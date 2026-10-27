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Κίτρινη προειδοποίηση για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν διάφορες περιοχές της Κύπρου την Τετάρτη (28/10), εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας. Η προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ στις 2:00 τα ξημερώματα και θα διαρκέσει μέχρι τις 6:00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, οι καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν αρχικά το δυτικό μισό του νησιού, ενώ από το μεσημέρι και μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα επεκταθούν και σε άλλες περιοχές.

Η ένταση της βροχόπτωσης αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθεί και χαλαζόπτωση.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των καταιγίδων, οι ριπές των ανέμων ενδέχεται να φτάσουν παροδικά τα 7 με 8 μποφόρ.

Αναλυτικά η πρόγνωση

Χαμηλή πίεση αρχίζει να επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με τοπικές βροχές ή και καταιγίδα αρχικά στο δυτικό μισό του νησιού και σταδιακά και σε άλλες περιοχές, ενώ στο ανατολικό μισό του νησιού αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 16 στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά, στους 23 στα δυτικά και τα βόρεια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι. Την Παρασκευή και το Σάββατο τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανό να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά νωρίς το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Πέμπτη για να κυμαίνεται κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές ενώ από την Παρασκευή αναμένεται άνοδος για να κυμανθεί κοντά σε αυτές.