Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η πυρκαγιά που ξέσπασε εν μέσω διαδηλώσεων στη Γαλλία προκάλεσε καταστροφικές ζημιές στο ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ, σύμβολο της πόλης για περισσότερα από 140 χρόνια.

Το μέγεθος της καταστροφής στο ﻿δημαρχείο της Λιμόζ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, αποκαλύπτουν οι εικόνες από drone που καταγράφουν το κτίριο μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου.

Η οροφή έχει καταρρεύσει, ενώ το οικοδόμημα, που χρονολογείται από τον 19ο αιώνα, έχει υποστεί μεγάλη καταστροφή.

Εναέρια πλάνα από το δημαρχείο της Λιμόζ

De nouvelles images montrant l'ampleur des dégâts après l'incendie de la mairie de Limoges nous sont parvenues ce lundi. pic.twitter.com/MrD0yL23Lq October 19, 2026

Η φωτιά εκδηλώθηκε εν μέσω πανεθνικών διαδηλώσεων κατά της ακρίβειας και των κακών συνθηκών στα σχολεία. Την ίδια περίοδο, ομάδες ταραχοποιών έβαλαν φωτιές και επιτέθηκαν σε δημαρχεία και άλλες δημόσιες υποδομές σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας.

Σχεδόν 2.400 άνθρωποι συνελήφθησαν και περίπου 1.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν.

Ένα ιστορικό σύμβολο στις στάχτες

Το δημαρχείο της Λιμόζ εγκαινιάστηκε στις 14 Ιουλίου 1883, ανήμερα της εθνικής εορτής της Γαλλίας. Σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Σαρλ-Αλφρέντ Λεκλέρ, με πρότυπο το παλαιό δημαρχείο του Παρισιού, και χρηματοδοτήθηκε μέσω της κληρονομιάς του εύπορου κατοίκου Αλφρέντ Φουρνιέ.

Η νεοαναγεννησιακή πρόσοψή του, τα έργα τέχνης που αναδείκνυαν την τοπική ιστορία και ο πύργος του ρολογιού, ύψους 43 μέτρων, το καθιστούσαν ένα από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά σύμβολα της πόλης. Το 1975 χαρακτηρίστηκε ιστορικό μνημείο.

Οι εικόνες από drone αποτυπώνουν, πλέον, την απώλεια ενός κτιρίου που, επί περισσότερα από 140 χρόνια, αποτελούσε σημείο αναφοράς για την πολιτιστική ταυτότητα της Λιμόζ.

iefimerida.gr