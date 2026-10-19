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Συναντήσεις με τη Γαλλίδα Υπουργό Πολιτισμού και την ηγεσία της UNESCO – Επαφές με τη διοίκηση του Λούβρου, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας και της Comédie-Française.

Στο Παρίσι μεταβαίνει από τις 19 έως τις 21 Οκτωβρίου η Υφυπουργός Πολιτισμού Κλέα Παπαέλληνα, για σειρά επαφών με τη γαλλική κυβέρνηση, την UNESCO και σημαντικούς πολιτιστικούς οργανισμούς. Κεντρικό σημείο της επίσκεψης είναι η συνάντησή της με τη Γαλλίδα Υπουργό Πολιτισμού Κατρίν Πεγκάρ, κατά την οποία προβλέπεται να υπογραφεί Δήλωση Προθέσεως για συνεργασία Κύπρου και Γαλλίας στον τομέα του πολιτισμού.

Η επίσκεψη περιλαμβάνει επίσης συναντήσεις με τον Αιγύπτιο γενικό διευθυντή της UNESCO Χάλεντ Αχμέντ Ελ-Ενάνι Άλι Εζ και τον Ιορδανό βοηθό γενικό διευθυντή του Οργανισμού για τον πολιτισμό Νάγεφ Αλ-Φαγιέζ. Οι επαφές αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια ενίσχυσης του θεσμικού διαλόγου της Κύπρου με τον διεθνή οργανισμό και διερεύνησης πεδίων συνεργασίας.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη συναντήσεις με τον πρόεδρο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας Ζιλ Πεκού, τον διευθυντή της Comédie-Française Κλεμάν Ερβιέ-Λεζέ, τον πρόεδρο-διευθυντή του Μουσείου του Λούβρου Κριστόφ Λεριμπό και τη διευθύντρια Ανάπτυξης της Εθνικής Όπερας των Παρισίων Εβελίν Λακί.

Η υφυπουργός θα επισκεφθεί, επίσης, την Φουάρ Κεραμικής και Υαλουργικής Τέχνης.

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού αναφέρει ότι η επίσκεψη εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Υφυπουργείου Πολιτισμού για ενίσχυση της διεθνούς πολιτιστικής παρουσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και εμβάθυνσης των σχέσεών της με σημαντικούς διεθνείς και ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς θεσμούς. Οι επαφές στο Παρίσι επιδιώκουν παράλληλα να δημιουργήσουν προοπτικές για συγκεκριμένες συνεργασίες σε επιμέρους τομείς του πολιτισμού και να ενισχύσουν περαιτέρω τον θεσμικό διάλογο της Κύπρου τόσο με τη Γαλλία όσο και με την UNESCO.

Την Κλέα Παπαέλληνα συνοδεύει ο γενικός διευθυντής του Υφυπουργείου, Γιώργος Παπαγεωργίου.