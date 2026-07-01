Δικαστική ήττα υπέστη ο Chris Brown, καθώς κρίθηκε υπεύθυνος για σοβαρό τραυματισμό της πρώην οικιακής βοηθού του, έπειτα από επίθεση του σκύλου του. Το δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση ύψους 13 εκατομμυρίων δολαρίων υπέρ της γυναίκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, η απόφαση εκδόθηκε την Τρίτη 30 Ιουνίου, έπειτα από πολύμηνη δικαστική διαδικασία μεταξύ του τραγουδιστή και της Μαρία Άβιλα.

Στην αγωγή της, η γυναίκα υποστήριξε ότι ο Κρις Μπράουν επέδειξε αμέλεια, επιτρέποντας στον μεγαλόσωμο σκύλο του να κινείται χωρίς περιορισμό στην αυλή της κατοικίας του. Όπως ανέφερε, δέχτηκε επίθεση από το ζώο την ώρα που έβγαζε τα σκουπίδια.

🚨 BREAKING: Chris Brown has been ordered to pay $13M over alleged dog attack https://t.co/Z8mBn8brrJ — TMZ (@TMZ) July 1, 2026

Από την πλευρά του, ο τραγουδιστής είχε υποστηρίξει αρχικά, ότι η ίδια προκάλεσε τον σκύλο και ευθύνεται για τα τραύματά της. Κατά τη διάρκεια της δίκης, η Μαρία Άβιλα κατέθεσε ότι μετά την επίθεση ήταν «γεμάτη με αίματα».

Ο Κρις Μπράουν ανέφερε ότι δεν κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία, επειδή φοβόταν πως η κλήση θα διέρρεε στα μέσα ενημέρωσης. Τελικά, σύμφωνα με την κατάθεσή του, η κλήση έγινε από μέλος της ομάδας του.

Η πρώην οικιακή βοηθός διεκδικούσε αποζημίωση ύψους 90 εκατομμυρίων δολαρίων, ωστόσο το δικαστήριο της επιδίκασε 13 εκατομμύρια δολάρια.

protothema.gr