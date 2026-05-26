Μπαίνουν στα βαθιά οι έρευνες του ΤΑΕ Λάρνακας σε σχέση με την υπόθεση σύλληψης δύο Παλαιστινίων, 32 και 38 ετών, οι οποίοι είναι ύποπτοι για τρομοκρατία. Η Αστυνομία εκτιμά πως απέτρεψε χτυπήματα στην Κύπρο, αφού οι ποσότητες των υλικών που εντοπίστηκαν σε δύο οικίες στην Ακτή του Κυβερνήτη και στις Καμάρες Λάρνακας είναι αρκετά μεγάλες.

Οι έρευνες διενεργούνται σε πολλά επίπεδα, με στόχο από τη μία να διαπιστωθεί εάν οι δύο Παλαιστίνιοι έχουν συνεργούς και από την άλλη να εξακριβωθεί από πού προμηθεύτηκαν τα υλικά κατασκευής εκρηκτικών υλών. Πρόκειται για χημικά, ανάμεσά τους και νιτρική αμμωνία, που δεν αποκλείεται να προέρχονται και από την κυπριακή αγορά, ανέφερε αστυνομική πηγή στον «Φ».

Όλα τα τεκμήρια, που είναι πάρα πολλά, ταξινομούνται και αναμένεται να σταλούν για εξειδικευμένες εξετάσεις, τόσο για να διαφανεί ο τύπος όλων των χημικών ουσιών, όσο και για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει DNA άλλου προσώπου σε αυτά.

Οι δύο ύποπτοι, τελούν υπό οκταήμερη κράτηση, που λήγει το ερχόμενο Σάββατο. Ο 32χρονος, που βρίσκεται νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία, διέμενε με την οικογένειά του (σύζυγος και παιδί) στο διαμέρισμα στις Καμάρες Λάρνακας, στο οποίο εντοπίστηκαν αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικών υλών. Η πρώτη μεγάλη ποσότητα βρέθηκε σε σπίτι στην Ακτή του Κυβερνήτη την περασμένη Πέμπτη, το οποίο επίσης φαίνεται να συνδέεται με τον ίδιο. Σ’ ό,τι αφορά στον 38χρονο, φαίνεται πως διέμενε παράνομα στην Κύπρο και εκτιμάται πως πέτυχε είσοδο στο έδαφος της Δημοκρατίας από τα κατεχόμενα. Οι δύο ήταν για μέρες υπό παρακολούθηση και συνελήφθησαν έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση την περασμένη Πέμπτη.

Υπενθυμίζεται πως δεν είναι η πρώτη φορά που η κυπριακή Αστυνομία εντοπίζει νιτρική αμμωνία, που προοριζόταν για τρομοκρατική επίθεση. Τον Μάιο του 2015, έπειτα από μεγάλη επιχείρηση στην περιοχή Αγίων Αναργύρων τη Λάρνακα, συνελήφθη 26χρονος με λιβανέζικη υπηκοότητα, στο υπόγειο του σπιτιού του οποίου βρέθηκαν 8.2 τόνοι νιτρικής αμμωνίας. Όπως διαπιστώθηκε επρόκειτο για μέλος της Χεζμπολάχ που είχε σκοπό να βλάψει μέσω τρομοκρατικών επιθέσεων τα συμφέροντα ξένων κρατών στην Κύπρο.