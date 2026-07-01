Εξαιρετικά επικερδής ήταν ο πρώτος χρόνος επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) στον Λευκό Οίκο για τη δεύτερη του θητεία, καθώς κατέγραψε περισσότερα από $1 δισ. σε έσοδα από επιχειρηματικές δραστηριότητες για το 2025, σύμφωνα με την υποχρεωτική ετήσια δήλωση οικονομικών συμφερόντων που δημοσιοποιήθηκε χθες.

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προήλθε από επενδύσεις και δραστηριότητες στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, ενώ σημαντικά κέρδη κατέγραψε και από ακίνητα, γήπεδα γκολφ και προϊόντα που φέρουν το όνομά του.

Η έκθεση, που εκτείνεται σε 927 σελίδες, αποτυπώνει μια θεαματική αύξηση των εσόδων του Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε περισσότερα από 1 δισ. δολάρια σε επιχειρηματικά έσοδα, έναντι περίπου 600 εκατ. δολαρίων που είχε αναφέρει στην οικονομική δήλωση για το 2024.

Τα κρυπτονομίσματα στην κορυφή των εσόδων

Το μεγαλύτερο μέρος των απολαβών προήλθε από δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δήλωσης, ο πρόεδρος εισέπραξε περίπου 635 εκατ. δολάρια από δικαιώματα (royalties) που συνδέονται με το meme coin που φέρει το όνομά του, παρά το γεγονός ότι η αξία του συγκεκριμένου κρυπτονομίσματος έχει υποχωρήσει σημαντικά από τότε που κυκλοφόρησε, λίγες ημέρες πριν από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα, δήλωσε περισσότερα από 500 εκατ. δολάρια έσοδα από τη World Liberty Financial, εταιρεία κρυπτονομισμάτων που ιδρύθηκε από τους γιους του, σε συνεργασία με τα παιδιά του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ .

Ο Τραμπ, ο οποίος στο παρελθόν είχε χαρακτηρίσει το Bitcoin «απάτη» και «καταστροφή που περιμένει να συμβεί», έχει πλέον υιοθετήσει σαφώς πιο φιλική στάση απέναντι στον κλάδο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Έσοδα από ακίνητα και προϊόντα με την επωνυμία Trump

Παρά την εκρηκτική άνοδο των εσόδων από τα crypto, ο τομέας των ακινήτων εξακολουθεί να αποφέρει σημαντικά ποσά.

Το ιδιωτικό θέρετρο Mar-a-Lago απέφερε περίπου 77 εκατ. δολάρια, ενώ το γήπεδο γκολφ στο Ντοράλ της Φλόριντα απέφερε ακόμη 122 εκατ. δολάρια.

Επιπλέον, περισσότερα από 30 εκατ. δολάρια προήλθαν από τα γήπεδα γκολφ στο Μπέντμινστερ του Νιου Τζέρσεϊ, στο Τζούπιτερ της Φλόριντα και στο Τέρνμπερι της Σκωτίας.

Στα έσοδά του περιλαμβάνονται επίσης περίπου 4,7 εκατ. δολάρια από δικαιώματα για ρολόγια με την επωνυμία Trump, καθώς και εκατομμύρια δολάρια από πωλήσεις Βίβλων, αθλητικών παπουτσιών, αρωμάτων και κιθαρών που φέρουν το εμπορικό του σήμα.

Τα έσοδα της Μελάνια και οι δικαστικοί συμβιβασμοί

Στη δήλωση περιλαμβάνονται και τα οικονομικά στοιχεία της πρώτης κυρίας, Μελάνια Τραμπ, η οποία δήλωσε έσοδα 10,7 εκατ. δολαρίων από συμφωνία αδειοδότησης που αφορά το ντοκιμαντέρ για τη ζωή της. Επιπλέον, εισέπραξε περίπου 6 εκατ. δολάρια από πωλήσεις NFTs.

Ο πρόεδρος δήλωσε ακόμη 86,5 εκατ. δολάρια από εξωδικαστικούς συμβιβασμούς και δικαστικές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων συμφωνίες με τα ABC, CBS, Meta, YouTube και X.

Ο Λευκός Οίκος υποστήριξε ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρημάτων προορίζεται για τη μελλοντική προεδρική βιβλιοθήκη του Τραμπ ή για μη κερδοσκοπικό οργανισμό που χρηματοδοτεί τη συντήρηση πάρκων στην Ουάσιγκτον.

Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει τις επικρίσεις

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι , απέρριψε τις επικρίσεις περί σύγκρουσης συμφερόντων, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις του προέδρου βρίσκονται υπό τη διαχείριση καταπιστεύματος που ελέγχουν οι γιοι του.

«Ούτε ο πρόεδρος ούτε η οικογένειά του έχουν εμπλακεί ή θα εμπλακούν ποτέ σε σύγκρουση συμφερόντων» , ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, η περιουσία του Ντόναλντ Τραμπ ανέρχεται πλέον σε περίπου 6 δισ. δολάρια, έναντι 2,3 δισ. το 2024, ενώ ο δείκτης δισεκατομμυριούχων του Bloomberg την εκτιμά ακόμη υψηλότερα, στα 7,6 δισ. δολάρια.

protothema.gr