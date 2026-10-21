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Για τις αλλαγές, οι οποίες επήλθαν τα τελευταία χρόνια αναφορικά με το θεσμό του Ολοήμερου Σχολείου, τοποθετήθηκε με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που αρκετά συχνά βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων, κυρίως για θέματα που άπτονται της λειτουργίας του και πρόσφατα έχει απασχολήσει τη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο κάνει λόγο για σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας, αλλά και στη στελέχωση και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του θεσμού, ενώ αναφέρεται και στην επέκτασή του με την έγκριση 383 Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων παγκύπρια για τη φετινή σχολική χρονιά, σε σύγκριση με 220 τη σχολική χρονιά 2022 – 2023. «Πρόκειται για αύξηση 163 σχολείων, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 74%», αναφέρεται.

Αναφορικά με τις αλλαγές, τις οποίες παραθέτει το Υπουργείο Παιδείας, σε σχέση με το θεσμό του Ολοήμερου, είναι οι ακόλουθες:

>> Κατάργηση του καθεστώτος αγοράς υπηρεσιών για τη στελέχωση των ΠΟΣ και μετάβαση σε διαδικασίες διορισμού εκπαιδευτικών μέσω της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), στη βάση του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

>> Επέκταση της λειτουργίας του θεσμού κατά τέσσερις εβδομάδες, με έναρξη την τέταρτη Δευτέρα Σεπτεμβρίου και ολοκλήρωση την τελευταία εργάσιμη ημέρα Ιουνίου για τους μαθητές και τις μαθήτριες.

>> Ουσιαστική διασύνδεση της πρωινής και απογευματινής λειτουργίας, μέσω της αξιοποίησης εκπαιδευτικών που υπηρετούν και στις δύο ζώνες, της δυνατότητας υπερωριακής απασχόλησης μόνιμου προσωπικού και της παραχώρησης χρόνου στη διεύθυνση της σχολικής μονάδας για την εποπτεία του θεσμού.

>> Εκπόνηση και εφαρμογή νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων και οδηγών σπουδών, ειδικά σχεδιασμένων για το Ολοήμερο Σχολείο, με στόχο την αναβάθμιση του παιδαγωγικού του περιεχομένου.

>> Ενίσχυση της παιδαγωγικής εποπτείας και αξιολόγησης, με τη συμμετοχή των Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαίδευσης, καθώς και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων για το εκπαιδευτικό προσωπικό.

>> Αύξηση του κονδυλίου στον προϋπολογισμό του Υπουργείου, για την κάλυψη των αναγκών και τη στήριξη της διευρυμένης λειτουργίας του θεσμού.

«Tα ζητήματα στελέχωσης που πάντοτε προκύπτουν και αναμένονται, αυτά τυγχάνουν χειρισμού από την πρώτη στιγμή, σε πλήρη συνεργασία με την ΕΕΥ, η οποία έχει την ευθύνη της στελέχωσης. Οι διορισμοί πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία προβλέπει και τη δυνατότητα μη αποδοχής διορισμού από υποψήφιους εκπαιδευτικούς. Στις περιπτώσεις αυτές, ενεργοποιούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για πρόσκληση άλλων υποψηφίων από τους καταλόγους, ενώ, όπου είναι εφικτό, οι ανάγκες καλύπτονται προσωρινά με αξιοποίηση προσωπικού της πρωινής ζώνης. Η διαδικασία στελέχωσης συνεχίζεται για μικρό αριθμό εκπαιδευτικών, με στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα λειτουργίας των Ολοήμερων Σχολείων έχει εγγραφεί προς συζήτηση στη σημερινή συνεδρία της επιτροπής Παιδείας της Βουλής.