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Οι καταιγιστικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη φαίνεται να επηρεάζουν πλέον και τις σχέσεις μεταξύ των δύο προφυλακισμένων γιατρών, Ιωάννας Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου. Πληροφορίες από το περιβάλλον του Θεοδωρόπουλου αναφέρουν ότι η σχέση του με τη σύζυγό του έχει πλέον κλονιστεί σοβαρά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η πλευρά του γιατρού υποστηρίζει ότι, μετά τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την έρευνα των Αρχών, ο ίδιος κρατά σαφείς αποστάσεις από τη σύζυγό του και από όσα φέρεται να έχουν καταγραφεί σχετικά με τη χορήγηση μέθης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε στοιχεία που φέρεται να προέκυψαν από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε ομαδική συνομιλία στο Viber, στην οποία συμμετείχαν εργαζόμενες του ιατρείου, είχε σταλεί στις 26 Αυγούστου 2026 μήνυμα που έκανε λόγο για πραγματοποίηση μέθης και πλασμαφαίρεσης από την κατηγορούμενη Ιωάννα Γάκα στην κόρη της.

Πρόκειται για στοιχείο που, σύμφωνα με την πλευρά του συζύγου της, ο ίδιος δεν γνώριζε και το οποίο, εφόσον επιβεβαιωθεί από την έρευνα, τον οδηγεί σε πλήρη αποστασιοποίηση.

Μάλιστα, όπως μεταφέρεται από το περιβάλλον του προφυλακισμένου γιατρού δεν αποκλείεται να τοποθετηθεί δημόσια επί του ζητήματος, εκφράζοντας τη διαφωνία και την αντίθεσή του.

Την ίδια στιγμή, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος υποστηρίζει ότι η διαδικασία της άρσης του απορρήτου δεν ανέδειξε οποιαδήποτε επικοινωνία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Παράλληλα, εξελίξεις υπάρχουν και σε επίπεδο μαρτύρων. Σύμφωνα με την υπεράσπιση του γιατρού, έγινε δεκτό το αίτημα για την κλήση τριών προσώπων που μέχρι σήμερα δεν έχουν καταθέσει και τα οποία θεωρεί ότι μπορούν να συνεισφέρουν στοιχεία στην υπόθεση.

Μεταξύ αυτών είναι η κόρη του ζευγαριού, ένας ασθενής που, σύμφωνα με την πλευρά του κατηγορούμενου, βρισκόταν μαζί του πριν εκείνος μεταβεί στο εστιατόριο, καθώς και εργαζόμενη στο δεύτερο ιατρείο, στην Πατριάρχου Ιωακείμ.

Η πλευρά του κατηγορούμενου γιατρού αναμένει πλέον την αξιοποίηση των συγκεκριμένων στοιχείων και των καταθέσεων των νέων μαρτύρων, ενώ το ζήτημα της μέθης αποτελεί ένα από τα σημεία που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.

Τρία νέα πρόσωπα καλεί ο ανακριτής να καταθέσουν

Νέα πρόσωπα αναμένεται να κληθούν ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Πρόκειται για τρεις μάρτυρες που έχει ζητήσει η πλευρά του 58χρονου προφυλακισμένου ιατρού.

Το αίτημα της υπεράσπισης έγινε δεκτό και σύντομα θα κληθούν σε κατάθεση η κόρη του ζευγαριού, ο ασθενής που ήταν μαζί με τον κατηγορούμενο γιατρό πριν αυτός πάει στο εστιατόριο και η εργαζόμενη στο δεύτερο ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακείμ.

Με πληροφορίες από protothema.gr , iefimerida.gr