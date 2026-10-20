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Στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας με μία ακόμη συστοιχία του ισραηλινού συστήματος BARAK MX αναφέρεται σήμερα η ισραηλινή εφημερίδα Maariv, επισημαίνοντας τις έντονες αντιδράσεις που προκαλεί η εξέλιξη στην Τουρκία.

Το δημοσίευμα, επικαλείται τον «Φιλελεύθερο» και αναφέρει ότι η Λευκωσία προχωρεί στην ολοκλήρωση του αρχικού εξοπλιστικού σχεδιασμού, με στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένης αντιαεροπορικής ασπίδας που θα καλύπτει την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το BARAK MX, το οποίο κατασκευάζεται από την Israel Aerospace Industries (IAI), έχει ήδη ενταχθεί στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Εθνικής Φρουράς και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά δημόσια κατά τη στρατιωτική παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου στη Λευκωσία.

Πρόκειται για πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας, ικανό να αντιμετωπίζει μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυραύλους cruise και τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους, με αναχαιτιστές εμβέλειας έως 150 χιλιομέτρων.

Η Maariv υπογραμμίζει την ανησυχία που εκφράζεται στην Άγκυρα, σημειώνοντας ότι Τούρκοι αξιωματούχοι και πολιτικά στελέχη έχουν χαρακτηρίσει το ισραηλινό σύστημα «πιο επικίνδυνο από τους ρωσικούς S-300», λόγω των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και της εμβέλειάς του.

Παράλληλα, το ισραηλινό δημοσίευμα αναφέρεται στο ενδιαφέρον της Λευκωσίας για πρόσθετα ισραηλινά αμυντικά συστήματα, μεταξύ των οποίων το αντι-drone σύστημα DRONE DOME, το σύστημα λέιζερ LITE BEAM και ο αντιπυραυλικός «Σιδηρούς Θόλος» (IRON DOME).

Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις ούτε έχουν πραγματοποιηθεί επίσημες επαφές με τις κατασκευάστριες εταιρείες για ενδεχόμενη προμήθειά τους.

Τέλος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα ρωσικής κατασκευής συστήματα TOR-M1 και BUK θα παραμείνουν, προς το παρόν, στο οπλοστάσιο της Εθνικής Φρουράς, καθώς η ένταξη των BARAK MX δεν συνεπάγεται την άμεση απόσυρσή τους.