειας εντοπισμού και επαναπατρισμού πολιτιστικών θησαυρών που έχουν εξαχθεί παράνομα από το νησί.

Η νέα συμφωνία έρχεται επίσης σε συνέχεια των πολιτιστικών εκθέσεων και δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Παρίσι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με αφορμή την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συμφωνία για άμεση εφαρμογή

Κατά την υπογραφή της Δήλωσης Προθέσεως, οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να προχωρήσουν στην άμεση εφαρμογή της, με συγκεκριμένες δράσεις και σαφώς καθορισμένες προτεραιότητες.

Παρότι το Υφυπουργείο Πολιτισμού αναφέρει ότι συμφωνήθηκε η άμεση ενεργοποίηση του νέου πλαισίου, στην ανακοίνωση δεν κατονομάζονται ακόμη οι πρώτες κοινές παραγωγές, οι συμμετέχοντες οργανισμοί ή το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων.

Το επόμενο βήμα αναμένεται να είναι επομένως η εξειδίκευση των προνοιών της Δήλωσης σε προγράμματα που θα μπορούν να αξιοποιηθούν από τους πολιτιστικούς φορείς και τους δημιουργούς των δύο χωρών.