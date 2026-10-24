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ARTCARGO FESTIVAL

Λευκωσία, Πλατεία Παλαιού ΓΣΠ, 8μ.μ. Η γαλλική ομάδα Basinga έρχεται στη Λευκωσία για το μεγάλο φινάλε του ArtCargo Festival με την παράσταση «Soka Tira Osoa» , ένα εντυπωσιακό θέαμα εναέριου ακροβατισμού που μετατρέπει το κοινό από απλό θεατή σε ενεργό συντελεστή. Μια τεντωμένη γραμμή μήκους 25 μέτρων, μια ακροβάτισσα που θα τη διασχίσει χωρίς ζώνη ασφαλείας και μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων που πρέπει να συνεργαστεί. Διάρκεια: 50’. Είσοδος ελεύθερη artcargofest.com

, ένα εντυπωσιακό θέαμα που μετατρέπει το κοινό από απλό θεατή σε ενεργό συντελεστή. Μια τεντωμένη γραμμή μήκους 25 μέτρων, μια ακροβάτισσα που θα τη διασχίσει χωρίς ζώνη ασφαλείας και μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων που πρέπει να συνεργαστεί. Διάρκεια: 50’. Είσοδος ελεύθερη artcargofest.com Λευκωσία, Δημαρχείο, 1μ.μ. & 3μ.μ., Η 12χρονη Γιαπωνέζα αθλήτρια Κάνον Ίτο έρχεται για να παρουσιάσει το slackline, μια ανερχόμενη αστική δραστηριότητα που συνδυάζει ισορροπία, αθλητική δεξιοτεχνία και στοιχεία σύγχρονου τσίρκου. Διάρκεια: 30’ Είσοδος ελεύθερη. Επόμενη: 25/10 5μ.μ.

έρχεται για να παρουσιάσει το slackline, μια ανερχόμενη αστική δραστηριότητα που συνδυάζει ισορροπία, αθλητική δεξιοτεχνία και στοιχεία σύγχρονου τσίρκου. Διάρκεια: 30’ Είσοδος ελεύθερη. Επόμενη: 25/10 5μ.μ. Λευκωσία, Πλατεία Δημαρχείου, 4μ.μ. & 6.30μ.μ., Η καταλανική ομάδα Elelei προτείνει το «Too Much», ένα έργο σωματικού θεάτρου, χορού και ακροβατικών που εξετάζει τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στη φροντίδα και τον έλεγχο, την τρυφερότητα και την εμμονή. Διάρκεια: 30’ Είσοδος ελεύθερη. Επόμενη: 25/10 Γέφυρα Πλατείας Ελευθερίας, 3μ.μ.

Λευκωσία, Δημαρχείο Λευκωσίας, 5μ.μ., Ένας άνθρωπος, ένας τεράστιος ξύλινος στύλος και ένα κοινό που καλείται να συμμετάσχει ενεργά στη δημιουργία του θεάματος. Με το «Pelat», ο Καταλανός πολυδιάστατος δημιουργός Ζοάν Καταλά μετατρέπει την ισορροπία, τη σωματική εργασία και τη συνεργασία σε μια απρόβλεπτη παράσταση δρόμου. Διάρκεια: 45’ Είσοδος ελεύθερη

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λεμεσός, Προαύλιο Παττίχειου Δημοτικού Θεάτρου & The Edit Gallery (25251710). Εγκαίνια: 6.30-10μ.μ. Η εικαστικός Έβελυν Αναστασίου με το «Twelfth Night» ενεργοποιεί τρεις γειτονικούς χώρους στο κέντρο της Λεμεσού, προσκαλώντας το κοινό να κινηθεί ελεύθερα ανάμεσά τους, σε μια εμπειρία που συνδυάζει εικαστική παρέμβαση, μουσική και περφόρμανς. Στο επίκεντρο της βραδιάς βρίσκεται και η πρώτη εμφάνιση στην Κύπρο των Hautaustoimisto, ενός hardcore punk ’n’ roll συγκροτήματος από το Τάμπερε της Φινλανδίας. Η συναυλία των Hautaustoimisto αρχίζει στις 8μ.μ. Διάρκεια έκθεσης: μέχρι 14/11

Πάφος, Χάνι του Ιμπραήμ (99311225). Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Η εικαστικός Τσιάκι Καμικάουα παρουσιάζει την ατομική της έκθεση «Harmoni». Μέχρι 31/10.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ

Εγκαταλελειμμένο χωριό Σουσκιού, σημείο συνάντησης: Ναός Αγίας Μαρίνας, 10.30π.μ.- 1.30μ.μ. Το εγκαταλελειμμένο χωριό Σουσκιού και το πολιτιστικό τοπίο της κοιλάδας του Διαρίζου βρίσκονται στο επίκεντρο ενός αφηγηματικού πολιτιστικού περιπάτου. Τον περίπατο θα καθοδηγήσουν οι αρχαιολόγοι και ερευνητές πολιτιστικής κληρονομιάς Άντρεα Βιλάνι (Andrea Villani) και Σεβίνα Φλωρίδου, αρχιτέκτονας και ερευνήτρια πολιτιστικής κληρονομιάς, μαζί με την ομάδα Megadence, που αποτελείται από τους Πάρη Χριστοδούλου, Στέλιο Ιλτσιούκ και Μαρίνα Δημοσθένους. Πληροφορίες: 96754548, megadencestudio@gmail.com.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Studio Δημοτικού Θεάτρου, 7μ.μ. Το Andreas Krambias Quintet συνδυάζει τα μακάμ, τους σύνθετους ρυθμούς και τη μεσογειακή λυρικότητα με σύγχρονες ενορχηστρώσεις. Η συναυλία του σχήματος παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας. Το κουιντέτο αποτελείται από τον Ανδρέα Κραμπιά στο ούτι και στις συνθέσεις, τον Εύρο Βοσκαρίδη και τον Φρίξο Αντωνιάδη στο βιολί, τον Δημήτρη Πήχα στο κοντραμπάσο και την Νόρα Μάουριτσον στα τύμπανα. Εισιτήρια: More.com

Λευκωσία, Studio Δημοτικού Θεάτρου, 9μ.μ Το δεύτερο άλμπουμ του σχήματος Ιδαίον Project κυκλοφόρησε διαδικτυακά και παρουσιάζεται ζωντανά σε μια μουσική διαδρομή από τον Ερωτόκριτο μέχρι τη μνήμη των 200 της Καισαριανής στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας. Με οκτώ συνθέσεις, ο «Ρους» κινείται ανάμεσα στην κρητική μουσική παράδοση, το prog rock, το stoner και τον πειραματισμό. Το Ιδαίον Project αποτελείται από τον Βαγγέλη Γέττο στο κρητικό λαούτο και τη φωνή, τον Αλέξη Γιαγκουλλή στο μπάσο και τον Ούγκο Ενρίκε Ολίβος στα τύμπανα και τα κρουστά.Εισιτήρια: More.com

Πάφος, Πολυχώρος «Αττικόν», 8μ.μ. Οι ρυθμοί της ελληνικής και της ανατολικοευρωπαϊκής μουσικής παράδοσης συναντούν τη δεξιοτεχνία του μπαρόκ στη συναυλία «Χοροί του Φθινοπώρου» της Μουσικής Ακαδημίας του Πανεπιστημίου Κύπρου υπο τη διεύθυνση του Πέτρου Στυλιανού. Είσοδος ελεύθερη

ΧΟΡΟΣ

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 8.30μ.μ. Στο «All of (Y)our Time», η Κωνσταντίνα Σκαλιώντα εξετάζει τη θέση της καλλιτεχνικής εργασίας σε ένα σύστημα που μετρά την αξία με όρους παραγωγικότητας και κέρδους, διεκδικώντας την αναγνώριση του σωματικού και πνευματικού μόχθου που απαιτεί ο χορός. Περφόρμερ: Πέτρος Κονναρής, Αριάνα Μαρκουλίδου, Μπελίντα Παπαβασιλείου, Μαρία Παπαγεωργίου, Ελευθερία Σωκράτους. Διάρκεια: 60’. rialto.interticket.com. Μετά την παράσταση του Σαββάτου ακολουθεί συζήτηση με την καλλιτεχνική ομάδα, διάρκειας 30 λεπτών, με συντονιστή τον Ευαγόρα Βανέζη. Επόμενες: 30/10 Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λευκωσία, Καϊμακλί, Οδός Συνεργασίας και γύρω χώροι, Σάββατο 24 & Κυριακή 25 Οκτωβρίου, 4-10μ.μ. Με 30 έργα και περισσότερους από 50 καλλιτέχνες από την Κύπρο και το εξωτερικό, η 12η διοργάνωση του φεστιβάλ «Πάμε Καϊμακλί» απλώνεται σε δρόμους και απρόσμενους χώρους της Λευκωσίας. Με τη θεματική «[+]εργα-σίες», το φεστιβάλ των Urban Gorillas μετακινείται από την περιοχή γύρω από την πλατεία Αγίας Βαρβάρας και τον ιστορικό πυρήνα του Καϊμακλίου, απλώνοντας τις δράσεις του κατά μήκος του δρόμου και σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Αναλυτικά το πρόγραμμα: pame-kaimakli.org

Λευκωσία, ARTos House, 13-24 Οκτωβρίου Ο Χρόνος γίνεται η αφετηρία για ποίηση, μουσική, φωτογραφία, βίντεο, σύγχρονο χορό και ζωντανές performances στην 4η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης και Συν+Κίνησης Poetry MOVES.

Παλιά Λευκωσία, Κέντρο Αριστείας CYENS, Παλιά Δημοτική Αγορά και άλλοι χώροι, 16 – 25 Οκτωβρίου. To WIP (Work in Progress) Arts & Technology Festival επιστρέφει για 6η χρονιά φέρνοντας στο κέντρο της πόλης περισσότερα από 50 έργα τέχνης και τεχνολογίας, με τη συμμετοχή άνω των 60 καλλιτεχνών από 15 χώρες. Είσοδος δωρεάν. 2026wip.cyens.org.cy

ΘΕΑΤΡΟ

ΦΩΤΟΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

Πάφος, εκκίνηση Πλατεία Κένεντι. Πάρτε τις φωτογραφικές σας μηχανές (ή και κινητά) και πηγαίνετε με τους φίλους σας ή την οικογένειά σας για να λάβετε μέρος στον 12ο Φωτομαραθώνιο Κύπρου που διοργανώνει η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου – Τμήμα Πάφου. Εκκίνηση 10π.μ. 99428868

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

ARTos House. Έκθεση φωτογραφίας «Memory of Famagusta / Μνήμη Αμμοχώστου», της Ερατώς Καντούνα και Κάτιας Χριστοδούλου. Μέχρι 24/10

Diatopos Art Centre (22766117). «A Planet in Common» του Γιάννου Οικονόμου. Μέχρι 13/11.

Θκιό Ππαλιές. Η έκθεση «Routine Maintenance: A Tale» είναι μια γλυπτική ηχητική εγκατάσταση της Lower Levant Company, των Εμίντιο Βάσκες και Πίτερ Εράμιαν, σε συνεργασία με την εικαστικό Όλγα Μιτσίνσκα (Olga Micińska). Μέχρι 6/11 thkioppalies.org

Sic. Contemporary Culture (97 867289). «Scores for Somatheque Orchestra» του Λοΐζου Ολύμπιου Μέχρι 13/11.

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας. Έκθεση νομισμάτων με τίτλο «Μηνύματα σε Μέταλλο. Ένας διαχρονικός διάλογος με την Κύπρο». Μέχρι 10/1/2027

Μουσείο (22430008). Τέσσερα σημαντικά κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας στο Γερεβάν έρχονται στη Λευκωσία για την περιοδική έκθεση «Πίστη και Ταυτότητα – Κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας». Μέχρι 9/4/2027.

Isnotgallery contemporary (99569498). «Ο Κήπος του Άλνουικ» του Δημήτρη Νεοκλέους. Μέχρι 31/10.

Γκαλερί Κ (22 341122). «Επέκεινα Ολύμπου» του Κυπριανού Δημοσθένους. Μέχρι 24/10.

Marginalia Gallery (99657080). «Περιηγήσεις» του Μηνά Καμπιτάκη. Μέχρι 31/10

Αποκάλυψη (22300150). «Εναλλακτική Πραγματικότητα» του Μαρίνου Καρτίκκη. Μέχρι 24/10.

Παλιά Πόλη. Έκθεση βιντεοτέχνης υπό τον τίτλο «Objects in the mirror may be closer than they appear» αναπτύσσεται στους δρόμους της παλιάς Λευκωσίας, σε μια παράλληλη δράση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης «Bill Viola. Unspoken» στο Ίδρυμα PSI της Λεμεσού. Μέχρι 2/11. Πληροφορίες: PSI Foundation

Art Seen (22006624). «Το Μέλλον του Παρελθόντος | The Future of the Past», του Ανδρέα Καλλή. Μέχρι 6/11. art-seen.org

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7/2027

Λεμεσός

Ρουάν (25350845). «The Sanctuary of Small Things», της Γεωργίας Μιχαηλίδη Σάαντ. Μέχρι 13/11

The Gallery 45 (97901106). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Land Written in Verse: Contemporary Landscapes». Μέχρι 29/11

Pylon Art & Culture (95 950857). «Tracing Angel’s Men» της Θεοπίστης Στυλιανού Λάμπερτ. Μέχρι 19/12

eins (99522977). «On Second Thoughts» του Αλέξανδρου Πισσούριου. Μέχρι 15/12

Velychko Gallery (96855580). «MURMUR kairos» της Κυριακής Κώστα. Μέχρι 15/12

NeMe. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Power Lines». Μέχρι 6/11

XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3

Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 24/10

Λάρνακα

Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά (24621109). «unnamed» του Σπύρου Αγαθού. Μέχρι 31/10.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

Πάφος

Πολυχώρος Πολιτισμού «Παλιά Ηλεκτρική» (97843583). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Combined». Μέχρι 25/10

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Clayface (σκηνοθεσία James Watkins με Tom Rhys Harries, Ruby Sear, Naomi Ackie), The Influenser Project (σκηνοθεσία Mike Nybroe με τους Jemma Karlsen, Eos Karlsson, Chiara King), Cats in the Museum: Trasures of Egypt (ταινία animation σε σκηνοθεσία Vasiliy Rovenskiy), Coyote vs. Acme (ταινία animation σε σκηνοθεσία Dave Green) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον. Το «Φιόρδ» (Fjord), η νέα ταινία του Ρουμάνου σκηνοθέτη Κριστιάν Μουντζίου, είναι ένα κοινωνικό δράμα για τη σύγκρουση αξιών, την πίστη, την οικογένεια και τα όρια της ανεκτικότητας. 24/28 Οκτωβρίου 5.30μ.μ. and 8.30μ.μ. 25/27/28 Οκτωβρίου 8.30μ.μ. Διάρκεια: 146’ pantheon-theatre.com