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Στην επιχειρησιακή ολοκλήρωση του αντιαεροπορικού συστήματος BARAK MX προχωρεί η Λευκωσία, με την προσθήκη ακόμη μίας συστοιχίας του ισραηλινού συστήματος, η οποία αναμένεται να ολοκληρώσει τον σχεδιασμό για την αντιαεροπορική κάλυψη της κυπριακής επικράτειας.

Σημειώνεται ότι, για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας, κρίνεται σκόπιμο να μην δημοσιοποιηθεί ο συνολικός αριθμός των συστοιχιών BARAK MX που διαθέτει η Εθνική Φρουρά.

Οι σχεδιασμοί για το συγκεκριμένο σύστημα αναμένεται να ολοκληρωθούν σύμφωνα με όσα προβλέπονταν στην αρχική συμφωνία. Υπενθυμίζεται ότι το BARAK MX έχει ήδη ενταχθεί στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Εθνικής Φρουράς, ενώ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά δημόσια κατά τη στρατιωτική παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου.

Άλλα ισραηλινά συστήματα στο στόχαστρο

Παρά τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας περί σχεδιασμών της Λευκωσίας για την προμήθεια ευρείας γκάμας ισραηλινών αντιαεροπορικών συστημάτων, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε οριστική απόφαση για την παραγγελία πρόσθετων συστημάτων.

Τα συγκεκριμένα συστήματα βρίσκονται, πάντως, στο πεδίο ενδιαφέροντος της Κύπρου και της Εθνικής Φρουράς. Ωστόσο, στο παρόν στάδιο δεν έχουν γίνει οποιεσδήποτε ενέργειες ή επαφές με τις ισραηλινές κατασκευάστριες εταιρείες για την ενδεχόμενη απόκτησή τους.

Πρόκειται για το DRONE DOME, ένα ολοκληρωμένο σύστημα εντοπισμού, αναγνώρισης και εξουδετέρωσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), το LITE BEAM, ένα σύστημα υψηλής ενέργειας λέιζερ, σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση μικρών εναέριων απειλών σε μικρές αποστάσεις, και το IRON DOME (Σιδηρούς Θόλος), ένα σύστημα αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας, ικανό να αναχαιτίζει ρουκέτες, βλήματα πυροβολικού, όλμους και άλλες εναέριες απειλές. Ωστόσο, στο παρόν στάδιο δεν έχουν πραγματοποιηθεί οποιεσδήποτε ενέργειες ή επαφές με τις ισραηλινές κατασκευάστριες εταιρείες για την ενδεχόμενη απόκτησή τους.

Τα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα παραμένουν στην Εθνική Φρουρά

Στο οπλοστάσιο της Εθνικής Φρουράς θα συνεχίσουν να βρίσκονται τα ρωσικής κατασκευής αντιαεροπορικά συστήματα TOR-M1 και BUK, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για την αντικατάστασή τους.

Παρά την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας με το ισραηλινό σύστημα BARAK MX, τα υφιστάμενα ρωσικά συστήματα εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Εθνικής Φρουράς. Ως εκ τούτου, η ένταξη νέων οπλικών συστημάτων δεν συνεπάγεται, τουλάχιστον στο παρόν στάδιο, την απόσυρση των TOR-M1 και BUK.

Το ζήτημα ωστόσο της μακροπρόθεσμης υποστήριξής τους παραμένει σημαντικό, ιδιαίτερα όσον αφορά τη συντήρηση, τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και τη δυνατότητα διατήρησης της επιχειρησιακής τους ικανότητας.