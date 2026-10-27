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Στα γρανάζια της κυπριακής γραφειοκρατίας παραμένει εγκλωβισμένος ο Tamer Al-Ebayyat, ο οποίος περιμένει 17 ολόκληρα χρόνια για να λάβει μια τελική απάντηση στο αίτημά του για απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας.

Όπως καταγγέλλει στο philenews, στις 22 Ιουλίου 2009, ο κάτοικος Ιορδανίας με κυπριακή καταγωγή, κατέθεσε στην Υπηρεσία Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών αίτηση για παραχώρηση πιστοποιητικού ιθαγένειας. «Δεν μπορούσα τότε να φανταστώ ότι 17 χρόνια αργότερα θα εξακολουθούσα να περιμένω την τελική απόφαση», λέει ο ίδιος.

Εξηγεί πως η αίτησή του βασίζεται στον οικογενειακό του δεσμό με την Κύπρο, αφού η μητέρα του με καταγωγή από τη Συρία είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας κατέχοντας ταυτότητα και διαβατήριο, ενώ οι κυπριακές του ρίζες εκτείνονται μέχρι το 1934 όταν γεννήθηκε εδώ η γιαγιά του.

Όπως υποστηρίζει, έλαβε επιβεβαίωση ότι η αίτησή του είχε υποβληθεί και ότι είχε δημιουργηθεί σχετικός φάκελος και έκτοτε επικοινωνεί επανειλημμένα με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία της υπόθεσής του.

Η τελευταία επίσημη απάντηση που έλαβε, με ημερομηνία 22 Ιουλίου 2026, αναφέρει ότι η αίτησή του «εξακολουθεί να εξετάζεται».

Ο Tamer, αναφέρει πως κατανοεί πλήρως ότι οι αιτήσεις για υπηκοότητα απαιτούν προσεκτικό έλεγχο και επαλήθευση των στοιχείων, ωστόσο, δεν μπορεί παρά να διερωτάται πώς είναι δυνατόν μια αίτηση να παραμένει υπό εξέταση για 17 χρόνια χωρίς να εκδοθεί τελική απόφαση.

«Δεν ζητώ να παρακαμφθεί ο νόμος. Ζητώ να ολοκληρωθεί η εξέταση της αίτησής μου και να εκδοθεί μια σαφής και τελική απόφαση. Μετά από τόσα χρόνια, δικαιούμαι να γνωρίζω εάν υπάρχει συγκεκριμένος νομικός, διοικητικός ή άλλος λόγος που εμποδίζει την έκδοση τελικής απόφασης», δηλώνει.

Όπως τονίζει ο Tamer, εάν απαιτούνται πρόσθετα έγγραφα ή πληροφορίες, είναι έτοιμος να τα προσκομίσει. «Και εάν οι αρμόδιες αρχές θεωρούν ότι δεν πληρώ τις νόμιμες προϋποθέσεις για την απόκτηση της υπηκοότητας, δηλώνω επίσης έτοιμος να δεχθώ μια επίσημη απόφαση που θα εξηγεί τους λόγους και θα με ενημερώνει για τυχόν διαθέσιμα νόμιμα μέσα», προσθέτει.

«Αυτό που δεν μπορώ να κατανοήσω», συνεχίζει, «είναι η απεριόριστη αναμονή χωρίς τελική απάντηση».

Η διάγνωση που επιβάρυνε την κατάσταση

Πέραν των πιο πάνω, η υπόθεση έχει και ανθρωπιστική διάσταση, καθώς το 2018, ο Tamer διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας. Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση της υγείας του έχει επιδεινωθεί, με αποτέλεσμα να χρειάζεται συνεχή ιατρική φροντίδα και θεραπευτική παρακολούθηση.

Ο ίδιος έχει ενημερώσει εγγράφως τις κυπριακές αρχές, δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση, αλλά την επίδειξη της δέουσας ανθρωπιστικής ευαισθησίας ώστε να λήξει η παρατεταμένη αβεβαιότητα σχετικά με την αίτησή του.

«Δεν ζητώ η κατάσταση της υγείας μου να αποτελέσει λόγο για παράκαμψη της νομοθεσίας. Ζητώ απλώς να ληφθούν υπόψη οι ανθρωπιστικές μου συνθήκες, σε συνδυασμό με την εξαιρετικά μεγάλη χρονική διάρκεια κατά την οποία η αίτησή μου παραμένει σε εκκρεμότητα», δηλώνει.

«Χρονοβόρα και πολύπλοκη» διαδικασία, λέει το ΥΠΕΣ

Σε επικοινωνία που είχαμε με το Υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά με την υπόθεση του παραπονούμενου, μας λέχθηκε πως το εν λόγω αίτημα αφορά εγγραφή ως Κύπριος πολίτης λόγω καταγωγής και πως «η εξέταση τέτοιων αιτημάτων είναι χρονοβόρα και πολύπλοκη».

Περαιτέρω, μας αναφέρθηκε πως για τη συγκεκριμένη περίπτωση, έχει διενεργηθεί έρευνα αλλά δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε περαιτέρω τοποθέτηση, καθότι εκκρεμεί προσφυγή στο Δικαστήριο.

Σημειώνεται πως από πλευράς του ο παραπονούμενος υποστηρίζει πως δεν έχει καταχωρίσει οποιαδήποτε προσφυγή στο δικαστήριο επί του θέματος.

Η έκκλησή του προς το κράτος

Ο Tamer Al-Ebayyat ισχυρίζεται πως όλα αυτά τα χρόνια, εξάντλησε κάθε επίσημο θεσμικό κανάλι. Στράφηκε επανειλημμένα προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ υπέβαλε επίσημο παράπονο στο Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η υπόθεσή του καταχωρίσθηκε αρχικά το 2021 και στη συνέχεια, το 2025, του δόθηκε νέος αριθμός αναφοράς.

«Δεν ζητώ υπηκοότητα εκτός του νόμου. Το αίτημά μου είναι απλό. Δεν δημοσιοποιώ αυτή την ιστορία εναντίον της Κύπρου. Η έκκλησή μου είναι απλή: Παρακαλώ ολοκληρώστε την εξέταση της αίτησής μου και δώστε μου μια τελική απάντηση. Δεν θέλω να συνεχίσω να περιμένω επ’ αόριστον. Θέλω απλώς να γνωρίζω το αποτέλεσμα», δηλώνει χαρακτηριστικά.