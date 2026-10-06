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Μπήκαμε από χθες στην εβδομάδα που οδηγεί στη 10η Οκτωβρίου Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας και τη στήλη απασχολεί σήμερα, για άλλη μια φορά, ο 95χρονος Αμερικανός υπαρξιακός ψυχοθεραπευτής-ψυχίατρος και δημοφιλής συγγραφέας, Irvin Yalom.

Σημειώνω ότι, τουλάχιστον από το 2025, έχει προχωρημένη απώλεια μνήμης, προφανώς άνοια και επικοινωνεί με τους αναγνώστες του σε όλον τον κόσμο –χωρίς ο ίδιος να…το ξέρει– μέσω των διαδικτυακών αναρτήσεων δύο… άτυπων αντιπροσώπων του. Του γιου του, Ben Yalom και της δεύτερης συζύγου του, της Γερμανίδας ψυχολόγου-ψυχοθεραπεύτριας, Sakino Sternberg. Όπως είναι γνωστό, οι δυο τους παντρεύτηκαν τον Ιανουάριο 2024, εκείνος στα 93 και εκείνη στα 76 και ζούσαν τους τελευταίους περίπου έξι μήνες στο σπίτι του Υalom στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνιας στις ΗΠΑ. (Η πρώτη σύζυγος του Marilyn πέθανε στα 87 της από καρκίνο το 2019).

Φαίνεται ότι η κατάσταση του επιδεινώθηκε σταδιακά μετά τον γάμο του με τη Sakino και έτσι αποσύρθηκε οριστικά από την εργασία του και δεν δέχεται πλέον ασθενείς για θεραπεία ή συμβουλευτική. Σε τόσο σοβαρή έκπτωση είναι οι γνωστικές λειτουργίες του, λόγω της άνοιας, που μάλλον δεν πρόκειται να αντιληφθεί την απουσία της συζύγου του, που πριν λίγες μέρες επέστρεψε στη Γερμανία για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα. Για ποιο λόγο; Η Sakino ανέφερε στις 25 Σεπτεμβρίου 2026 –σε μια θα έλεγα δραματική ανάρτηση της– στην ιστοσελίδα της Joy of Living, ότι την ίδια μέρα επρόκειτο να φύγει. «Σήμερα το πρωί, η καρδιά μου πονά και κλαίει», είπε, μεταξύ άλλων, στο βίντεο της ανάρτησης.

Και πρόσθεσε: «Σήμερα πάω πίσω στη Γερμανία για μερικές εβδομάδες για δουλειά, αλλά και για κάποια ιατρικά ραντεβού και, επίσης, γιατί χρειάζομαι ένα διάλειμμα. Οι φίλοι μου με στηρίζουν και μου λένε ότι πρέπει να κάνω χώρο για να “γεμίσω τις μπαταρίες” μου και ξέρω ότι είναι αλήθεια, δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

Και την ίδια στιγμή, είμαι τόσο λυπημένη, γιατί θα φύγω μακριά από τον πολυαγαπημένο μου σύζυγο… Ξέρω ότι δεν το έχει πραγματικά συνειδητοποιήσει αυτό… και πήρα συμβουλές από ειδικούς, για το τι να του πω και τι να μην του πω. Αυτό με κάνει να αισθάνομαι ακόμα πιο λυπημένη, γιατί θα ήθελα να μπορούσα να του πω τι ακριβώς κάνω και τι επιδιώκω, αλλά ξέρω ότι δεν θα το κατανοήσει. Έτσι απλώς θα του πω αντίο, φεύγω και θα είμαι πίσω σύντομα».

Προσωπικά δεν είμαι σίγουρος ότι η Sakino θα είναι πίσω σύντομα και ότι η πρόθεση της να επιστρέψει, θα νικήσει την εμφανή κούρασή της να είναι η φροντίστρια του Irvin Yalom και όχι η σύζυγος του…