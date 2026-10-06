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Σύμφωνα με το Reuters, το ενημερωτικό δελτίο που κατέθεσε η Anthropic ενόψει της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο αναφέρει ότι η Broadcom (αμερικανική εταιρεία που σχεδιάζει και κατασκευάζει chips και λογισμικά για AI, data centers, κλπ) έχει συμφωνήσει να παρέχει στην Anthropic χρηματοδότηση έως και 42 δισ. δολάρια για την ανάπτυξη υποδομών που απαιτούνται για το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Claude.

Η Anthropic συνεργάζεται ήδη με την Google και την Broadcom για να αποκτήσει πρόσβαση σε μεγάλη υπολογιστική ισχύ, που βασίζεται στους Tensor Processing Units (TPUs) της Google. Τα TPUs είναι ειδικά σχεδιασμένα chips της Google για εργασίες τεχνητής νοημοσύνης. Η Broadcom συμμετέχει στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη αυτών των εξειδικευμένων chips και της σχετικής υποδομής.

Η συμφωνία χρηματοδότησης για την οποία έγραψε το Reuters, προβλέπει ότι η Anthropic θα αποκτήσει πρόσβαση σε σημαντική υπολογιστική χωρητικότητα TPU και η ανάπτυξη της σχετικής υποδομής προγραμματίζεται να ξεκινήσει το 2027.

Δηλαδή, η νέα σχέση Anthropic – Broadcom περιλαμβάνει χρηματοδότηση αλλά και πώληση εξοπλισμού και υποδομών για να λειτουργήσουν τα μεγάλης κλίμακας μοντέλα AI της Anthropic. Με αυτό τον τρόπο, ένα μέρος των χρημάτων (της Broadcom) που εισέρχονται στην Anthropic, θα επιστρέφει στη συνέχεια στην Broadcom μέσω αγορών υπολογιστικής ισχύος, chips ή άλλων υπηρεσιών από την Anthropic.

Παράλληλα, θα παραμένει η υποχρέωση της Anthropic για αποπληρωμή του δανείου που θα έχει λάβει στο μεταξύ από την Broadcom, νοουμένου ότι οι πωλήσεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη θα συνεχίσουν να είναι στα υψηλά επίπεδα που είναι σήμερα ή στα υψηλότερα επίπεδα που εκτιμάται ότι θα φθάσουν προσεχώς.

Το ερώτημα είναι τι θα συμβεί σε αυτές τις συνεργαζόμενες εταιρείες -σε πολλαπλά επίπεδα- αν οι εκτιμήσεις για τα μελλοντικά έσοδα δεν επιβεβαιωθούν… Γι’ αυτό ίσως, αναλυτές και επενδυτές εκφράζουν ανησυχίες για αυτές τις κυκλικές επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις, σε πολλά σημεία στη διάρκεια της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως χαρακτηριστικά γράφει το finance.yahoo.com, αν πέσει έστω και ένα ντόμινο στη σειρά, θα προκαλέσει μια αλυσιδωτή αντίδραση που θα αποδεκατίσει το εμπόριο τεχνητής νοημοσύνης και, ως εκ τούτου, τις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές που έχουν επωφεληθεί από τέτοιες εταιρείες και βασίζονται σε αυτές.

INS