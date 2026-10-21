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Νέα πνοή στην τουριστική βιομηχανία της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου αναμένεται να δώσει η υλοποίηση μιας σημαντικής μεικτής τουριστικής ανάπτυξης στην Αγία Νάπα.

Η εταιρεία Aesara Investments Ltd προχώρησε στην κατάθεση εντύπου πληροφοριών στο Τμήμα Περιβάλλοντος για την ανέγερση ενός υπερπολυτελούς συγκροτήματος, το οποίο θα λειτουργεί υπό την ονομασία «Atlantica Wavemaster Hospitality».

Το έργο, το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, έχει εκτιμώμενο κόστος €50.000.000.

Η προτεινόμενη ανάπτυξη χωροθετείται στην προνομιακή και δημοφιλή περιοχή «Λιμνάρα», εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγίας Νάπας. Η τοποθεσία εκτείνεται κατά μήκος της ακτογραμμής, νότια της Λεωφόρου Κρύου Νερού, μεταξύ του οικιστικού πυρήνα της Αγίας Νάπας και του Κάβο Γκρέκο. Σημειώνεται ότι στο ανατολικό τμήμα του ίδιου τεμαχίου λειτουργεί ήδη το τουριστικό συγκρότημα «Mare Ayia Napa». Η περιοχή εμπίπτει εξολοκλήρου σε Τουριστική Ζώνη Τ6(Ε1).

Το μεγαλεπήβολο έργο σχεδιάστηκε ως μια ολοκληρωμένη μεικτή τουριστική και οικιστική υποδομή υψηλών προδιαγραφών. Συγκεκριμένα, το master plan περιλαμβάνει ξενοδοχείο σε συνδυασμό με πολυκατοικία διαμερισμάτων μόνιμης διαμονής, που θα λειτουργεί υπό τη μορφή condo-hotel.

Ξενοδοχείο: Δυναμικότητα 324 δωματίων (648 κλινών). Το κυρίως κτήριο θα αποτελείται από υπόγειο χώρο στάθμευσης, ισόγειο και 4 ορόφους. Το υπόγειο και το ισόγειο θα φιλοξενούν πλήθος ανέσεων, όπως κεντρικό εστιατόριο, μπαρ, καφετέριες, υπερσύγχρονο σπα με εσωτερική πισίνα, γυμναστήριο, καταστήματα, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, παιδική λέσχη και κινηματογράφο.

Πολυκατοικία (Condo-Hotel): Προβλέπεται η ανέγερση πολυκατοικίας μόνιμης διαμονής με δύο υπόγειους χώρους στάθμευσης, ισόγειο και 4 ορόφους, η οποία θα διαθέτει συνολικά 20 διαμερίσματα (ενός και δύο υπνοδωματίων). Οι ένοικοι θα έχουν πρόσβαση στις ξενοδοχειακές υπηρεσίες (condo-hotel).

Επαύλεις (Bungalows): Στο νότιο τμήμα του τεμαχίου θα κατασκευαστούν 33 δίκλινες πολυτελείς επαύλεις (bungalows) τριών επιπέδων, οι οποίες θα διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες και θα αποτελούν οργανικό μέρος του ξενοδοχείου.

Beach club: Στο νοτιοανατολικό τμήμα θα δημιουργηθεί παραθαλάσσιο κέντρο αναψυχής (beach club) με εστιατόριο. Παράλληλα, προβλέπεται συγκρότημα εντυπωσιακών εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών (συνολικής επιφάνειας πέραν των 6.300τ.μ. μαζί με τις ιδιωτικές).

Χώροι στάθμευσης και πρασίνου: Ο σχεδιασμός προβλέπει συνολικά 321 χώρους στάθμευσης εκ των οποίων οι 12 αφορούν ΑμεΑ σε υπόγεια και ισόγειο, καθώς και εκτεταμένους χώρους πρασίνου 14.196τ.μ. που θα τοπιοτεχνηθούν με τοπική χλωρίδα, συμβάλλοντας στην περιβαλλοντική αναβάθμιση και αισθητική βελτίωση του χώρου.

Το ξενοδοχείο θα λειτουργεί την περίοδο Μαρτίου – Νοεμβρίου ενώ θα είναι εκτός λειτουργίας τους χειμερινούς μήνες. Η πληρότητα του ξενοδοχείου θα παρουσιάζει εποχιακή διακύμανση, με τη μέγιστη πληρότητα να παρατηρείται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Τα διαμερίσματα στην πολυκατοικία θα προσφέρονται προς πώληση ή μακροχρόνια ενοικίαση και θα αφορούν σε μόνιμες κατοικίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η πολυκατοικία θα λειτουργεί υπό τη μορφή condo-hotel, όπου οι ένοικοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου (πισίνες, εστιατόρια, γυμναστήρια κ.τ.λ.).

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, η εκτιμώμενη περίοδος κατασκευής υπολογίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών. Η κατασκευή θα ξεκινήσει αμέσως μόλις εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες πολεοδομικές και άλλες άδειες από τις αρμόδιες κρατικές Αρχές. Κατά την περίοδο αιχμής των κατασκευαστικών εργασιών, αναμένεται να απασχολούνται καθημερινά γύρω στο 100 άτομα προσωπικό.

Λόγω της εγγύτητας του έργου με τις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000 με τη ΖΕΠ Κάβο Γκρέκο εφάπτεται στα νότια και η ΕΖΔ απέχει μόλις 50 μέτρα, η μελέτη πέρασε από κόσκινο. Τηρήθηκαν αυστηροί περιορισμοί που επιβλήθηκαν από το Τμήμα Περιβάλλοντος, οι οποίοι προβλέπουν, μεταξύ άλλων, ότι τα κτήρια δεν θα υπερβαίνουν τους 5 ορόφους (μέγιστο ύψος 18,5 μέτρα), καμία μόνιμη κτιριακή εγκατάσταση δεν θα ανεγερθεί κοντά στην ακτογραμμή (τηρείται ζώνη προστασίας και απαγόρευσης δόμησης), ενώ θα χρησιμοποιηθούν ειδικά τζάμια τύπου «spider web» και φωτισμός χαμηλής έντασης προς αποφυγή της όχλησης της τοπικής πτηνοπανίδας.

Σύμφωνα με τους μελετητές, ο υποβληθέν σχεδιασμός του προτεινόμενου έργου έχει διαμορφωθεί κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωσή του με τους όρους και τις απαιτήσεις που καθορίστηκαν στις σχετικές γνωματεύσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος και τους Όρους Τελικής Έκθεσης Συσσωρευτικών Επιπτώσεων από Υφιστάμενες, Προγραμματιζόμενες και Δυνητικές αναπτύξεις-Ζώνη Ειδικής Προστασίας «Κάβο Γκρέκο». Εντός της καθορισμένης περιοχής μη χωροθέτησης οποιονδήποτε κτιριακών εγκαταστάσεων (σε απόσταση 40μ. από το όριο της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας), χωροθετούνται μόνο κολυμβητικές δεξαμενές, οι οποίες δεν δύναται να επηρεάσουν τα είδη καθορισμού της ΖΕΠ. Οι κύριοι κτιριακοί όγκου του έργου (ξενοδοχείο και πολυκατοικία), χωροθετούνται στο κεντρικό και βόρειο τμήμα του τεμαχίου, σε μεγάλη σχετικά απόσταση από την ακτογραμμή.