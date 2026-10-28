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ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Ένα, 8.30μ.μ. Μια γυναίκα που έχει όλα όσα θα έπρεπε να εξασφαλίζουν την ευτυχία της, αλλά αισθάνεται παγιδευμένη μέσα στη ζωή που η ίδια έχει επιλέξει, βρίσκεται στο επίκεντρο της «Έντα Γκάμπλερ», του κλασικού έργου του Χένρικ Ίψεν, που ανεβαίνει στο Θέατρο Ένα. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο αναλαμβάνει η Ειρήνη Καραγιώργη, ενώ τη σκηνοθεσία και τον σχεδιασμό φωτισμού υπογράφει ο Αντρέας Χριστοδουλίδης. Παραστάσεις: κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου. Εισιτήρια: ticketmaster.cy

Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού, 28 Οκτωβρίου 12μ. & 3μ.μ. Το θεατρικό «Πάμε να αλλάξουμε τον κόσμο» είναι ένα πρωτότυπο παιδικό μιούζικαλ του Γιώργου Τσιάκκα, σε σκηνοθεσία Χριστίνας Παυλίδου, που παρουσιάζεται από το Θέατρο Λέξη. Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Λατσιών. Κάθε Σάββατο 3μ.μ. & Κυριακή 11π.μ. & 3μ.μ.. Εισιτήρια: Sold Out Tickets και καταστήματα Stephanis σε όλη την Κύπρο. 99036021.

Λευκωσία, Ινστιτούτο Γκαίτε (δίπλα από το Λήδρα Πάλας) 9μ.μ.Το Θέατρο ΑντίΛογος… σερβίρει το «Brandy Sour», τη θεατρική μεταφορά του βραβευμένου μυθιστορήματος της Κωσταντίας Σωτηρίου, σε σκηνοθεσία Νεοκλή Νεοκλέους, με Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους ηθοποιούς επί σκηνής Παραστάσεις: 28, 30, 31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου. Σαββατοκύριακα 8μ.μ., καθημερινές 9μ.μ. Πύλα, Αμφιθέατρο UCLan Cyprus, Κυριακή 8 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: SoldOut Tickets και καταστήματα Stephanis. Για τη Λεμεσό, μέσω του Θεάτρου Ριάλτο

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, PREMIER Cinemas, επίσημη avant premiere. Μια σκοτεινή ιστορία εμπνευσμένη από την κυπριακή λαογραφία, τους καλικάντζαρους και τις μνήμες του τόπου μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ο βραβευμένος με Emmy σκηνοθέτης Μίνως Παπάς, με την ταινία «Δωδεκάμερον» (Motherwitch), η οποία κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους Ρίο και Premier. Στην ταινία πρωταγωνιστούν η Μαργαρίτα Ζαχαρίου, ο Μίλτος Γερολέμου, ο Τζέισον Χιουζ, η Μαρίνα Μακρή, ο Άθως Αντωνίου, η Δανάη Κατσαμένη, ο Δήμητρης Ανδρέα, η Χριστίνα Μαρούχου και ο Σήφης Κατσουλάκης. Τακτικές προβολές από Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, στις 7.30μ.μ. και 10μ.μ., για μία εβδομάδα. Λεμεσός, RIO Cinemas, από 29 Οκτωβρίου, στις 7.30μ.μ. και 10μ.μ.

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, DownTown Live, 9μ.μ. Πέντε γυναίκες συναντιούνται σ’ ένα μπαρ με τη δική του μυθολογία και μοιράζονται ιστορίες για τις σχέσεις, την επιθυμία, τη μητρότητα, την ταυτότητα και την ελευθερία, με χιούμορ, μουσική και εξομολογήσεις που δεν φοβούνται να αγγίξουν δύσκολα θέματα. Η παράσταση «VaginaHood Vol. 2» παρουσιάζεται στη Λευκωσία μετά τη σαρωτική επιτυχία της στην Αθήνα. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Άγγελος Μπούρας και το κείμενο οι Βάλια Τσιριγώτη και Μαρία Λούκα. Παίζουν (αλφαβητικά): Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Τζένη Διαγούπη, Ζέτα Δούκα, Άννα Κουρουπού, Δώρα Χρυσικού. Εισιτήρια: more.com.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Diatopos Art Centre (22766117). «A Planet in Common» του Γιάννου Οικονόμου. Μέχρι 13/11.

Θκιό Ππαλιές. Η έκθεση «Routine Maintenance: A Tale» είναι μια γλυπτική ηχητική εγκατάσταση της Lower Levant Company, των Εμίντιο Βάσκες και Πίτερ Εράμιαν, σε συνεργασία με την εικαστικό Όλγα Μιτσίνσκα (Olga Micińska). Μέχρι 6/11 thkioppalies.org

Sic. Contemporary Culture (97 867289). «Scores for Somatheque Orchestra» του Λοΐζου Ολύμπιου Μέχρι 13/11.

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας. Έκθεση νομισμάτων με τίτλο «Μηνύματα σε Μέταλλο. Ένας διαχρονικός διάλογος με την Κύπρο». Μέχρι 10/1/2027

Μουσείο (22430008). Τέσσερα σημαντικά κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας στο Γερεβάν έρχονται στη Λευκωσία για την περιοδική έκθεση «Πίστη και Ταυτότητα – Κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας». Μέχρι 9/4/2027.

Isnotgallery contemporary (99569498). «Ο Κήπος του Άλνουικ» του Δημήτρη Νεοκλέους. Μέχρι 31/10.

Marginalia Gallery (99657080). «Περιηγήσεις» του Μηνά Καμπιτάκη. Μέχρι 31/10

Παλιά Πόλη. Έκθεση βιντεοτέχνης υπό τον τίτλο «Objects in the mirror may be closer than they appear» αναπτύσσεται στους δρόμους της παλιάς Λευκωσίας, σε μια παράλληλη δράση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης «Bill Viola. Unspoken» στο Ίδρυμα PSI της Λεμεσού. Μέχρι 2/11. Πληροφορίες: PSI Foundation

Art Seen (22006624). «Το Μέλλον του Παρελθόντος | The Future of the Past», του Ανδρέα Καλλή. Μέχρι 6/11. art-seen.org

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7/2027

Λεμεσός

Λάνια, Γκαλερί Michael Owen (25432404). Έκθεση αφιέρωμα στον ζωγράφο Μάικλ Όουεν. Μέχρι 1/11 michaelowengallery.com.

The Edit Gallery (25251710). Twelfth Night της Έβελυν Αναστασίου. Μέχρι 14/11

Ρουάν (25350845). «The Sanctuary of Small Things», της Γεωργίας Μιχαηλίδη Σάαντ. Μέχρι 13/11

The Gallery 45 (97901106). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Land Written in Verse: Contemporary Landscapes». Μέχρι 29/11

Pylon Art & Culture (95 950857). «Tracing Angel’s Men» της Θεοπίστης Στυλιανού Λάμπερτ. Μέχρι 19/12

eins (99522977). «On Second Thoughts» του Αλέξανδρου Πισσούριου. Μέχρι 15/12

Velychko Gallery (96855580). «MURMUR kairos» της Κυριακής Κώστα. Μέχρι 15/12

NeMe. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Power Lines». Μέχρι 6/11

XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3

Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11

Λάρνακα

Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά (24621109). «unnamed» του Σπύρου Αγαθού. Μέχρι 31/10.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

Πάφος

Χάνι του Ιμπραήμ (99311225). «Harmoni» της Τσιάκι Καμικάουα . Μέχρι 31/10.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Clayface (σκηνοθεσία James Watkins με Tom Rhys Harries, Ruby Sear, Naomi Ackie), The Influenser Project (σκηνοθεσία Mike Nybroe με τους Jemma Karlsen, Eos Karlsson, Chiara King), Cats in the Museum: Trasures of Egypt (ταινία animation σε σκηνοθεσία Vasiliy Rovenskiy), Coyote vs. Acme (ταινία animation σε σκηνοθεσία Dave Green) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον. Το «Φιόρδ» (Fjord), η νέα ταινία του Ρουμάνου σκηνοθέτη Κριστιάν Μουντζίου, είναι ένα κοινωνικό δράμα για τη σύγκρουση αξιών, την πίστη, την οικογένεια και τα όρια της ανεκτικότητας. 28 Οκτωβρίου 5.30μ.μ. and 8.30μ.μ. 27/28 Οκτωβρίου 8.30μ.μ. Διάρκεια: 146’ pantheon-theatre.com