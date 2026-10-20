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ΕΙΝΑΙ ξεκάθαρο: Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, είναι αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για να επιτευχθεί πρόοδος στο Κυπριακό. Και αξιοποιεί κάθε δυνατότητα. Είναι σαφές πως υπάρχει πίεση χρόνου. Τα χρονικά περιθώρια είναι περιορισμένα καθώς, όπως είναι γνωστό, τον ερχόμενο Δεκέμβριο ολοκληρώνεται η θητεία του Γενικού Γραμματέα.

ΕΝΟΨΕΙ τούτου, ο Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσεγγίσει την Άγκυρα για να διαπιστώσει τις προθέσεις της σε σχέση με το Κυπριακό. Πώς μπορεί να γίνει τούτο; Διασυνδέοντας το Κυπριακό με τα ευρωτουρκικά. Η κατοχική πλευρά έχει σημαντικά συμφέροντα στο πεδίο των ευρωτουρκικών. Ως εκ τούτου, θα επιχειρηθεί τούτο να λειτουργήσει υπέρ και του Κυπριακού ζητήματος.

ΑΠΟ την στιγμή κατά την οποία η Ένωση φαίνεται να είναι διατεθειμένη- στο βαθμό που μπορεί- να είναι γενναιόδωρη στα ευρωτουρκικά, θα ζητήσει από την κατοχική δύναμη να ανταποκριθεί και να συνεργασθεί στο Κυπριακό. Πρόκειται για μια ευκαιρία να κερδίσουν όλες οι πλευρές. Μέχρι σήμερα, η Άγκυρα λειτουργούσε με τον γνωστό της τρόπο. Δηλαδή, ήθελε από την Ένωση να τη βοηθήσει, να εισπράττει δώρα, χωρίς η κατοχική δύναμη να κάνει από πλευράς της κινήσεις, βήματα.

ΕΤΣΙ είναι συνηθισμένη η Άγκυρα. Να εισπράττει χωρίς να πληρώνει. Τούτο, βέβαια στο διεθνές πεδίο, στη διεθνή πολιτική, δεν μπορεί να αποδώσει. Είναι, συνήθως, μια αδιέξοδη πορεία. Έχουμε παρακολουθήσει πολλές φορές στο διεθνές πεδίο λογικές επιβολής. Κράτη επιβάλλονται σε άλλα διά της βίας. Διά της υπεροχής στο στρατιωτικό και οικονομικό πεδίο. Κάτι τέτοιο, όμως, σε σχέση με την Τουρκία δεν μπορεί να ισχύσει. Λόγω των ισορροπιών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, τούτο δεν μπορεί να λειτουργήσει και το γνωρίζει η Άγκυρα.

ΈΧΕΙ αναφερθεί πως στις επόμενες ημέρες, μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, θα συναντηθεί με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Κι αυτό θα γίνει, μεταξύ άλλων, επειδή ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ζήτησε την παρέμβαση της Ε.Ε. προς την Τουρκία. Θα αναμένουμε τις επόμενες κινήσεις από πλευράς της Ένωσης και ασφαλώς και από την κατοχική Τουρκία.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, πάντως, δείχνει να εννοεί αυτά που έχει εξαγγείλει για το Κυπριακό. Κι αυτό είναι σημαντικό για τη συνέχεια καθώς θέλει να αφήσει στο διάδοχό του «κληρονομιά».