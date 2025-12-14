Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ώστε να συναντηθεί αύριο με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, στο Προεδρικό Μέγαρο των Ηλυσίων.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια χρονική συγκυρία αυξημένης πολιτικής και ευρωπαϊκής ευθύνης για τη χώρα μας, λίγες ημέρες πριν από την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία την 1η Ιανουαρίου 2026, και εντάσσεται στη σταθερή στρατηγική επιλογή της Κυπριακής Δημοκρατίας να ενισχύει συμμαχίες ουσίας, με ευρωπαϊκό αποτύπωμα και πρακτικό αποτέλεσμα, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων.

Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς και σημαντικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, στο πλαίσιο των κοινών ευρωπαϊκών θέσεων και της ανάγκης διατήρησης της ενότητας και της ανθεκτικότητας της Ένωσης.

Η κεντρική σημασία της επίσκεψης, ωστόσο, είναι η υπογραφή Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Κύπρου και Γαλλίας, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση και στη διάρθρωση των διμερών σχέσεων και στη θεσμική τους αναβάθμιση, με συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας, ιδίως στους τομείς της άμυνας, της οικονομίας, της πολιτιστικής συνεργασίας, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης, καθώς και στην ενίσχυση του συντονισμού σε ευρωπαϊκά και διεθνή ζητήματα.

Η Συμφωνία αυτή αντανακλά την κοινή βούληση των δύο χωρών να μεταβούν από τη στρατηγική σύγκλιση στη στρατηγική υλοποίηση, μέσα από ένα πιο δομημένο, πιο επιχειρησιακό και πιο στοχευμένο πλαίσιο συνεργασίας, που ενδυναμώνει τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αξιόπιστου εταίρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, ιδιαίτερα σε ζητήματα ασφάλειας, ενεργειακής ανθεκτικότητας και ευρωπαϊκής συνοχής.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συνοδεύουν στο Παρίσι ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων κα Μαριλένα Ραουνά, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επιστρέψει στην Κύπρο το βράδυ της 15ης Δεκεμβρίου.