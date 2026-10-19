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Έναν απρόσμενο επισκέπτη, που θα μπορούσε να πρωταγωνιστεί σε παραμύθι, υποδέχθηκε την Τετάρτη βιβλιοθήκη στην Καλιφόρνια, ανήμερα της 100ής επετείου του «Γουίνι το Αρκουδάκι».

Μια μαύρη αρκούδα μπήκε στον χώρο, περιπλανήθηκε στο εσωτερικό του και, σύμφωνα με πληροφορίες, αναζήτησε σνακ, προτού απολαύσει ένα βάζο μέλι, θυμίζοντας τον αγαπημένο ήρωα των παιδικών ιστοριών.

H αρκούδα μπήκε στο υποκατάστημα Μάμοθ Λέικς των δωρεάν βιβλιοθηκών της κομητείας Μόνο γύρω στις 6:10 π.μ. τοπική ώρα, περισσότερες από τέσσερις ώρες πριν από την ώρα ανοίγματος στις 10:00 π.μ., δήλωσε στο τοπικό ειδησεογραφικό μέσο KMPH ο διευθυντής της βιβλιοθήκης, Τζόζεφ Μποπ.

Το μέσο ανέφερε ότι η αρκούδα επιτέθηκε στα αποθέματα σνακ του προσωπικού, τρώγοντας φυστικοβούτυρο, κύπελλα με ροδάκινα, μπισκότα και ένα βάζο μέλι. Στη συνέχεια… περιπλανήθηκε στη βιβλιοθήκη, ρίχνοντας μια ματιά στο τμήμα νέων κυκλοφοριών και στο γραφείο πληροφοριών, πριν πάρει μόνη της τον δρόμο της επιστροφής προς τα έξω.

Το γραφείο εκπαίδευσης της κομητείας Μόνο εξέδωσε την Τετάρτη μια ανακοίνωση που περιλάμβανε βίντεο από κάμερα παρακολούθησης, το οποίο καταγράφει την αρκούδα να κόβει βόλτες στη βιβλιοθήκη, μυρίζοντας βιβλία, μια καρέκλα και το πάτωμα στη διαδρομή.

A bear wandered into the Mammoth Lakes library in California before it opened Wednesday, then left on its own before staff arrived. pic.twitter.com/gCB802ZJh8 — Breaking911 (@Breaking911) October 15, 2026

«Σήμερα το πρωί η βιβλιοθήκη του Μάμοθ Λέικς είχε έναν ιδιαίτερο επισκέπτη πριν ανοίξουν οι πόρτες για τους θαμώνες», ανέφερε η ανακοίνωση του γραφείου. «Μπορούμε μόνο να υποθέσουμε ότι ο νέος αρκουδο-βιβλιοθηκάριος έψαχνε ένα αντίτυπο του “Γουίνι το Αρκουδάκι”, που εκδόθηκε σαν σήμερα πριν από 100 χρόνια!»

Ο Μποπ είχε επίσης μια υπενθύμιση για τον αναπάντεχο επισκέπτη, λέγοντας: «Αν και αγαπάμε τους ενθουσιώδεις θαμώνες και κατανοούμε τον ενθουσιασμό για την εκατονταετηρίδα, υπενθυμίζουμε στους θαμώνες -και ίσως ακόμα πιο σημαντικά στις αρκούδες μας- ότι τα σνακ δεν αποτελούν μέρος της συλλογής που δανείζεται».

Για να γιορτάσουν την 100ή επέτειο του πρωτότυπου βιβλίου «Γουίνι το Αρκουδάκι», οι δωρεάν βιβλιοθήκες της κομητείας Μόνο ενθάρρυναν τους κατοίκους να επισκεφθούν οποιοδήποτε από τα επτά υποκαταστήματά τους για να δανειστούν ένα αντίτυπο του κλασικού έργου του Μιλν ή άλλα βιβλία με θέμα τις αρκούδες. Το σύστημα βιβλιοθηκών διαθέτει περισσότερους από 180.000 φυσικούς τίτλους, μαζί με πρόσθετους διαδικτυακούς πόρους.

Παρά την αναπάντεχη συνάντηση, οι αρμόδιοι υπενθύμισαν στους κατοίκους ότι οι μαύρες αρκούδες είναι άγρια ζώα και δεν πρέπει ποτέ να τις πλησιάζουν ή να τις ταΐζουν.

Πρότρεψαν επίσης τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν κάδους σκουπιδιών προστατευμένους από αρκούδες και να κρατούν τις πόρτες και τα παράθυρα των αυτοκινήτων κλειστά.

skai.gr