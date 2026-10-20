Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τέσσερις νεκρούς και εκτεταμένες καταστροφές αφήνει πίσω του το νέο κύμα σφοδρής κακοκαιρίας που σαρώνει την ανατολική Ισπανία, με τις καταρρακτώδεις βροχές να προκαλούν μεγάλες πλημμύρες, υπερχειλίσεις ποταμών και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και τις μετακινήσεις.

Οι καταρρακτώδεις βροχές που ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή έχουν πλήξει κυρίως τις νότιες περιοχές στη Βαλένθια και τις βόρειες του Αλικάντε, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται σε αρκετές πόλεις και κοινότητες.

Από τα τέσσερα θύματα, τα τρία καταγράφηκαν στην Βαλένθια και το τέταρτο στην Καταλονία.

📹 Calles inundadas y coches arrastrados por el temporal en la Comunidad Valenciana pic.twitter.com/IQcIcVAdgU — EL PAÍS (@el_pais) October 19, 2026

Στην πόλη Ολίβα, μέλη της Στρατιωτικής Μονάδας Εκτάκτων Αναγκών (UME) εντόπισαν το πρωί νεκρή μέσα στο σπίτι της μια 79χρονη με κινητικά προβλήματα. Στην ίδια περιοχή έχασε τη ζωή του και ένας 64χρονος άνδρας, ο οποίος διέμενε σε κάμπινγκ και υπέστη ανακοπή.

Το τρίτο θύμα στη Βαλένθια είναι μια γυναίκα που μπήκε στη θάλασσα το Σάββατο, εν μέσω της σφοδρής καταιγίδας, στην περιοχή Σαγούντο. Στην Καταλονία, μια 35χρονη παρασύρθηκε από ορμητικό χείμαρρο το Σάββατο στην περιοχή Μαλγκράτ ντε Μαρ. Η σορός της εντοπίστηκε αργότερα στην Καμπρέρα ντε Μαρ.

#RescatesGC | La @guardiacivil continua garantizando la #seguridad en zonas afectadas por la #DANA #Adam



📍 Oliva #Valencia



▶️ Especialistas del #ServicioAéreo y #GREIM han rescatado a una madre y sus dos hijos en una vivienda totalmente inundada, se encontraban pidiendo ayuda… pic.twitter.com/ZevYGsq3Jp October 19, 2026

Εγκλωβισμένοι σε στέγες σπιτιών – Επιχειρήσεις διάσωσης με ελικόπτερα

Παρότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα παρουσιάζουν σημάδια εξασθένησης, οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού συνεχίζονται, καθώς αρκετοί κάτοικοι παραμένουν παγιδευμένοι σε πλημμυρισμένες περιοχές.

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν στρατιωτικές μονάδες εκτάκτων αναγκών, πυροσβέστες και δυνάμεις ασφαλείας, με τη συνδρομή περίπου 15 ελικοπτέρων. Μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί από τις πληγείσες περιοχές συνολικά 2.000 άνθρωποι.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο περιφερειακό υπουργό Εκτάκτων Αναγκών και Εσωτερικών, Χουάν Κάρλος Βαλντεράμα, οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν 1.513 περιστατικά. Από αυτά, 1.031 καταγράφηκαν στη Βαλένθια, 468 στο Αλικάντε και 14 στην επαρχία Καστεγιόν.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν ο ποταμός Χιρόνα υπερχείλισε στην περιοχή Ελς Πομπλέτς, προκαλώντας νέες πλημμύρες και επιβαρύνοντας ιδιαίτερα τη ζώνη Πέγο – Ολίβα.

Στην περιοχή κινητοποιήθηκε η Στρατιωτική Μονάδα Εκτάκτων Αναγκών, ενώ ενεργοποιήθηκε το επίπεδο 2 του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Ο δήμαρχος του Πέγο, Ενρίκε Μολ, ανέφερε ότι κάτοικοι έχουν καταφύγει στις στέγες κατοικιών που βρίσκονται στα χαμηλότερα σημεία της περιοχής, περιμένοντας να διασωθούν από εναέρια μέσα.

Οι Αρχές απευθύνουν συνεχείς εκκλήσεις στους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε περιττή μετακίνηση, καθώς αρκετοί ποταμοί έχουν υπερχειλίσει.

Η ένταση της κακοκαιρίας αποτυπώνεται στις εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες βροχής που καταγράφηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Σε ορισμένες περιοχές το ύψος της βροχόπτωσης ξεπέρασε τα 700 χιλιοστά, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες.

Σοβαρές είναι οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας και στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο της ανατολικής Ισπανίας.

🚁🌧️ #RescatesGC | ¡Por tierra, agua y aire, donde más nos necesitan!



En el entorno de Oliva (#Valencia), helicópteros de la @guardiacivil y especialistas del #GREIM rescatan a personas aisladas por la #DANAAdam.



🛟 Mientras, otros agentes utilizan balsas para auxiliar a la… pic.twitter.com/Xo9f8gmp73 — Guardia Civil (@guardiacivil) October 19, 2026

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, 47 δρόμοι στη Βαλένθια έχουν επηρεαστεί από τις πλημμύρες, ενώ άλλες 22 δευτερεύουσες οδικές αρτηρίες έχουν κλείσει εξαιτίας της συσσώρευσης υδάτων ή κατολισθήσεων.

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί και στην εκπαίδευση, καθώς 68 δήμοι της περιφέρειας Βαλένθια αποφάσισαν να αναστείλουν, πλήρως ή μερικώς, τη λειτουργία των σχολικών μονάδων τη Δευτέρα.

Η απόφαση επηρεάζει συνολικά 102.781 μαθητές, συμπεριλαμβανομένων όσων κατοικούν στις πληγείσες συνοικίες και κοινότητες που υπάγονται στον δήμο της Βαλένθια.

🚁🌧️ #RescatesGC | ¡Dos personas rescatadas en la Comunidad Valenciana!



La @guardiacivil auxilia a una persona cerca de la playa de Oliva (#Valencia) y a otra de avanzada edad y movilidad reducida en Pego (#Alicante).



🚜 En este último rescate, la colaboración de un ciudadano… pic.twitter.com/oRqRPbwwE5 — Guardia Civil (@guardiacivil) October 19, 2026

protothema.gr