Η προσοχή πολλών, για διαφορετικούς λόγους, είναι στραμμένη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, 7-8 Ιουλίου, που θα φιλοξενηθεί στην Άγκυρα. Η σύναξη αυτή, που θα πραγματοποιηθεί σε συνθήκες γεωπολιτικής αβεβαιότητας, λόγω πρωτίστως της συμπεριφοράς των ΗΠΑ και του Ισραήλ, θα δώσει την ευκαιρία για συζητήσεις και διεργασίες.

Θα δοθεί, για παράδειγμα, ευκαιρία στον Τραμπ, να δώσει μια νέα παράσταση ενώπιον των συμμάχων του, τους οποίους συχνά- πυκνά «στολίζει» με διάφορους υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς.

Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ, θα αποτελέσει ευκαιρία για τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για να αναδείξει το δικό του προσωπικό ρόλο αλλά και της χώρας του. Διαφημίζοντας τις δυνατότητες της Τουρκίας, επιχειρεί να… εκφράσει και τα παράπονα της Άγκυρας, που ως γνωστό, ήταν και παραμένει αχόρταγη και ποτέ «του διπλανού της δεν δίνει».

Και ενόψει της Συνόδου, ο Τούρκος Πρόεδρος αναμένει δώρα από τους φιλοξενούμενους του. Θέλει, βασικά, να πληρώσουν… με χρυσάφι την φιλοξενία που θα τύχουν. Και θέτει αιτήματα και στις κατ’ ιδίαν επαφές του, αλλά και στις δημόσιες παρεμβάσεις του. Πρώτος το μήνυμα έλαβε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συχνά-πυκνά, εκφράζει την εκτίμησή του, προς τον φίλο του Ρετζέπ. Ο Τραμπ, ο οποίος στον Ιράν «πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος», κάνει εξαγγελίες για επιστροφή στους παλιούς καλούς καιρούς των σχέσεων ΗΠΑ και Τουρκίας, κυρίως, στον αμυντικό τομέα.

Ο Ερντογάν αναμένοντας τους ηγέτες της Συμμαχίας ανέφερε με νόημα ότι «η Τουρκία είναι μια ισχυρή χώρα που χάρη στην ιστορία της, στην κοινωνική δομή της και στη γεωστρατηγική θέση της διαθέτει την εμπειρία να επικοινωνεί ταυτόχρονα με μια ευρεία γεωγραφική περιοχή που εκτείνεται από την Ευρώπη έως την Ασία και από τα Βαλκάνια έως την Αφρική». Δηλαδή, δύναμη και επεκτατισμός. Επέκταση της Τουρκίας πολιτικά, διπλωματικά, οικονομικά, πολιτιστικά. Υπάρχει επί τούτου ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός, που βαθμηδόν υλοποιείται.

Η Άγκυρα επιμένει πως θα πρέπει να είναι μέρος της νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ενώ έχει βρει «παράθυρα» για λαθραία εισβολή στο σύστημα, , στο SAFE, μέσω εξαγοράς ευρωπαϊκών εταιρειών, επιμένει ότι, «επιβάλλεται» (η κατοχική δύναμη) να εισέλθει από την μπροστινή είσοδο στο πρόγραμμα. Απευθυνόμενος, προχθές, στην κοινοβουλευτική σύνοδο του ΝΑΤΟ ανέφερε πως «αναμένουμε την υποστήριξή σας σχετικά με τη συμπερίληψη της Τουρκίας στις πρωτοβουλίες άμυνας που έχουν ανακοινωθεί από την Ε.Ε. Το να αποκλειστεί η Τουρκία λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων δεν ωφελεί κανέναν». Κι όταν αναφέρεται σε «πολιτικά συμφέροντα» παραπέμπει στη στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας, εδάφη της οποίας κατέχει διά της βίας, στρατιωτικά, από το 1974. Παραπέμπει και στην Ελλάδα, της οποίας όχι μόνο αμφισβητεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, αλλά εκτοξεύει εναντίον της απειλές.

Ο Τούρκος Πρόεδρος ζητά συμμετοχή στο SAFE, αλλά ταυτόχρονα διαμηνύει πως «η Λευκωσία», πρωτεύουσα κράτους- μέλους της Ε.Ε., είναι στην…καρδιά του τουρκικού κόσμου. Είναι κομμάτι της Τουρκίας. «Μην ξεχνάτε, η Λευκωσία κοιτάζει σε εσάς», είπε μιλώντας σε στελέχη του κόμματος του.

Υπενθυμίζεται, πως ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε εισαγωγικό του σημείωμα στο «Έγγραφο Στρατηγικής Δημόσιας Διπλωματίας 2024-2029», εστιάζει στο όραμα για «μεγαλύτερη Τουρκία». Στη λογική του αναθεωρητισμού αναφέρει πως «έχουμε τονίσει με κάθε ευκαιρία ότι ‘η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την Τουρκία’ και ότι η γεωγραφία της καρδιάς μας φτάνει πολύ πέρα ​​από την Τουρκία και ότι αυτό δεν είναι επιλογή, αλλά ιστορική αποστολή…»

Η Τουρκία θέλει τα F-35, αλλά δεν έχει κάνει οτιδήποτε σε σχέση με τους ρωσικούς S-400. Δείγμα επιβεβαίωσης ότι ζητά χωρίς να συμμορφώνεται. Ζητά να ξεπαγώσει την ενταξιακή πορεία της χώρας του, αλλά δεν το κουνάει από την Κύπρο. Είναι η νοοτροπία του αχόρταγου, του ζήτουλα, που διαφημίζει τα πλούτη και δυνάμεις του.