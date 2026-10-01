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ΒΙΒΛΙΟ

Λιβάδια, Βιβλιοπωλείο Περιδιάβαση, 7μ.μ. Μύθοι που πέρασαν από γενιά σε γενιά, ιστορίες που θεωρούνται αυτονόητες και φράσεις που αποδίδονται σε ιστορικά πρόσωπα, χωρίς να έχουν ειπωθεί ποτέ, μπαίνουν στο μικροσκόπιο του ιστορικού και συγγραφέα Σταύρου Παναγιωτίδη, ο οποίος συναντά τον αρθρογράφο Βαγγέλη Γέττο στο βιβλιοπωλείο Περιδιάβαση. Αφορμή είναι τα δύο βιβλία του Παναγιωτίδη «Μύθοι, παρεξηγήσεις και άβολες αλήθειες της ελληνικής Ιστορίας», που κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Κέδρος. Μετά τη συζήτηση των δύο συνομιλητών θα ακολουθήσει διάλογος με το κοινό. Λόγω περιορισμένης χωρητικότητας, είναι απαραίτητη η κράτηση θέσης: 99545635 peridiavasi.com

ΘΕΑΤΡΟ

Παραλίμνι, Ξένιον 8.30μ.μ. «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη, σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη από το Θέατρο Λέξη, επιστρέφει για δεύτερη θεατρική χρονιά. Παίζουν Χριστίνα Παυλίδου, Βασίλης Χαραλάμπους, Αντρέας Παπαμιχαλοπούλος και Σταυριάνα Καδή. Εισιτήρια: Sold Out Tickets. rialto.interticket.com

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Diatopos Art Centre (22766117). «A Planet in Common» του Γιάννου Οικονόμου. Μέχρι 13/11.

Θκιό Ππαλιές. Η έκθεση «Routine Maintenance: A Tale» είναι μια γλυπτική ηχητική εγκατάσταση της Lower Levant Company, των Εμίντιο Βάσκες και Πίτερ Εράμιαν, σε συνεργασία με την εικαστικό Όλγα Μιτσίνσκα (Olga Micińska). Μέχρι 6/11 thkioppalies.org

Sic. Contemporary Culture (97 867289). «Scores for Somatheque Orchestra» του Λοΐζου Ολύμπιου Μέχρι 13/11.

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας. Έκθεση νομισμάτων με τίτλο «Μηνύματα σε Μέταλλο. Ένας διαχρονικός διάλογος με την Κύπρο». Μέχρι 10/1/2027

Μουσείο (22430008). Τέσσερα σημαντικά κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας στο Γερεβάν έρχονται στη Λευκωσία για την περιοδική έκθεση «Πίστη και Ταυτότητα – Κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας». Μέχρι 9/4/2027.

Isnotgallery contemporary (99569498). «Ο Κήπος του Άλνουικ» του Δημήτρη Νεοκλέους. Μέχρι 31/10.

Marginalia Gallery (99657080). «Περιηγήσεις» του Μηνά Καμπιτάκη. Μέχρι 31/10

Παλιά Πόλη. Έκθεση βιντεοτέχνης υπό τον τίτλο «Objects in the mirror may be closer than they appear» αναπτύσσεται στους δρόμους της παλιάς Λευκωσίας, σε μια παράλληλη δράση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης «Bill Viola. Unspoken» στο Ίδρυμα PSI της Λεμεσού. Μέχρι 2/11. Πληροφορίες: PSI Foundation

Art Seen (22006624). «Το Μέλλον του Παρελθόντος | The Future of the Past», του Ανδρέα Καλλή. Μέχρι 6/11. art-seen.org

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7/2027

Λεμεσός

Λάνια, Γκαλερί Michael Owen (25432404). Έκθεση αφιέρωμα στον ζωγράφο Μάικλ Όουεν. Μέχρι 1/11 michaelowengallery.com.

The Edit Gallery (25251710). Twelfth Night της Έβελυν Αναστασίου. Μέχρι 14/11

Ρουάν (25350845). «The Sanctuary of Small Things», της Γεωργίας Μιχαηλίδη Σάαντ. Μέχρι 13/11

The Gallery 45 (97901106). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Land Written in Verse: Contemporary Landscapes». Μέχρι 29/11

Pylon Art & Culture (95 950857). «Tracing Angel’s Men» της Θεοπίστης Στυλιανού Λάμπερτ. Μέχρι 19/12

eins (99522977). «On Second Thoughts» του Αλέξανδρου Πισσούριου. Μέχρι 15/12

Velychko Gallery (96855580). «MURMUR kairos» της Κυριακής Κώστα. Μέχρι 15/12

NeMe. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Power Lines». Μέχρι 6/11

XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3

Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11

Λάρνακα

Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά (24621109). «unnamed» του Σπύρου Αγαθού. Μέχρι 31/10.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

Πάφος

Χάνι του Ιμπραήμ (99311225). «Harmoni» της Τσιάκι Καμικάουα . Μέχρι 31/10.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Motherwitch (σκηνοθεσία Μίνως Παπάς με τους Μαργαρίτα Ζαχαρίου, Μίλτο Γερολέμου, Δανάη Κατσαμένη), Godzilla Minus Zero (σκηνοθεσία Takashi Yamazaki με τους Minami Hamabe, Jun Kunimura, Ryunosuke Kamiki), Beware Boiuna (σκηνοθεσία Mike P. Nelson με τους Jessica Rothe, Logan Marshall-Green, Kiana Madeira), Monster Mia (ταινία animation σε σκηνοθεσία Verena Fels), Coyote vs. Acme (ταινία animation σε σκηνοθεσία Dave Green) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.