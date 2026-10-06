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Με τον «Χρυσό Κέδρο», την κορυφαία ειδική τιμητική διάκριση των Παγκύπριων Περιβαλλοντικών Βραβείων για Οργανισμούς και Επιχειρήσεις, τιμήθηκε η Medochemie, έχοντας συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των υποψηφιοτήτων και όλων των κατηγοριών.

Το βραβείο απένειμε στην εταιρεία ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την 8η Τελετή Βράβευσης των Παγκύπριων Περιβαλλοντικών Βραβείων 2025, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο «Χρυσός Κέδρος» συνιστά την ανώτατη τιμητική διάκριση του θεσμού και απονέμεται στην επιχείρηση ή τον οργανισμό που συγκεντρώνει την υψηλότερη συνολική βαθμολογία. Η Medochemie απέσπασε, παράλληλα, Χρυσό Μετάλλιο στην κατηγορία «Πρωτογενής Τομέας – Μεταποίηση – Βιομηχανία».

Η νέα αυτή σημαντική βράβευση αναγνωρίζει τη μακρόχρονη περιβαλλοντική πολιτική της Medochemie και τη συστηματική προσπάθεια που καταβάλλει για τη μείωση των επιπτώσεων της παραγωγικής της δραστηριότητας στο περιβάλλον. Η εταιρεία επενδύει διαχρονικά στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων και στην υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων.

Τα τελευταία χρόνια, η Medochemie έχει ενισχύσει σημαντικά τις επενδύσεις της σε καθαρότερες μορφές ενέργειας και στην ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της. Από την 1η Οκτωβρίου 2025, το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στα εργοστάσια της εταιρείας στην Κύπρο προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, περιορίζοντας σημαντικά το ανθρακικό αποτύπωμα της παραγωγής.

Την ίδια κατεύθυνση υπηρετεί και η επένδυση στην έρευνα και την τεχνολογία. Μέσα από τη συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό έργο LIFE Pharma Detox, η Medochemie συμβάλλει στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για την επεξεργασία φαρμακευτικών καταλοίπων στα υγρά απόβλητα, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους και την προστασία των υδάτινων πόρων.

Με αφορμή την απονομή του «Χρυσού Κέδρου», ο Δρ Χριστάκης Σεργίδης, Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας της Medochemie, δήλωσε:

«Η απονομή του «Χρυσού Κέδρου» αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη Medochemie και αναγνώριση μιας προσπάθειας που υπηρετούμε με σταθερότητα εδώ και πολλά χρόνια. Η υψηλότερη βαθμολογία παγκύπρια έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, καθώς αντανακλά τη συλλογική δουλειά των ανθρώπων μας και τις επενδύσεις που πραγματοποιούμε για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής μας λειτουργίας.

Ως φαρμακοβιομηχανία, έχουμε πλήρη επίγνωση της ευθύνης που συνοδεύει την παραγωγική μας δραστηριότητα. Για τον λόγο αυτό επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογίες και υποδομές που μας επιτρέπουν να αξιοποιούμε καλύτερα την ενέργεια και τους φυσικούς πόρους, να περιορίζουμε τα απόβλητα και να βελτιώνουμε διαρκώς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε.

Η φετινή βράβευση αποκτά για εμάς ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς η Medochemie συμπληρώνει 50 χρόνια από την ίδρυσή της. Είναι μια επέτειος που μας γεμίζει υπερηφάνεια για όσα έχουμε δημιουργήσει, αλλά ταυτόχρονα ενισχύει την ευθύνη μας για το μέλλον. Ο «Χρυσός Κέδρος» μάς τιμά και μας δίνει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση να συνεχίσουμε να θέτουμε υψηλότερους στόχους».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιβαλλοντική δράση της Medochemie έχει αναγνωριστεί επανειλημμένα στο πλαίσιο του θεσμού, με την εταιρεία να κατακτά Χρυσό Μετάλλιο Περιβάλλοντος για επτά συνεχόμενες χρονιές.

Η ίδια προσήλωση που χαρακτηρίζει την περιβαλλοντική της δράση συνοδεύει τη Medochemie σε μια διαδρομή 50 χρόνων ανάπτυξης και εξέλιξης. Από το 1976, όταν ο Δρ Ανδρέας Πίττας ίδρυσε την εταιρεία στη Λεμεσό, η Medochemie εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη φαρμακοβιομηχανία της χώρας, αναπτύσσοντας παράλληλα ισχυρή διεθνή παρουσία, με 15 παραγωγικές μονάδες σε Κύπρο, Ολλανδία και Βιετνάμ, 2.000 εργαζομένους παγκοσμίως, 19 γραφεία και πωλήσεις σε 122 χώρες.