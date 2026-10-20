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Ο Δήμος Πάφου είναι πλέον έτοιμος να παραδώσει στους δημότες και επισκέπτες της πόλης νέους χώρους αναψυχής και άθλησης, ανακοίνωσε ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου.

Πρόκειται, τονίζει, για χώρους που περιήλθαν στην κατοχή του Δήμου Πάφου και οι οποίοι διαμορφώνονται σε αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους στάθμευσης, παιδότοπους και χώρους πρασίνου, οι οποίοι αναμένεται σύντομα να τεθούν στη διάθεση των δημοτών. Οι εργασίες συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό, με τα συνεργεία να προχωρούν σε φυτεύσεις, επιδιορθώσεις πεζοδρομίων, τελικές διαμορφώσεις και τους απαραίτητους ελέγχους, προκειμένου οι χώροι να είναι έτοιμοι για χρήση, τόνισε ο Δημαρχεύων Πάφου.

Τα εγκαίνια των νέων χώρων έχουν προγραμματιστεί για αύριο, Τετάρτη, στις 4:00μμ, ανακοίνωσε.

Ο Άγγελος Ονησιφόρου τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία της αξιοποίησης χώρων που παρέμεναν για χρόνια αναξιοποίητοι παρόλο ότι μπορούν όπως είπε να υποστηρίξουν υποδομές και δράσεις για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων της πόλης.

Στόχος μας είναι η υλοποίηση έργων με ουσιαστικό και διαχρονικό όφελος, τα οποία συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και αναβαθμίζουν τους διαθέσιμους δημόσιους χώρους της πόλης, κατέληξε.