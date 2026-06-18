Η Τουρκία διαμηνύει ότι δεν θα επιτρέψει κανένα τετελεσμένο που, κατά την ίδια, θα πλήξει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του ψευδοκράτους ή θα διαταράξει την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε ανακοίνωση έπειτα από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας υπό την προεδρία του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, αναφέρεται ότι «η Τουρκία, υπό την ιδιότητά της ως εγγυήτριας δύναμης, διαθέτει τόσο την ικανότητα όσο και την αποφασιστικότητα να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, για τη διασφάλιση της ασφάλειας, της ειρήνης και της ευημερίας των Τουρκοκυπρίων».

«Επισημάνθηκε επίσης ότι δεν θα γίνει ανεκτό κανένα τετελεσμένο που θα υπονόμευε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της τδβκ ή θα διατάρασσε την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο», προστίθεται.

ΚΥΠΕ