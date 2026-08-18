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Γνωστό πρόσωπο στις Αρχές, το όνομα του οποίου διασυνδέθηκε με περιστατικά που απασχόλησαν έντονα τη δημόσια συζήτηση κατά τους τελευταίους μήνες και σχετίζονται με θέματα της Πάφου, συνελήφθη και τελεί υπό κράτηση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η σύλληψή του έγινε κατόπιν καταγγελίας για υπόθεση βίας στην οικογένεια. Ήδη το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου κατόπιν εξέτασης αιτήματος της Αστυνομίας φέρεται να εξέδωσε διάταγμα προσωποκράτησής του.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες που είδαν πριν από λίγο το φως της δημοσιότητας (ink.com), την προσεχή Παρασκευή θα καταχωρισθεί υπόθεση στο Δικαστήριο.