Αναβάλλεται η τελετή υπογραφής του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου και του Δήμου Λάρνακας για την ίδρυση και φιλοξενία Δραματικής Σχολής Θεατρικών Σπουδών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στη Λάρνακα, η οποία ήταν προγραμματισμένη για το απόγευμα της Παρασκευής 3 Ιουλίου.

Η αναβολή αναβολή κρίθηκε αναγκαία από πλευράς του ΘΟΚ, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο νομοτεχνικός έλεγχος του τελικού κειμένου του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και να ολοκληρωθεί η σχετική τεχνική και οικονομική μελέτη.

Η νέα ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου επρόκειτο να αποτελέσει το πρώτο επίσημο βήμα για την υλοποίηση της Δραματικής Σχολής, σχέδιο που ο ΘΟΚ είχε παρουσιάσει ήδη από το 2025 στο πλαίσιο της στρατηγικής του για αποκέντρωση των δραστηριοτήτων του. Η σχολή προβλέπεται να στεγαστεί στο κτήριο του τέως Δήμου Λιβαδιών που αποτελεί πλέον δημοτικό διαμέρισμα της Λάρνακας.

Παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο πότε θα υπογραφεί τελικά το Πρωτόκολλο, ενώ δεν έχουν δοθεί περισσότερες διευκρινίσεις για τα ζητήματα που προέκυψαν κατά τον νομοτεχνικό έλεγχο.