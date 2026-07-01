Το Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες υποδομές της επαρχίας και ταυτόχρονα ένα περιουσιακό στοιχείο εθνικής εμβέλειας. Η συμβολή του στον τουρισμό είναι αδιαμφισβήτητη. Ωστόσο, οι δυνατότητές του υπερβαίνουν κατά πολύ τον σημερινό του ρόλο ως βασικής πύλης εισόδου επισκεπτών προς τη δυτική Κύπρο και όχι μόνο. Το ζητούμενο πλέον είναι να αξιοποιηθεί ως ολοκληρωμένος κόμβος συνδεσιμότητας, επιχειρηματικότητας, τεχνογνωσίας και επενδύσεων.

Η αυξανόμενη επιβατική κίνηση επιβεβαιώνει τη δυναμική του. Το 2025 το αεροδρόμιο εξυπηρέτησε περίπου 3,84 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας νέα άνοδο. Παράλληλα, τα έργα της δεύτερης φάσης ανάπτυξης, που βρίσκονται σε εξέλιξη, προβλέπουν αύξηση της δυναμικότητας του τερματικού κατά περίπου 30%, αναβάθμιση των χώρων ελέγχου και παραλαβής αποσκευών και επέκταση του νότιου παράλληλου τροχοδρόμου. Με την ολοκλήρωσή τους, η ετήσια δυναμικότητα αναμένεται να φθάσει τα πέντε εκατομμύρια επιβάτες.

Η επέκταση, όμως, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αυτοσκοπός. Πρέπει να συνοδευτεί από στοχευμένη στρατηγική για νέες αεροπορικές συνδέσεις, ιδιαίτερα με αγορές υψηλής προστιθέμενης αξίας και προορισμούς που μπορούν να στηρίξουν τον τουρισμό ολόχρονα αλλά και άλλους κλάδους της τοπικής μας οικονομίας. Η ενίσχυση της σύνδεσης με μεγάλα ευρωπαϊκά επιχειρηματικά κέντρα, αγορές της Μέσης Ανατολής και περιφερειακούς κόμβους θα διευκολύνει όχι μόνο τους επισκέπτες, αλλά και τις τοπικές επιχειρήσεις, τους επενδυτές, τους φοιτητές και τους επαγγελματίες.

Περισσότερες απευθείας πτήσεις μπορούν να επιμηκύνουν την τουριστική περίοδο, να ενισχύσουν τον συνεδριακό, αθλητικό, γαμήλιο και ειδικού ενδιαφέροντος τουρισμό και να αυξήσουν τη ζήτηση για καταλύματα, εστίαση, μεταφορές και υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη υποδομών αεροπορικού φορτίου θα μπορούσε να προσφέρει ταχύτερη πρόσβαση σε ξένες αγορές για ευπαθή αγροτικά προϊόντα, φαρμακευτικά είδη και προϊόντα υψηλής αξίας, διευρύνοντας το οικονομικό αποτύπωμα του αεροδρομίου πέραν του τουρισμού.

Ιδιαίτερη προοπτική παρουσιάζει η ανάπτυξη δραστηριοτήτων συντήρησης, επισκευής και γενικής υποστήριξης αεροσκαφών, του γνωστού τομέα MRO (Maintenance, Repair, and Operations). Η δημιουργία εξειδικευμένων υποδομών στην Πάφο μπορεί να προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις, να δημιουργήσει καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και να αναπτύξει ένα νέο οικοσύστημα μηχανικών, τεχνικών, προμηθευτών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και υπηρεσιών. Ήδη προωθείται ιδιωτικό έργο βαριάς συντήρησης αεροσκαφών στο αεροδρόμιο, με στόχο την έναρξη λειτουργίας το 2027, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η προοπτική αυτή είναι πραγματική και όχι θεωρητική.

Παράλληλα, απαιτούνται καλύτερες οδικές και δημόσιες συγκοινωνιακές συνδέσεις, ψηφιακές υπηρεσίες, σύγχρονες εμπορευματικές υποδομές και χωροταξικός σχεδιασμός που θα επιτρέπει την ανάπτυξη συμπληρωματικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων γύρω από το αεροδρόμιο. Χρειάζεται επίσης μόνιμος μηχανισμός συνεργασίας μεταξύ Κράτους, διαχειριστή, τοπικών αρχών, επιχειρηματικών φορέων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με συγκεκριμένους στόχους για νέες γραμμές, επενδύσεις και ανθρώπινο δυναμικό.

Το Αεροδρόμιο Πάφου δεν πρέπει να παραμείνει απλώς ένας εποχικός σταθμός αφίξεων και αναχωρήσεων. Μπορεί να εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα της πολυκλαδικής οικονομίας της Πάφου και σε στρατηγικό αεροπορικό κόμβο της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Για να γίνει αυτό, χρειάζονται κοινό όραμα, συνέργειες και αποφασιστικότητα. Η ευκαιρία βρίσκεται ήδη στον διάδρομο απογείωσης.

Μαρίνος Στυλιανού Γραμματέας/ Διευθυντής

ΕΒΕ Πάφου