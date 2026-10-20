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Σε ανακοίνωση ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκηση Αμμοχώστου αναφέρει ότι «την ανάγκη εξοικονόμησης και προστασίας του νερού αναδεικνύει ο «Αστυνομικός του Νερού», μέσα από μια διαφορετική προσέγγιση, με χιούμορ και στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση, ο «Αστυνομικός του Νερού» δεν έρχεται για να καταγγείλει ή να επιβάλει πρόστιμα, αλλά για να ενημερώσει και να προωθήσει την εξοικονόμηση νερού.

Το μήνυμα της πρωτοβουλίας είναι ότι κάθε σταγόνα μετράει και κάθε προσπάθεια κάνει τη διαφορά, καθώς η προστασία του νερού αποτελεί υπόθεση όλων.

ΚΥΠΕ