Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ανησυχία για ένα νέο γύρο διαδηλώσεων και ταραχών σε δρόμους και πλατείες του Μιλάνο διακατέχει την ιταλική Κυβέρνηση και ήδη από χθες, ο αντιπρόεδρος Ματέο Σαλβίνι, προανήγγειλε ότι κατά τη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου θα εγκριθεί πρόταση για ενίσχυση του στρατού που περιπολεί στους δρόμους της πόλης.

Οι διαδηλώσεις για τις κακές δημόσιες υπηρεσίες και το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης κλιμακώθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με καταστήματα να λεηλατούνται και περιουσίες να βανδαλίζονται.

Μετά τα επεισόδια του Σαββατοκύριακου, ο Ματέο Σαλβίνι, αντιπρόεδρος και υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Κυβέρνηση θα στείλει ακόμα 500 στρατιώτες για να «υπερασπιστούν το Μιλάνο» και να αποτρέψουν λεηλασίες σε πολυτελή καταστήματα.

Όπως γράφει την Τρίτη ο Guardian, αρκετά πολυτελή καταστήματα στο στο κέντρο του Μιλάνου έκλεισαν νωρίς χθες και έβαλαν σανίδες στις βιτρίνες τους, φοβούμενα ένα νέο ξέσπασμα βίας στην οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας.

«Από τα λόγια στις πράξεις: 500 ακόμη στρατιώτες για να υπερασπιστούν το Μιλάνο», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Σαλβίνι, επικεφαλής του συγκυβερνώντος δεξιού κόμματος Λέγκα.

Ο Guardian σημειώνει πως τα περισσότερα καταστήματα στην πολυτελή εμπορική περιοχή Via Montenapoleone του Μιλάνου, όπου φιλοξενούνται μάρκες όπως οι Chanel, Tiffany και Dior, αφαίρεσαν προληπτικά τα εμπορεύματά τους, ενώ η αστυνομία περιπολεί στον δρόμο.