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Ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο, wonderkid στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο αυτή την στιγμή είναι ο Αγγλοκύπριος, Τζέι Τζέι Γκάμπριελ, της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο 16χρονος πλέον επιθετικός απασχολεί έντονα πολλούς εκ των κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων μετά το επίσημο αίτημα που κατέθεσε να μείνει ελεύθερος.

Το παιδί «θαύμα» έχει γεννηθεί στην Αγγλία και η μητέρα του είναι Ελληνοκύπρια, έκλεισε σήμερα (6/10) τα 16 του χρόνια και ετοιμάζεται να λάβει κυπριακό διαβατήριο ώστε από 1η Γενάρη του 2027 να μπορέσει να υπογράψει σε όποιον σύλλογο θέλει ως ελεύθερος. Αυτή η εξέλιξη, αλλά και οι πιέσεις στους «κόκκινους διαβόλους» από την οικογένεια και τον ατζέντη του ποδοσφαιριστή, έχουν φέρει τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης να ενδιαφέρονται για την περίπτωσή του.

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