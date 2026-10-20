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ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο, 8.30μ.μ. «Ο Πατέρας», του Φλοριάν Ζελέρ. Τον κεντρικό ρόλο ερμηνεύει ο Σταύρος Λούρας, σε σκηνοθεσία και μουσική επιμέλεια του Γιάννη Λεοντάρη. 20, 26 και 27 Οκτωβρίου. Διάρκεια: 90’. Εισιτήρια: SoldOut Tickets και καταστήματα Stephanis. Πληροφορίες: 99520835

Λευκωσία, Ινστιτούτο Γκαίτε (δίπλα από το Λήδρα Πάλας) 9μ.μ. Το Θέατρο ΑντίΛογος… σερβίρει το «Brandy Sour», τη θεατρική μεταφορά του βραβευμένου μυθιστορήματος της Κωσταντίας Σωτηρίου, σε σκηνοθεσία Νεοκλή Νεοκλέους, με Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους ηθοποιούς επί σκηνής. Επόμενες: 30, 31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου. Σαββατοκύριακα 8μ.μ., καθημερινές 9μ.μ. 21/10 Δερύνεια, Famagusta Venue Garage, 8μ.μ. 8/11 Πύλα, Αμφιθέατρο UCLan Cyprus, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: SoldOut Tickets και καταστήματα Stephanis. Για τη Λεμεσό, μέσω του Θεάτρου Ριάλτο

Λευκωσία, Θέατρο Αιγαία 8.30μ.μ. Το θεατρικό “Vigil for Pentheus: Σκέψεις πάνω στο τέλος του πολιτισμού” σε ιδέα/σύλληψη της Ειρήνης Ανδρονίκου επιστρέφει για ένα δεύτερο κύκλο παραστάσεων. Το έργο αποτελεί μια σκηνική έρευνα γύρω από την ιδέα του τέλους του πολιτισμού και τις σκοτεινές δυνάμεις που διατρέχουν την ανθρώπινη ιστορία. Η παράσταση αποτέλεσε μέρος του Φεστιβάλ Άδειος Χώρος, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Στάθη Λιβαθινού, και παρουσιάστηκε σε δύο διαδοχικές παραστάσεις στο Θέατρο Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής στην Αθήνα. Ερμηνεύουν Ειρήνη Ανδρονίκου, Αντωνία Χαραλάμπους. Κάθε Τρίτη, 13, 20, 27 Οκτωβρίου. Εισιτήρια: SoldOut Tickets

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, 8μ.μ. Το αυστραλιανό κωμικό τρίο Sooshi Mango που έγινε παγκόσμιο viral φαινόμενο με τους χαρακτήρες του, έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, λίγο πριν περάσει στο επόμενο κεφάλαιο της πορείας του με την παραγωγή της πρώτης του ταινίας μεγάλου μήκους. Το τρίο, αποτελούμενο από τους αδελφούς Τζο και Κάρλο Σαλανίτρι και τον παιδικό τους φίλο Άντριου Μάνφρε, έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο με την περιοδεία «The Home Made World Tour». (στα αγγλικά). Εισιτήρια μέσω More.com

Λευκωσία, Θεατράκι ΡΙΚ, 8.30μ.μ. Νέος κύκλος παραστάσεων για τον θεατρικό μονόλογο της Άντρεας Μαύρου «Ανακουτρεύκω», σε σκηνοθεσία Άννας Γιαγκιώζη, με δύο σταθμούς στη Λευκωσία και τη Λεμεσό. Σύλληψη κειμένου/ ερμηνεία: Άντρεα Μαύρου.Κρατήσεις: 99830202 Επόμενew: 9, 10/11 Λεμεσός, Ξυδάδικο

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ- ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Λευκωσία, Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου, 6μ.μ.. Εγκαίνια φωτογραφικής έκθεσης «Αναζητώντας ασφάλεια: Πρόσφυγες και αιτητές ασύλου στην Κύπρο», που διοργανώνει το Ίδρυμα Universitas, με τη στήριξη του Δήμου Στροβόλου και της UNHCR, παρουσιάζοντας σημαντικό φωτογραφικό έργο του διεθνώς αναγνωρισμένου φωτογράφου Sebastian Rich, υπό την επιμέλεια της Κατερίνας Χατζηστυλλή. Διάρκεια: μέχρι 23 Οκτωβρίου

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Παλιά Λευκωσία, Κέντρο Αριστείας CYENS, Παλιά Δημοτική Αγορά και άλλοι χώροι, Παρασκευή 16 – Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Έναρξη 6.30μ.μ. To WIP (Work in Progress) Arts & Technology Festival επιστρέφει για 6η χρονιά φέρνοντας στο κέντρο της πόλης περισσότερα από 50 έργα τέχνης και τεχνολογίας, με τη συμμετοχή άνω των 60 καλλιτεχνών από 15 χώρες. Είσοδος δωρεάν. 2026wip.cyens.org.cy

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Θκιό Ππαλιές. Η έκθεση «Routine Maintenance: A Tale» είναι μια γλυπτική ηχητική εγκατάσταση της Lower Levant Company, των Εμίντιο Βάσκες και Πίτερ Εράμιαν, σε συνεργασία με την εικαστικό Όλγα Μιτσίνσκα (Olga Micińska). Μέχρι 6/11 thkioppalies.org

Sic. Contemporary Culture (97 867289). «Scores for Somatheque Orchestra» του Λοΐζου Ολύμπιου Μέχρι 13/11.

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας. Έκθεση νομισμάτων με τίτλο «Μηνύματα σε Μέταλλο. Ένας διαχρονικός διάλογος με την Κύπρο». Μέχρι 10/1/2027

Μουσείο (22430008). Τέσσερα σημαντικά κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας στο Γερεβάν έρχονται στη Λευκωσία για την περιοδική έκθεση «Πίστη και Ταυτότητα – Κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας». Μέχρι 9/4/2027.

Isnotgallery contemporary (99569498). «Ο Κήπος του Άλνουικ» του Δημήτρη Νεοκλέους. Μέχρι 31/10.

Γκλόρια (22762605). «Στον Κήπο ενός Σύμπαντος», της Μάριον Πασχάλη. Μέχρι 23/10

Γκαλερί Κ (22 341122). «Επέκεινα Ολύμπου» του Κυπριανού Δημοσθένους. Μέχρι 24/10.

Marginalia Gallery (99657080). «Περιηγήσεις» του Μηνά Καμπιτάκη. Μέχρι 31/10

Αποκάλυψη (22300150). «Εναλλακτική Πραγματικότητα» του Μαρίνου Καρτίκκη. Μέχρι 24/10.

Παλιά Πόλη. Έκθεση βιντεοτέχνης υπό τον τίτλο «Objects in the mirror may be closer than they appear» αναπτύσσεται στους δρόμους της παλιάς Λευκωσίας, σε μια παράλληλη δράση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης «Bill Viola. Unspoken» στο Ίδρυμα PSI της Λεμεσού. Μέχρι 2/11. Πληροφορίες: PSI Foundation

Διαχρονική (22680145). Η Διαχρονική γιορτάζει 36 χρόνια λειτουργίας με την έκθεση “Cyprus 1990 – 2026 through our Artists Eyes”. Μέχρι 21/10.

Art Seen (22006624). «Το Μέλλον του Παρελθόντος | The Future of the Past», του Ανδρέα Καλλή. Μέχρι 6/11. art-seen.org

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7/2027

Λεμεσός

Pylon Art & Culture (95 950857). «Tracing Angel’s Men» της Θεοπίστης Στυλιανού Λάμπερτ. Μέχρι 19/12

eins (99522977). «On Second Thoughts» του Αλέξανδρου Πισσούριου. Μέχρι 15/12

Velychko Gallery (96855580). «MURMUR kairos» της Κυριακής Κώστα. Μέχρι 15/12

NeMe. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Power Lines». Μέχρι 6/11

XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3

Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 24/10

Λάρνακα

Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά (24621109). «unnamed» του Σπύρου Αγαθού. Μέχρι 31/10.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

Πάφος

Πολυχώρος Πολιτισμού «Παλιά Ηλεκτρική» (97843583). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Combined». Μέχρι 25/10

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Η Βαλίτσα (σκηνοθεσία Δημήτρης Παπαθανάσης με τους Ναταλία Τσαλίκη, Αποστόλη Τότσικα, Βάσω Καβαλιεράτου), Whalefall (σκηνοθεσία Brian Duffield με τους Austin Abrams, Elisabeth Shue, Josh Brolin), The Fix (σκηνοθεσία Guy Moshe με τους Zachary Levi, Liam Neeson, Quincy Isaiah), Street Fighter (σκηνοθεσία Kitao Sakurai με τους Noah Centineo, David Dastmalchian, Jason Momoa), Yugly (ταινία animation σε σκηνοθεσία Yanis Belaid, Jeremie Degruson) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Sacrifice (ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Romain Gavras με τους Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel) – RIO Λεμεσού.

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον. Το «Φιόρδ» (Fjord), η νέα ταινία του Ρουμάνου σκηνοθέτη Κριστιάν Μουντζίου, είναι ένα κοινωνικό δράμα για τη σύγκρουση αξιών, την πίστη, την οικογένεια και τα όρια της ανεκτικότητας. 23/24/28 Οκτωβρίου 5.30μ.μ. and 8.30μ.μ. 20/22//25/27/28 Οκτωβρίου 8.30μ.μ. Διάρκεια: 146’ pantheon-theatre.com