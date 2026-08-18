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Ανησυχία για την κατάσταση στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ προκαλούν οι αποκαλύψεις σχετικά με το αντιτορπιλικό USS Benfold, το οποίο έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για τέσσερις ημέρες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στις ΗΠΑ, το USS Benfold επιχειρούσε στον Ινδο-Ειρηνικό, όταν στις 24 Ιουλίου σταμάτησαν να λειτουργούν οι γεννήτριές του, με αποτέλεσμα τόσο το πλοίο όσο και το πλήρωμα να παραμείνουν χωρίς ρεύμα για τέσσερις ημέρες.

Το αμερικανικό αντιτορπιλικό, βάρους σχεδόν 10.000 τόνων, έχασε «την ικανότητα ελιγμών από μόνο του», έμεινε δηλαδή ακυβέρνητο στη Νότια Σινική Θάλασσα (ή Θάλασσα των Φιλιππίνων).

INTERESTING: USS Benfold, a guided-missile destroyer, lost all power for four days in the South China Sea after a generator failure on July 24.



The crew of roughly 300 had no working toilets, air conditioning, kitchen, or water systems in extreme heat.



The ship drifted… pic.twitter.com/4ekn9WwO7q — Clash Report (@clashreport) August 17, 2026

Το περιστατικό οφειλόταν σε «μηχανική βλάβη» στο πολεμικό πλοίο, ανέφερε ο 7ος Στόλος των ΗΠΑ σε δήλωση στο CNN – συνέβη ένα «μηχανικό ατύχημα που αφορούσε τις γεννήτριές του», δήλωσε χαρακτηριστικά ο διοικητής του Ναυτικού, Matthew Comer, εκπρόσωπος του 7ου Στόλου.

Ώρες αγωνίας και απελπιστικές συνθήκες για το πλήρωμα

Εν μέσω της αφόρητης ζέστης που επικρατούσε στη Νότια Σινική Θάλασσα εκείνη την περίοδο -οι ημερήσιες θερμοκρασίες κυμαίνονταν κατά μέσο όρο μεταξύ 32 έως 37 βαθμών Κελσίου-, για τέσσερις ημέρες οι περίπου 300 ναύτες έμειναν χωρίς φαγητό και πόσιμο νερό, οι τουαλέτες δεν λειτουργούσαν και δεν υπήρχε κλιματισμός.

Ο Καρλ Σούστερ, πρώην λοχαγός του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ο οποίος άντεξε περίπου τέσσερις ώρες σε ένα αντιτορπιλικό χωρίς ρεύμα ανοικτά του Πουέρτο Ρίκο, περιέγραψε πώς είναι οι συνθήκες σε ένα τέτοιο σενάριο.

«Ήταν αρκετά αγχωτικό. Οι αξιωματικοί επιχειρήσεων ανησυχούσαν για το ηθικό του πληρώματος και τις επιχειρησιακές ικανότητες του πλοίου, οι μηχανικοί επικεντρώνονταν στο πώς να λύσουν το πρόβλημα και ο πλοηγός ανησυχούσε για την κατεύθυνση προς την οποία κινούνταν και για τον καιρό που ερχόταν. Το πλήρωμα ανησυχούσε για τον καιρό, για τα τρόφιμα και για το τι θα ακολουθούσε. Ο (διοικητής) και ο (εκτελεστικός αξιωματικός) ανησυχούσαν για όλα αυτά και για το πότε θα έφτανε η βοήθεια», δήλωσε ο Σούστερ.

«Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τέσσερις ώρες στα νερά νοτιοανατολικά του Πουέρτο Ρίκο δεν είναι τόσο αγχωτικές όσο τέσσερις ημέρες στη Νότια Σινική Θάλασσα», πρόσθεσε.

Ωστόσο, το Ναυτικό των ΗΠΑ δήλωσε ότι ένα δεύτερο πολεμικό πλοίο, το καταδρομικό USS Robert Smalls, παρείχε μαγειρεμένα γεύματα στο πλήρωμα του Benfold κατά τη διάρκεια της διακοπής ρεύματος.

Άλλα πλοία της Ομάδας Κρούσης του Αεροπλανοφόρου USS George Washington, με έδρα την Ιαπωνία, παρείχαν επίσης βοήθεια κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών που το Benfold δεν είχε ρεύμα.

Τελικά, το αντιτορπιλικό ρυμουλκήθηκε στον κόλπο Subic στις Φιλιππίνες για επισκευές, οι οποίες ολοκληρώθηκαν στις 8 Αυγούστου και το πλοίο επέστρεψε σε υπηρεσία.

Σε οριακό σημείο το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, λόγω του πολέμου στο Ιράν

Το περιστατικό στο USS Benfold, ένα αντιτορπιλικό κλάσης Arleigh Burke με κατευθυνόμενους πυραύλους, αυξάνει τις ανησυχίες αναλυτών και Δημοκρατικών πολιτικών για τη μεγάλη πίεση που ασκείται στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, λόγω του πολέμου με το Ιράν και των παγκόσμιων δεσμεύσεων.

A U.S. Navy destroyer experienced a complete loss of power while deployed in the South China Sea last month, leaving sailors without drinkable water, meals, running toilets or air conditioning for four days. https://t.co/5mAa5sNcUH — The Washington Post (@washingtonpost) August 18, 2026

Το Benfold αποτελεί συχνά μέρος της ομάδας κρούσης που συνοδεύει το USS George Washington -το αεροπλανοφόρο που κατευθύνεται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή για να υποστηρίξει το «πολιορκημένο» USS Abraham Lincoln- αλλά φαίνεται να βρίσκεται ακόμα στην Ασία.

Το περιστατικό στο Benfold είναι η δεύτερη απώλεια ισχύος που έχει πλήξει αντιτορπιλικό του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στην περιοχή ευθύνης της Διοίκησης του Ειρηνικού – η οποία εκτείνεται από τα ύδατα στα ανοικτά της Δυτικής Ακτής των ΗΠΑ έως τα δυτικά σύνορα της Ινδίας και από τον Βόρειο Πόλο έως την Ανταρκτική.

Τον Μάιο το USS Higgins έχασε την ισχύ και την πρόωση για αρκετές ώρες στην περιοχή Ινδο-Ειρηνικού, αφού υπέστη -σύμφωνα με δήλωση του Ναυτικού- «μηχανικό ατύχημα» στο ηλεκτρικό του σύστημα. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι δεν διευκρίνισαν πού συνέβη το περιστατικό.

iefimerida.gr