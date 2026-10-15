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Νέες αποκαλύψεις προκαλούν αντιδράσεις στη Βρετανία, καθώς στελέχη του Reform UK, του κόμματος του Νάιτζελ Φάρατζ, καταγράφηκαν από δημοσιογράφους με κρυφή κάμερα να διατυπώνουν ρατσιστικά, σεξουαλικά και βίαια σχόλια. Ανάμεσά τους βρίσκονται υποψήφιοι που στη συνέχεια εξελέγησαν σε τοπικά αξιώματα, αλλά και εν ενεργεία δημοτικοί σύμβουλοι. Το υλικό περιλαμβάνεται σε τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ του ITV, αποσπάσματα του οποίου δόθηκαν στη δημοσιότητα πριν από την προγραμματισμένη προβολή του στις 18 Οκτωβρίου.

Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Undercover: A Year In Reform» καταγράφει τη συμπεριφορά μελών και υποψηφίων του κόμματος κατά τη διάρκεια προεκλογικών δραστηριοτήτων και άλλων επαφών τους με δημοσιογράφους που εργάζονταν μυστικά.

Σε ένα από τα αποσπάσματα, άνδρας που συμμετείχε στην προεκλογική εκστρατεία για τις τοπικές εκλογές νωρίτερα φέτος εμφανίζεται να αποκαλεί «παράσιτα» τους Ασιάτες ιδιοκτήτες ακινήτων, ενώ εκφράζει και αντιμουσουλμανικές απόψεις. Ο συγκεκριμένος υποψήφιος κατάφερε στη συνέχεια να εκλεγεί στο αξίωμα που διεκδικούσε.

Warning: Distressing and graphic language



An undercover investigation by ITV Exposure into Nigel Farage’s Reform UK has found multiple elected councillors and party candidates expressing racist views and using offensive language.



ITV has obtained secretly recorded footage… pic.twitter.com/zt5M3Ghkew — ITV News (@itvnews) October 14, 2026

Σε άλλο βίντεο, υποψήφιος του Reform UK στις ίδιες εκλογές συζητά το ενδεχόμενο να θάψουν χοιρινές μπριζόλες στο έδαφος, προκειμένου να εμποδίσουν την ανέγερση τζαμιού.

Ένας ακόμη υποψήφιος καταγράφεται να χρησιμοποιεί επανειλημμένα υποτιμητικό και ρατσιστικό χαρακτηρισμό για ανθρώπους πακιστανικής καταγωγής, ενώ παράλληλα κάνει σεξουαλικά σχόλια για γυναίκα συνάδελφό του στο Reform UK. Και οι δύο αυτοί υποψήφιοι εξελέγησαν αργότερα.

Warning: Distressing and graphic language



A Reform councillor from South London has been recorded calling for King Charles to be decapitated because he “is a Muslim”, while another senior Reform councillor from Solihull said of Asian people: “drag out of their homes, stick them… pic.twitter.com/tkqCDgMIR6 October 14, 2026

Δημοτικοί σύμβουλοι μιλούν για βία και στρατιωτική εκπαίδευση κατά μεταναστών

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν και οι δηλώσεις ήδη εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων του κόμματος. Σε ένα από τα πλάνα, σύμβουλος του Reform UK εμφανίζεται να δηλώνει ότι θέλει «να βγάλει από τη μέση» τους παράτυπους μετανάστες που φτάνουν στη Βρετανία.

Σε διαφορετική συνομιλία με δημοσιογράφο που λειτουργούσε υπό κάλυψη, άλλος δημοτικός σύμβουλος αυτοχαρακτηρίζεται ως «τόσο πολύ ακροδεξιός που είναι απίστευτο».

Ο ίδιος εκφράζει την επιθυμία να εκπαιδεύσει νεαρούς άνδρες σε στρατιωτικές τακτικές, με σκοπό να «μαζεύουν» τους μετανάστες.

Η απάντηση του Reform UK: Έχουν ξεκινήσει έρευνες και έγιναν διαγραφές

Μετά τη δημοσιοποίηση των αποσπασμάτων, το Reform UK ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη κινηθεί εσωτερικές διαδικασίες για τις περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώθηκε ανάρμοστη συμπεριφορά από μέλη, ακτιβιστές ή εκλεγμένους εκπροσώπους του.

«Στις περιπτώσεις όπου μέλη, ακτιβιστές και δημοτικοί σύμβουλοι έχουν σαφώς επιδείξει ανάρμοστη συμπεριφορά, οι έρευνες έχουν ήδη ξεκινήσει. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν γίνει διαγραφές και πρέπει να τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες», ανέφερε το κόμμα.

Στην ίδια ανακοίνωση υποστήριξε ότι έχει ενισχύσει τους μηχανισμούς ελέγχου των υποψηφίων του, δίνοντας πλέον ιδιαίτερη προτεραιότητα στη διαδικασία επιλογής τους.

«Το Reform UK έχει βελτιώσει και θέσει ως προτεραιότητα τις διαδικασίες ελέγχου των υποψηφίων του, ωστόσο, ανά διαστήματα, ένας μικρός αριθμός ατόμων που δεν μοιράζονται τις αξίες μας καταφέρνει αρχικά να περάσει αυτόν τον έλεγχο», σημείωσε.

Πτώση στις δημοσκοπήσεις και αστυνομική έρευνα για τη χρηματοδότηση

Οι αποκαλύψεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία το κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ αντιμετωπίζει ήδη πολιτικές πιέσεις. Το Reform UK έχει χάσει τους τελευταίους μήνες την πρώτη θέση που κατείχε στις δημοσκοπήσεις, μετά τις αποκαλύψεις σχετικά με τη χρηματοδότησή του.

Την ίδια στιγμή, οι Εργατικοί έχουν ενισχύσει τη δημοτικότητά τους μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον νέο ηγέτη τους, Άντι Μπέρναμ.

Παράλληλα, η αστυνομία διερευνά σειρά πιθανών παραβάσεων που συνδέονται με το Reform UK, με το ενδιαφέρον των αρχών να επικεντρώνεται κυρίως σε ζητήματα δωρεών προς πολιτικά κόμματα και ενδεχόμενες παραβιάσεις της εκλογικής νομοθεσίας σχετικά με τη χρηματοδότηση από το εξωτερικό.

Το ντοκιμαντέρ του ITV αναμένεται να μεταδοθεί στις 18 Οκτωβρίου, παρουσιάζοντας αναλυτικά τα ευρήματα της μυστικής δημοσιογραφικής έρευνας.

protothema.gr