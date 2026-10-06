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Σε μια υπόθεση που παρουσιάζει ορισμένες ομοιότητες με το έγκλημα στα Γλυκά Νερά, ο 40χρονος Κέιλεμπ Φλιν, πρώην διαγωνιζόμενος του «American Idol», καταδικάστηκε σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης για τη δολοφονία της 37χρονης συζύγου του, Άσλεϊ. Όπως και στην υπόθεση του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, ο Φλιν επιχείρησε να αποδώσει το έγκλημα σε εισβολέα, όμως η εκδοχή του κατέρρευσε από τα ψηφιακά στοιχεία, τα μηνύματα προς την ερωμένη του και τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας.

Λίγο πριν ανακοινωθεί η ποινή, ο Φλιν ξέσπασε σε λυγμούς ακούγοντας τις επιστολές των δύο κοριτσιών τους, ηλικίας 10 και 12 ετών, που τον ρωτούσαν γιατί σκότωσε τη μητέρα τους και τον καλούσαν να παραδεχθεί επιτέλους τι έκανε.

Ο Φλιν κρίθηκε ένοχος λιγότερο από μία εβδομάδα πριν από την επιμέτρηση της ποινής, έπειτα από σύντομη διάσκεψη των ενόρκων.

Οι ένορκοι απέρριψαν τον ισχυρισμό του ότι ένας άγνωστος είχε εισβάλει στο σπίτι του στο Τιπ Σίτι του Οχάιο και πυροβόλησε τη σύζυγό του ενώ εκείνη κοιμόταν.

Εκτός από τη δολοφονία, κρίθηκε ένοχος για ακόμη οκτώ κατηγορίες, μεταξύ των οποίων διακεκριμένη ανθρωποκτονία και αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων.

Η δικαστής Τζανίν Πρατ τον χαρακτήρισε «ακραίο» κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και του επέβαλε τη μέγιστη προβλεπόμενη ποινή: ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.

Παράλληλα, καταδικάστηκε σε εννέα επιπλέον χρόνια για αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων και επτά χρόνια για τις επιβαρυντικές περιστάσεις που συνδέονται με τη χρήση πυροβόλου όπλου. Οι ποινές αυτές θα εκτιθούν διαδοχικά.

«Τι έκανε για να τη μισείς τόσο πολύ;»

Η πλέον φορτισμένη στιγμή της ακροαματικής διαδικασίας ήρθε όταν συγγενείς της Άσλεϊ διάβασαν τις επιστολές των δύο παιδιών.

Η 10χρονη Άβα χαρακτήρισε τη μητέρα της «τέλειο άνθρωπο» και «άγγελο», γράφοντας στον πατέρα της: «Τι έκανε ποτέ για να τη μισείς τόσο πολύ;»

Η 12χρονη Αλίσα τον ρώτησε αν σκέφτηκε ποτέ «πόσο πόνο θα προκαλούσε στις ίδιες του τις κόρες».

Σε άλλο σημείο, η Άβα έγραψε ότι η μητέρα της ήταν η καλύτερή της φίλη, ενώ η μεγαλύτερη αδελφή της απευθύνθηκε στον πατέρα της ως «Κέιλεμπ» και όχι ως «μπαμπά».

Τον κάλεσε να παραδεχθεί δημόσια τι έκανε και να αποδεχθεί τις συνέπειες, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν πρόκειται να τον επισκεφθεί ποτέ στη φυλακή.

Ο θείος των κοριτσιών, ο οποίος πλέον τα μεγαλώνει μαζί με τη σύζυγό του –την αδελφή της Άσλεϊ– είπε στο δικαστήριο ότι τα γράμματα ήταν απολύτως δικά τους και δεν είχαν υποστεί καμία επεξεργασία.

«Πέταξες τη ζωή σου για μια γυναίκα με τα μισά σου χρόνια»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η 12χρονη κόρη του και στη σχέση του πατέρα της με την 24χρονη Αλέιγκα Μπότνερ, η οποία, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, κράτησε σχεδόν δύο χρόνια.

«Η Άσλεϊ Φλιν ήταν το καλύτερο πράγμα που σου συνέβη ποτέ. Είχες την καλύτερη ζωή και αποφάσισες να την πετάξεις για μια κοπέλα με τα μισά σου χρόνια», έγραψε.

Η Μπότνερ ήταν επίσης μέλος της ομάδας λατρείας στην εκκλησία όπου δραστηριοποιούνταν ο Φλιν και τον είχε γνωρίσει όταν έκανε πρακτική εκεί.

Η κόρη του τον ρώτησε ακόμη πώς μπορούσε να στέκεται στην εκκλησία και να τραγουδά για την αγάπη του προς τον Θεό «γνωρίζοντας όλα τα μυστικά που έκρυβε».

"And by the way, I don't plan on coming to see you."



Former "American Idol" contestant Caleb Flynn sobs in court while hearing letters from his daughters read in court before he is sentenced for murdering their mother, Ashley Flynn. A jury convicted Flynn on all nine charges,… pic.twitter.com/7XXMLxvOyn — Fox News (@FoxNews) October 5, 2026

Πυροβόλησε τη γυναίκα του και σκηνοθέτησε διάρρηξη

Σύμφωνα με την εκδοχή που έγινε δεκτή από το δικαστήριο, τον Φεβρουάριο ο Φλιν πυροβόλησε θανάσιμα την 37χρονη εκπαιδευτικό σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους.

Στη συνέχεια επιχείρησε να σκηνοθετήσει τον χώρο ώστε να φαίνεται ότι κάποιος είχε εισβάλει μέσω του γκαράζ.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι κοιμόταν όταν άκουσε πυροβολισμούς και ότι στη συνέχεια βρήκε ανοιχτή την πόρτα του γκαράζ και τη σύζυγό του νεκρή στο κρεβάτι.

Τα δύο παιδιά βρίσκονταν επίσης στο σπίτι και κοιμούνταν την ώρα της δολοφονίας.

Η αδελφή της Άσλεϊ, Κέιλα Κέιτ, ανέφερε στη δήλωσή της προς το δικαστήριο ότι το έγκλημα είχε κλονίσει ακόμη και την πίστη των παιδιών και είπε στον Φλιν ότι «διέλυσε μια οικογένεια που τον εμπιστευόταν».

Τα μηνύματα στην ερωμένη: «Σκεφτόμουν τρόπους να τη σκοτώσω»

Καθοριστικό ρόλο στη δίκη έπαιξαν τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει ο 40χρονος με την Μπότνερ.

Συνολικά είχαν ανταλλάξει περίπου 100.000 μηνύματα.

Σε ένα από αυτά, το οποίο διαβάστηκε ενώπιον των ενόρκων, ο Φλιν έγραφε ότι είχε μείνει ξύπνιος μέχρι τις 4 τα ξημερώματα, κλαίγοντας και σκεπτόμενος τρόπους να σκοτώσει τη σύζυγό του χωρίς να καταλήξει στη φυλακή.

Σε άλλο μήνυμα έγραφε ότι ήθελε απλώς «να είναι νεκρή και να φύγει».

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι το κίνητρο του εγκλήματος συνδεόταν, μεταξύ άλλων, με την εξωσυζυγική σχέση του.

Κατά τη διάρκεια των οκτώ ημερών ακροαματικής διαδικασίας παρουσιάστηκαν επίσης τραγούδια δημιουργημένα με τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία, σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, είχε φτιάξει ο Φλιν για την ερωμένη του.

Το iPhone και το Apple Watch

Στα αποδεικτικά στοιχεία περιλαμβάνονταν ακόμη καταγραφές από κάμερες σώματος αστυνομικών, καθώς και δεδομένα δραστηριότητας από το iPhone και το Apple Watch του Φλιν τις ώρες γύρω από τη δολοφονία.

Τα στοιχεία αυτά εξετάστηκαν σε αντιπαραβολή με τον ισχυρισμό του ότι κοιμόταν όταν πυροβολήθηκε η Άσλεϊ.

Η εισαγγελία κάλεσε δεκάδες μάρτυρες, μεταξύ των οποίων και την Μπότνερ. Ο Φλιν δεν κατέθεσε στη δίκη, ενώ η υπεράσπιση δεν κάλεσε κανέναν μάρτυρα.

Ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο αφορούσε το όπλο του 40χρονου. Το πιστόλι, το οποίο συνήθως φυλασσόταν στην κεντρική κονσόλα του φορτηγού του, δεν βρέθηκε ποτέ. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, βρήκαν την κονσόλα ανοιχτή.

Επέμεινε ότι δεν σκότωσε τη σύζυγό του

Ο Φλιν εμφανίστηκε στη δικαστική αίθουσα με πορτοκαλί στολή κρατουμένου και δεμένα τα χέρια.

Κατά την επιμέτρηση της ποινής, διάβασε δήλωση στην οποία εξέφρασε την αγάπη του για την οικογένειά του και περιέγραψε την Άσλεϊ ως «όμορφη και υπέροχη με αμέτρητους τρόπους».

Ζήτησε συγγνώμη για ορισμένες «αποφάσεις» του, αναγνωρίζοντας εμμέσως την απιστία του, αλλά επέμεινε μέχρι τέλους ότι δεν δολοφόνησε τη γυναίκα του.

«Έδωσα όρκους στην Άσλεϊ την ημέρα του γάμου μας. Απέτυχα να τηρήσω αυτούς τους όρκους», είπε.

BREAKING: Caleb Flynn, convicted of murdering his wife Ashley Flynn, maintains his innocence during his sentencing hearing.



"I have unfortunately lied about a lot of things over the last couple of years. But as I stand here before God, who is my ultimate judge… I did not kill… pic.twitter.com/2PJFjHI0cO — Fox News (@FoxNews) October 5, 2026

Ο δικηγόρος του, Πάτρικ Μάλιγκαν, έχει προαναγγείλει έφεση, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν προμελέτη. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η απιστία δεν συνιστά απόδειξη δολοφονίας.

Η σύντομη εμφάνιση στο «American Idol»

Ο Κέιλεμπ Φλιν είχε εμφανιστεί για λίγο στο «American Idol» το 2013.

Τότε είχε δηλώσει μπροστά στις κάμερες ότι αγαπούσε τη σύζυγό του «περισσότερο από οτιδήποτε άλλο».

Η οικογένεια της Άσλεϊ την περιέγραψε μετά την καταδίκη ως αφοσιωμένη μητέρα, αγαπητή εκπαιδευτικό και βαθιά πιστή χριστιανή.

«Πάνω απ’ όλα, αγαπούσε να είναι μητέρα», ανέφερε η οικογένειά της.

protothema.gr