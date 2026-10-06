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Για το ποσό των 300 χιλιάδων ευρώ που ζητεί ο Νίκος Καρβέλας από την Άννα Βίσση τοποθετήθηκε ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Όπως ανέφερε, το συγκεκριμένο ποσό έχει ήδη καταβληθεί, πριν από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ. Παράλληλα, τόνισε πως το καλλιτεχνικό ζευγάρι δεν πρόκειται να οδηγηθεί στα δικαστήρια.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στο «Πρωινό» την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, ξεκαθάρισε αρχικά πως δεν δημιουργήθηκε ποτέ επεισόδιο ανάμεσα στους δύο τραγουδιστές κατά τη διάρκεια του live όπως κυκλοφόρησε, ενώ επισήμανε πως ο Νίκος Καρβέλας επέλεξε μόνος του να μην παρευρεθεί: «Να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Ακούστηκαν πολλά. Ακούστηκε ότι ο Νίκος Καρβέλας κατά τη διάρκεια της συναυλίας εισέβαλε στο καμαρίνι της Άννας Βίσση και δημιουργήθηκε επεισόδιο. Είναι απολύτως εσφαλμένη αυτή η πληροφορία. Ο Νίκος Καρβέλας, για δικούς του λόγους που εγώ ποτέ δεν πρόκειται να κουβεντιάσω και να πω δημόσια, δεν ήρθε στη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Δεν υπήρξε άνθρωπος που να διανοηθεί να τον αποκλείσει από το να έρθει. Ήταν δική του επιλογή 100%. Όποιος λέει ότι η Άννα Βίσση ή η Δήμητρα Κούστα ή ο Γιάννης Κούστας απαγόρευσαν την είσοδο στον Νίκο Καρβέλα ψεύδεται και θα πρέπει να σταματήσει να τα λέει αυτά. Ούτε μπήκε στο καμαρίνι της, ούτε τσακώθηκαν», είπε.

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος ανέφερε πως πλέον δεν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα: «Να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οικονομικές διαφορές ανάμεσα στην κυρία Άννα Βίσση, στην εταιρεία παραγωγής και στον κύριο Καρβέλα. Καμία. Ο κύριος Καρβέλας δικαιούτο να πάρει χρήματα μέσα από έναν οργανισμό αυτοδιαχείρισης που διαχειρίζεται τα δικαιώματα των δημιουργών, των παραγωγών, των στιχουργών και εκεί πέρα κατεβλήθησαν γύρω στις 300.000 ευρώ από την εταιρεία παραγωγής του κυρίου Γιάννη Κούστα και της κυρίας Δήμητρας Κούστα στον Νίκο Καρβέλα. Τα χρήματα κατεβλήθησαν πριν από τη συναυλία».

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ανέφερε ακόμη πως δεν υπάρχει κάποια διαφωνία ανάμεσα στο καλλιτεχνικό δίδυμο και θεωρεί πως ούτε πρόκειται ποτέ να υπάρξει: «Αυτό που μπορώ να πω με μεγάλη σαφήνεια και κατηγορηματικά είναι ότι όσο είμαι εγώ δικηγόρος, αποκλείεται η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας να οδηγηθούν στις αίθουσες των δικαστηρίων. Ρητά και κατηγορηματικά, δεν υπάρχει ούτε εξώδικο, ούτε αγωγή, ούτε τίποτα, ούτε θα συμβεί κάτι τέτοιο στο μέλλον, γιατί αυτά συμβαίνουν μεταξύ αντιδίκων που η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας ούτε ήταν, ούτε θα είναι ποτέ», δήλωσε, συμπληρώνοντας πως ενώ δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία ανάμεσα στα δύο πρόσωπα, ό,τι είχαν συμφωνήσει, έχει τηρηθεί.

Κλείνοντας ο δικηγόρος μίλησε για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ, εξηγώντας πως δεν υπήρξαν κέρδη: «Η συναυλία της Άννας Βίσση δεν είχε κέρδη, ίσα ίσα είχε ζημία. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν κέρδη, δεν μπορούν να μοιραστούν και οι αμοιβές», είπε.

Παρόλα αυτά, δήλωσε πως η Άννα Βίσση σχεδιάζει ένα καινούριο πρότζεκτ στο άμεσο μέλλον, στο οποίο θα ήθελε να συμπεριληφθεί και ο Νίκος Καρβέλας: «Στις 27 και 28 Οκτωβρίου θα γίνει κάτι πολύ σημαντικό για τα δεδομένα της Αθήνας με την Άννα Βίσση. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να έχουμε τον Νίκο Καρβέλα δίπλα μας και το γνωρίζει αυτό».

Όσον αφορά για τα συναισθήματα της τραγουδίστριας έπειτα από όσα έχουν ακουστεί και ειπωθεί, σημείωσε: «Δεν θέλω να μιλήσω για το πώς νιώθει η Άννα Βίσση, αυτά είναι προσωπικά δεδομένα».

protothema.gr