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Για απειλές και παρενόχληση σε βάρος της ίδιας αλλά και των συντρόφων της κατηγορεί τον Κρις Μπράουν η πρώην σύντροφός του και μητέρα της κόρης του, Ντάιαμοντ Μπράουν.

Η Ντάιαμοντ Μπράουν, σύμφωνα με το TMZ υποστηρίζει ότι ο τραγουδιστής έχει επιδείξει «ανησυχητική συμπεριφορά» απέναντί της και ότι ο ράπερ έχει απειλήσει τους άνδρες με τους οποίους έχει βρεθεί σε σχέση μετά τον χωρισμό τους πριν από περίπου δύο χρόνια.

«Θυμώνει υπερβολικά μαζί μου όταν βγαίνω με άλλους άνδρες από τότε που χωρίσαμε. Έχει κάνει απειλές θανάτου εναντίον του πιο πρόσφατου συντρόφου μου και συνεχείς απειλές όχι μόνο προς εκείνον, αλλά και προς τον δίδυμο αδελφό του. Καταλαβαίνω ότι έχει βάλει και τρίτους να κάνουν απειλές», ισχυρίζεται η Ντάιαμοντ Μπράουν.

Chris Brown’s Ex Diamond Claims He’s Threatening Her Current BF, Harassing Her https://t.co/9vPAEbJPeB — TMZ (@TMZ) October 5, 2026

Η ίδια υποστηρίζει ότι παρόμοια συμπεριφορά υπήρξε και με έναν άλλο άνδρα, με τον οποίο άρχισε να βγαίνει περίπου δύο χρόνια πριν, μετά το τέλος της σχέσης της με τον Κρις Μπράουν. «Και οι δύο αυτές σχέσεις τελείωσαν εξαιτίας της παρενόχλησης του Κρις. Δεν θα έπρεπε να αναγκάζομαι να φοβάμαι να προχωρήσω στη ζωή μου εξαιτίας του θυμού και της δυσαρέσκειας του Κρις», ανέφερε.

Η Ντάιαμοντ Μπράουν αναφέρθηκε επίσης στην επικοινωνία του τραγουδιστή με την κόρη τους, Λόβλι, δηλώνοντας πως τους τελευταίους έξι με επτά μήνες δεν έχει ζητήσει ούτε μία φορά να τη δει: «Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες, αλλά η συμπεριφορά του Κρίστοφερ είναι παρενοχλητική, διαταράσσει την ηρεμία μου και μου προκαλεί εξαιρετικά έντονο φόβο», υποστηρίζει.

Μέχρι σήμερα αναφέρει ότι δεν έχει προχωρήσει σε κάποια ενέργεια, αλλά ότι από τον Μάρτιο έχει ζητήσει μέσω του δικηγόρου της από τον δικηγόρο του Κρις Μπράουν να του μεταφέρει ότι πρέπει να σταματήσει αυτή τη συμπεριφορά, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ουσιαστική ανταπόκριση.

Παράλληλα, καταγγέλλει ότι ο τραγουδιστής ξέσπασε πρόσφατα εναντίον της μπροστά στην κόρη τους, κατά τη διάρκεια πάρτι γενεθλίων, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «επιβλαβές και ιδιαίτερα ακατάλληλο».

«Έχει επίσης προσπαθήσει να με παρενοχλήσει μέσω των social media», επισήμανε ακόμη.

Την ίδια στιγμή, η Ντάιαμοντ Μπράουν σημειώνει επιπλέον ότι έχει προσπαθήσει με κάθε τρόπο να αποφύγει την υποβολή αίτησης για περιοριστικά μέτρα λόγω ενδοοικογενειακής βίας, καθώς, όπως λέει, ήλπιζε ότι ο ράπερ θα συμφωνούσε να σταματήσει αυτή την «τρομακτική συμπεριφορά». «Νιώθω ότι ζω υπό πολιορκία και θα εκτιμούσα το δικαίωμα να απολαμβάνω ειρηνικά τη ζωή μου», είπε χαρακτηριστικά, παρόλα αυτά ούτε αυτή τη φορά προχώρησε τη διαδικασία.

Η διαμάχη των δύο αφορά παράλληλα και τη διατροφή της κόρης τους. Η πρώην σύντροφος του τραγουδιστή υποστηρίζει ότι ο Κρις Μπράουν, του οποίου η περιουσία εκτιμά ότι ανέρχεται στα 50 εκατομμύρια δολάρια, έχει σημαντικά υψηλότερα εισοδήματα από τα δικά της, τα οποία, όπως αναφέρει, ανέρχονται σε 1.500 δολάρια τον μήνα, αλλά ο ράπερ αρνείται να παραδώσει τα οικονομικά του στοιχεία, προκειμένου να προσδιοριστεί το ποσό που θα πρέπει να καταβάλλει ως μηνιαία διατροφή για την κόρη τους: «Έχει καθυστερήσει όλες τις προσπάθειες για τη συλλογή στοιχείων και έχει προσπαθήσει να με εξαντλήσει οικονομικά».

Όπως διευκρινίζει, ζητά μόνο «βασική επάρκεια για την κάλυψη των αναγκών του παιδιού», έχοντας καταθέσει ήδη αγωγή εναντίον του για το συγκεκριμένο ζήτημα τον Μάιο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Κρις Μπράουν αρνείται τις κατηγορίες της περί παρενόχλησης. Σε email που φέρεται να έστειλε ο δικηγόρος του στην πλευρά της, αναφέρεται: «Ο Κρις το αρνείται αυτό και, στην πραγματικότητα, συνεχίζω να βλέπω την πελάτισσά σας να δημοσιεύει πράγματα που είναι ακατάλληλα. Παρακαλώ στείλτε μου συγκεκριμένες πληροφορίες για να μπορέσω να τις εξετάσω, ώστε να καταλάβω και να βοηθήσω, εφόσον αυτό πράγματι συμβαίνει».

protothema.gr