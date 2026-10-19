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Το νέο Tesla Roadster έχει καταφέρει να τραβήξει την προσοχή των χρηστών των social media, όχι μόνο για τις εντυπωσιακές δυνατότητές του, αλλά και για τα χιουμοριστικά βίντεο που δημιουργούνται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Το Tesla Roadster είναι το ηλεκτρικό σπορ αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων που αναπτύσσει η Tesla, με στόχο να συνδυάσει την εντυπωσιακή επιτάχυνση με την προηγμένη τεχνολογία. Η νέα γενιά του μοντέλου έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον λόγω των φιλόδοξων χαρακτηριστικών που έχουν παρουσιαστεί, αλλά και των αναφορών του Έλον Μασκ σε δυνατότητες που θυμίζουν περισσότερο επιστημονική φαντασία παρά ένα συμβατικό αυτοκίνητο.

Ανάμεσά τους βρίσκονται οι εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις και η πιθανότητα αξιοποίησης τεχνολογίας που θα επιτρέπει στο όχημα να πραγματοποιεί εντυπωσιακά άλματα. Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν τροφοδοτήσει τη φαντασία των χρηστών του διαδικτύου, οι οποίοι μετατρέπουν το Roadster σε πρωταγωνιστή χιουμοριστικών βίντεο τεχνητής νοημοσύνης.

JUST IN: Elon Musk unveils the Tesla Roadster by launching it off a ramp before the car flipped in midair and safely landed on the ground.



The car is a collaboration between Tesla and SpaceX.



One of the most insane things I've ever seen. pic.twitter.com/4tME4yavIh — Collin Rugg (@CollinRugg) October 16, 2026

Ανάμεσα στις πιο αστείες δημιουργίες ξεχωρίζει το βίντεο στο οποίο το Roadster πετάει πάνω από τα διόδια, αποφεύγοντας εντελώς την πληρωμή. Πρόκειται για ένα σενάριο που αγγίζει μια γνώριμη καθημερινή εμπειρία των οδηγών.

😂😂😂

Νάσαι καλά ρε @elonmusk. Πόσο έχω γελάσει με τα βιντεάκια σήμερα δε λέγεται… pic.twitter.com/94lzU5vIhK — Velzevoulis (@velzevoulis5406) October 16, 2026

Οι δημιουργοί των AI βίντεο, ωστόσο, δεν περιορίζονται μόνο σε αυτό. Σε άλλες παρωδίες, το αυτοκίνητο παρουσιάζεται ως το απόλυτο όχημα για διανομές, ενώ σε μια ακόμη ευφάνταστη σκηνή σκαρφαλώνει στην οροφή ενός τούνελ, θυμίζοντας τις κινήσεις του Spider-Man, προκειμένου να προσπεράσει τα αυτοκίνητα που έχουν εγκλωβιστεί στην κίνηση.

OJ Simpson police chase but with Tesla Roadster 😂 pic.twitter.com/brjNvYKqxT — DFF (@DFF6769) October 16, 2026

Ο Έλον Μασκ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο το όχημα να μπορεί να εκτελεί εντυπωσιακά άλματα στον αέρα.

Day 1 with a Tesla Roadster. On the street 😢😢😢 We got the New Flying Tesla Roadster before we got GTA 6 🤣 GTA 6 said they won’t have flying cars that breaks the immersion of real life but what about now with Tesla? 😏 via Terencesia #TeslaRoadster #FlyingCar #AiVideo #AiFilmmaking — Larry Conger 🇺🇸 (@eMTBrides) October 16, 2026

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από το CNN για την επίδειξη, το αυτοκίνητο φάνηκε να χρησιμοποιεί ένα σύστημα αναρρόφησης στο κάτω μέρος του, ώστε να ανέβει σε απότομη ράμπα και να παραμείνει για λίγο σε ανάποδη θέση. Στη συνέχεια, αποκολλήθηκε, περιστράφηκε στον αέρα και προσγειώθηκε με τη βοήθεια πίδακα αέρα.

ertnews.gr