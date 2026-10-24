Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην GoogleAdd philenews.com on Google
- Λευκωσία, Πλατεία Παλαιού ΓΣΠ, 8μ.μ. Η γαλλική ομάδα Basinga έρχεται στη Λευκωσία για το μεγάλο φινάλε του ArtCargo Festival με την παράσταση «Soka Tira Osoa», ένα εντυπωσιακό θέαμα εναέριου ακροβατισμού που μετατρέπει το κοινό από απλό θεατή σε ενεργό συντελεστή. Μια τεντωμένη γραμμή μήκους 25 μέτρων, μια ακροβάτισσα που θα τη διασχίσει χωρίς ζώνη ασφαλείας και μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων που πρέπει να συνεργαστεί. Διάρκεια: 50’. Είσοδος ελεύθερη artcargofest.com
- Λευκωσία, Δημαρχείο, 1μ.μ. & 3μ.μ., Η 12χρονη Γιαπωνέζα αθλήτρια Κάνον Ίτο έρχεται για να παρουσιάσει το slackline, μια ανερχόμενη αστική δραστηριότητα που συνδυάζει ισορροπία, αθλητική δεξιοτεχνία και στοιχεία σύγχρονου τσίρκου. Διάρκεια: 30’ Είσοδος ελεύθερη. Επόμενη: 25/10 5μ.μ.
- Λευκωσία, Πλατεία Δημαρχείου, 4μ.μ. & 6.30μ.μ., Η καταλανική ομάδα Elelei προτείνει το «Too Much», ένα έργο σωματικού θεάτρου, χορού και ακροβατικών που εξετάζει τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στη φροντίδα και τον έλεγχο, την τρυφερότητα και την εμμονή. Διάρκεια: 30’ Είσοδος ελεύθερη. Επόμενη: 25/10 Γέφυρα Πλατείας Ελευθερίας, 3μ.μ.
- Λευκωσία, Δημαρχείο Λευκωσίας, 5μ.μ., Ένας άνθρωπος, ένας τεράστιος ξύλινος στύλος και ένα κοινό που καλείται να συμμετάσχει ενεργά στη δημιουργία του θεάματος. Με το «Pelat», ο Καταλανός πολυδιάστατος δημιουργός Ζοάν Καταλά μετατρέπει την ισορροπία, τη σωματική εργασία και τη συνεργασία σε μια απρόβλεπτη παράσταση δρόμου. Διάρκεια: 45’ Είσοδος ελεύθερη
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
- Λεμεσός, Προαύλιο Παττίχειου Δημοτικού Θεάτρου & The Edit Gallery (25251710). Εγκαίνια: 6.30-10μ.μ. Η εικαστικός Έβελυν Αναστασίου με το «Twelfth Night» ενεργοποιεί τρεις γειτονικούς χώρους στο κέντρο της Λεμεσού, προσκαλώντας το κοινό να κινηθεί ελεύθερα ανάμεσά τους, σε μια εμπειρία που συνδυάζει εικαστική παρέμβαση, μουσική και περφόρμανς. Στο επίκεντρο της βραδιάς βρίσκεται και η πρώτη εμφάνιση στην Κύπρο των Hautaustoimisto, ενός hardcore punk ’n’ roll συγκροτήματος από το Τάμπερε της Φινλανδίας. Η συναυλία των Hautaustoimisto αρχίζει στις 8μ.μ. Διάρκεια έκθεσης: μέχρι 14/11
- Πάφος, Χάνι του Ιμπραήμ (99311225). Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Η εικαστικός Τσιάκι Καμικάουα παρουσιάζει την ατομική της έκθεση «Harmoni». Μέχρι 31/10.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ
- Εγκαταλελειμμένο χωριό Σουσκιού, σημείο συνάντησης: Ναός Αγίας Μαρίνας, 10.30π.μ.- 1.30μ.μ. Το εγκαταλελειμμένο χωριό Σουσκιού και το πολιτιστικό τοπίο της κοιλάδας του Διαρίζου βρίσκονται στο επίκεντρο ενός αφηγηματικού πολιτιστικού περιπάτου. Τον περίπατο θα καθοδηγήσουν οι αρχαιολόγοι και ερευνητές πολιτιστικής κληρονομιάς Άντρεα Βιλάνι (Andrea Villani) και Σεβίνα Φλωρίδου, αρχιτέκτονας και ερευνήτρια πολιτιστικής κληρονομιάς, μαζί με την ομάδα Megadence, που αποτελείται από τους Πάρη Χριστοδούλου, Στέλιο Ιλτσιούκ και Μαρίνα Δημοσθένους. Πληροφορίες: 96754548, megadencestudio@gmail.com.
ΜΟΥΣΙΚΗ
- Λευκωσία, Studio Δημοτικού Θεάτρου, 7μ.μ. Το Andreas Krambias Quintet συνδυάζει τα μακάμ, τους σύνθετους ρυθμούς και τη μεσογειακή λυρικότητα με σύγχρονες ενορχηστρώσεις. Η συναυλία του σχήματος παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας. Το κουιντέτο αποτελείται από τον Ανδρέα Κραμπιά στο ούτι και στις συνθέσεις, τον Εύρο Βοσκαρίδη και τον Φρίξο Αντωνιάδη στο βιολί, τον Δημήτρη Πήχα στο κοντραμπάσο και την Νόρα Μάουριτσον στα τύμπανα. Εισιτήρια: More.com
- Λευκωσία, Studio Δημοτικού Θεάτρου, 9μ.μ Το δεύτερο άλμπουμ του σχήματος Ιδαίον Project κυκλοφόρησε διαδικτυακά και παρουσιάζεται ζωντανά σε μια μουσική διαδρομή από τον Ερωτόκριτο μέχρι τη μνήμη των 200 της Καισαριανής στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας. Με οκτώ συνθέσεις, ο «Ρους» κινείται ανάμεσα στην κρητική μουσική παράδοση, το prog rock, το stoner και τον πειραματισμό. Το Ιδαίον Project αποτελείται από τον Βαγγέλη Γέττο στο κρητικό λαούτο και τη φωνή, τον Αλέξη Γιαγκουλλή στο μπάσο και τον Ούγκο Ενρίκε Ολίβος στα τύμπανα και τα κρουστά.Εισιτήρια: More.com
- Πάφος, Πολυχώρος «Αττικόν», 8μ.μ. Οι ρυθμοί της ελληνικής και της ανατολικοευρωπαϊκής μουσικής παράδοσης συναντούν τη δεξιοτεχνία του μπαρόκ στη συναυλία «Χοροί του Φθινοπώρου» της Μουσικής Ακαδημίας του Πανεπιστημίου Κύπρου υπο τη διεύθυνση του Πέτρου Στυλιανού. Είσοδος ελεύθερη
ΧΟΡΟΣ
- Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 8.30μ.μ. Στο «All of (Y)our Time», η Κωνσταντίνα Σκαλιώντα εξετάζει τη θέση της καλλιτεχνικής εργασίας σε ένα σύστημα που μετρά την αξία με όρους παραγωγικότητας και κέρδους, διεκδικώντας την αναγνώριση του σωματικού και πνευματικού μόχθου που απαιτεί ο χορός. Περφόρμερ: Πέτρος Κονναρής, Αριάνα Μαρκουλίδου, Μπελίντα Παπαβασιλείου, Μαρία Παπαγεωργίου, Ελευθερία Σωκράτους. Διάρκεια: 60’. rialto.interticket.com. Μετά την παράσταση του Σαββάτου ακολουθεί συζήτηση με την καλλιτεχνική ομάδα, διάρκειας 30 λεπτών, με συντονιστή τον Ευαγόρα Βανέζη. Επόμενες: 30/10 Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
- Λευκωσία, Καϊμακλί, Οδός Συνεργασίας και γύρω χώροι, Σάββατο 24 & Κυριακή 25 Οκτωβρίου, 4-10μ.μ. Με 30 έργα και περισσότερους από 50 καλλιτέχνες από την Κύπρο και το εξωτερικό, η 12η διοργάνωση του φεστιβάλ «Πάμε Καϊμακλί» απλώνεται σε δρόμους και απρόσμενους χώρους της Λευκωσίας. Με τη θεματική «[+]εργα-σίες», το φεστιβάλ των Urban Gorillas μετακινείται από την περιοχή γύρω από την πλατεία Αγίας Βαρβάρας και τον ιστορικό πυρήνα του Καϊμακλίου, απλώνοντας τις δράσεις του κατά μήκος του δρόμου και σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Αναλυτικά το πρόγραμμα: pame-kaimakli.org
- Λευκωσία, ARTos House, 13-24 Οκτωβρίου Ο Χρόνος γίνεται η αφετηρία για ποίηση, μουσική, φωτογραφία, βίντεο, σύγχρονο χορό και ζωντανές performances στην 4η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης και Συν+Κίνησης Poetry MOVES.
- Παλιά Λευκωσία, Κέντρο Αριστείας CYENS, Παλιά Δημοτική Αγορά και άλλοι χώροι, 16 – 25 Οκτωβρίου. To WIP (Work in Progress) Arts & Technology Festival επιστρέφει για 6η χρονιά φέρνοντας στο κέντρο της πόλης περισσότερα από 50 έργα τέχνης και τεχνολογίας, με τη συμμετοχή άνω των 60 καλλιτεχνών από 15 χώρες. Είσοδος δωρεάν. 2026wip.cyens.org.cy
ΘΕΑΤΡΟ
- Λάρνακα, Αγίου Γεωργίου Κοντού 71, Σάββατο 24 & Κυριακή 25 Οκτωβρίου, 8μ.μ. Οι ιστορίες και οι μνήμες των ανθρώπων μιας παλιάς γειτονιάς της Λάρνακας γίνονται η αφετηρία για τη διαδραστική παράσταση δρόμου «Πλούτωνος 71», που παρουσιάζεται, στο πλαίσιο του Μαχαλάρτ ’26, μιας διοργάνωσης του Λάρνακα 2030 – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2030. Το κείμενο υπογράφει ο Κώστας Μαννούρης και τη σκηνοθεσία ο Πέτρος Χαραλάμπους. Είσοδος ελεύθερη. Απαιτείται προκράτηση μίας θέσης ανά αίτηση. Για δύο ή περισσότερες θέσεις χρειάζονται ξεχωριστές εγγραφές.
- Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο, 8.30μ.μ. «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη, σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη από το Θέατρο Λέξη, επιστρέφει για δεύτερη θεατρική χρονιά. 24 Οκτωβρίου. Εισιτήρια: Sold Out Tickets. rialto.interticket.com
- Λευκωσία, Θέατρο Ανεμώνα. 8.30μ.μ. Την κωμωδία «Τα Μωρά τα φέρνει ο πελαργός» των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου παρουσιάζει το Θέατρο Ανεμώνα, σε σκηνοθεσία Μαρίνου Ξενοφώντος. Λευκωσία, Θέατρο Ανεμώνα. 8.30μ.μ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο 8.30μ.μ., Κυριακή 7μ.μ. μέχρι 1η Νοεμβρίου. Λάρνακα, Δημοτικό θέατρο Γ. Λυκούργος, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: SoldOut Tickets. Κρατήσεις: 70007721.
- Λευκωσία, ΚΤΗΡΙΟΝ 53, 8μ.μ. «Η Κοιλιά» της Μαρίνας Βρόντη σε σκηνοθεσία Σταύρου Ποταμάρη. Επι σκηνής η Μαρίλια Χαριδήμου. Επόμενες στις 6 και 8 Νοεμβρίου, στις 20:00. Εισιτήρια more.com 70001384.
- Ευρύχου, Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Γυμνασίου & Λυκείου Ευρύχου, Σάββατο 24 Οκτωβρίου, 8μ.μ. Την κλασική ελληνική κωμωδία των Νίκου Τσιφόρου και Πολύβιου Βασιλειάδη «Αχ! Αυτή η γυναίκα μου» παρουσιάζει η Θεατρική Ομάδα του Πολυχώρου ΕΣΤΙΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Άγις Παΐκος. Παίζουν Χριστίνα Γαβριηλίδου, Ζήνα Καυκαρίδου, Βασίλης Κοτσίδης, Γιώργος Κωνσταντίνου, Φάνη Πέτσα, Μάριος Σαρπέτσας, Κατερίνα Σκουφάρη και Γιώργος Χατζηκυριάκος. Κλήρου, Κινηματοθέατρο «Χριστόφορος», Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, 7.30μ.μ.
- Λευκωσία, Κάτω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου (Υπόγειο) 8μ.μ. Το έργο της βραβευμένης Βρετανίδας συγγραφέως Λούσι Πρεμπλ «The Effect» προτείνει για πρώτη φορά στην Κύπρο το Σατιρικό Θέατρο, σε σκηνοθεσία Εβίτας Ιωάννου. Το έργο τοποθετεί μια ερωτική ιστορία μέσα σε μια κλινική δοκιμή και θέτει το ερώτημα κατά πόσο τα συναισθήματά μας είναι πραγματικά δικά μας ή μπορούν να επηρεαστούν από τη χημεία του εγκεφάλου. Παίζουν με αλφαβητική σειρά: Ραφαέλα Καβάζη, Έλενα Καλλινίκου, Ανδρέας Κούτσουμπας, Βασίλης Μιχαήλ. Παραστάσεις: 25, 27, 29, 31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου, 8μ.μ. (Κυριακές 6.30μ.μ.) Διάρκεια: 90’. Εισιτήρια: ticket.satirikotheatro.com 22 312940
- Λευκωσία, Κεντρική Σκηνή ΘΟΚ «Εύης Γαβριηλίδης», κάθε Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 6μ.μ. από 3 μέχρι 25 Οκτωβρίου. Το «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές» της Άγκαθα Κρίστι, σε θεατρική διασκευή του Κεν Λούντβιχ και σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά, επιστρέφει για δεύτερη σεζόν στην Κεντρική Σκηνή του ΘΟΚ. Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. tickets.thoc.org.cy
- Λευκωσία, WhereHaus 612. 8.30μ.μ. «Το Πλυντήριο» του Θανάση Τριαρίδη παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Κύπρο οι ομάδες Point To Contemporary Theater και Anyhow Theatre Ensemble, σε σκηνοθεσία της Ευαγγελίας Ονουφρίου. Παραστάσεις: κάθε Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 6.30μ.μ. μέχρι την 1η Νοεμβρίου Εισιτήρια: more.com
- Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Λατσιών. Το θεατρικό «Πάμε να αλλάξουμε τον κόσμο» είναι ένα πρωτότυπο παιδικό μιούζικαλ του Γιώργου Τσιάκκα, σε σκηνοθεσία Χριστίνας Παυλίδου, που παρουσιάζεται από το Θέατρο Λέξη. Κάθε Σάββατο 3μ.μ. & Κυριακή 11π.μ. & 3μ.μ.. Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού, 27 Οκτωβρίου, 6μ.μ. 28 Οκτωβρίου 12μ. & 3μ.μ. Εισιτήρια: Sold Out Tickets και καταστήματα Stephanis σε όλη την Κύπρο. 99036021.
ΦΩΤΟΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
- Πάφος, εκκίνηση Πλατεία Κένεντι. Πάρτε τις φωτογραφικές σας μηχανές (ή και κινητά) και πηγαίνετε με τους φίλους σας ή την οικογένειά σας για να λάβετε μέρος στον 12ο Φωτομαραθώνιο Κύπρου που διοργανώνει η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου – Τμήμα Πάφου. Εκκίνηση 10π.μ. 99428868
EΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- ARTos House. Έκθεση φωτογραφίας «Memory of Famagusta / Μνήμη Αμμοχώστου», της Ερατώς Καντούνα και Κάτιας Χριστοδούλου. Μέχρι 24/10
- Diatopos Art Centre (22766117). «A Planet in Common» του Γιάννου Οικονόμου. Μέχρι 13/11.
- Θκιό Ππαλιές. Η έκθεση «Routine Maintenance: A Tale» είναι μια γλυπτική ηχητική εγκατάσταση της Lower Levant Company, των Εμίντιο Βάσκες και Πίτερ Εράμιαν, σε συνεργασία με την εικαστικό Όλγα Μιτσίνσκα (Olga Micińska). Μέχρι 6/11 thkioppalies.org
- Sic. Contemporary Culture (97 867289). «Scores for Somatheque Orchestra» του Λοΐζου Ολύμπιου Μέχρι 13/11.
- Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας. Έκθεση νομισμάτων με τίτλο «Μηνύματα σε Μέταλλο. Ένας διαχρονικός διάλογος με την Κύπρο». Μέχρι 10/1/2027
- Μουσείο (22430008). Τέσσερα σημαντικά κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας στο Γερεβάν έρχονται στη Λευκωσία για την περιοδική έκθεση «Πίστη και Ταυτότητα – Κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας». Μέχρι 9/4/2027.
- Isnotgallery contemporary (99569498). «Ο Κήπος του Άλνουικ» του Δημήτρη Νεοκλέους. Μέχρι 31/10.
- Γκαλερί Κ (22 341122). «Επέκεινα Ολύμπου» του Κυπριανού Δημοσθένους. Μέχρι 24/10.
- Marginalia Gallery (99657080). «Περιηγήσεις» του Μηνά Καμπιτάκη. Μέχρι 31/10
- Αποκάλυψη (22300150). «Εναλλακτική Πραγματικότητα» του Μαρίνου Καρτίκκη. Μέχρι 24/10.
- Παλιά Πόλη. Έκθεση βιντεοτέχνης υπό τον τίτλο «Objects in the mirror may be closer than they appear» αναπτύσσεται στους δρόμους της παλιάς Λευκωσίας, σε μια παράλληλη δράση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης «Bill Viola. Unspoken» στο Ίδρυμα PSI της Λεμεσού. Μέχρι 2/11. Πληροφορίες: PSI Foundation
- Art Seen (22006624). «Το Μέλλον του Παρελθόντος | The Future of the Past», του Ανδρέα Καλλή. Μέχρι 6/11. art-seen.org
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7/2027
Λεμεσός
- Ρουάν (25350845). «The Sanctuary of Small Things», της Γεωργίας Μιχαηλίδη Σάαντ. Μέχρι 13/11
- The Gallery 45 (97901106). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Land Written in Verse: Contemporary Landscapes». Μέχρι 29/11
- Pylon Art & Culture (95 950857). «Tracing Angel’s Men» της Θεοπίστης Στυλιανού Λάμπερτ. Μέχρι 19/12
- eins (99522977). «On Second Thoughts» του Αλέξανδρου Πισσούριου. Μέχρι 15/12
- Velychko Gallery (96855580). «MURMUR kairos» της Κυριακής Κώστα. Μέχρι 15/12
- NeMe. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Power Lines». Μέχρι 6/11
- XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3
- Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11
- Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 24/10
Λάρνακα
- Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά (24621109). «unnamed» του Σπύρου Αγαθού. Μέχρι 31/10.
- Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027
Πάφος
- Πολυχώρος Πολιτισμού «Παλιά Ηλεκτρική» (97843583). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Combined». Μέχρι 25/10
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Clayface (σκηνοθεσία James Watkins με Tom Rhys Harries, Ruby Sear, Naomi Ackie), The Influenser Project (σκηνοθεσία Mike Nybroe με τους Jemma Karlsen, Eos Karlsson, Chiara King), Cats in the Museum: Trasures of Egypt (ταινία animation σε σκηνοθεσία Vasiliy Rovenskiy), Coyote vs. Acme (ταινία animation σε σκηνοθεσία Dave Green) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.
Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον. Το «Φιόρδ» (Fjord), η νέα ταινία του Ρουμάνου σκηνοθέτη Κριστιάν Μουντζίου, είναι ένα κοινωνικό δράμα για τη σύγκρουση αξιών, την πίστη, την οικογένεια και τα όρια της ανεκτικότητας. 24/28 Οκτωβρίου 5.30μ.μ. and 8.30μ.μ. 25/27/28 Οκτωβρίου 8.30μ.μ. Διάρκεια: 146’ pantheon-theatre.com