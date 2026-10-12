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Ο φωτογράφος και δημιουργός περιεχομένου Μπόρα Μάρκοβιτς πρόκειται να λάβει κυπριακό διαβατήριο, έπειτα από αναμονή άνω των 30 ετών, όπως ανέφερε τη Δευτέρα το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο Μάρκοβιτς έφτασε στην Κύπρο σε ηλικία δέκα ετών και ζει στο νησί από τη δεκαετία του 1990, προβάλλοντας διεθνώς τη χώρα μέσα από τη φωτογραφική του δουλειά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αιτήσεις του για πολιτογράφηση είχαν απορριφθεί επανειλημμένα εξαιτίας αυτού που ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης χαρακτήρισε γραφειοκρατικό κενό: μια διακοπή στην άδεια παραμονής του που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1990, όταν ο Μάρκοβιτς ήταν ακόμη ανήλικος. Ο κ. Χριστοφίδης έθεσε την υπόθεση ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών νωρίτερα φέτος.

Σε απάντησή του, ημερομηνίας 13 Ιουλίου, ο Κωνσταντίνος Ιωάννου ανέφερε ότι η πιο πρόσφατη αίτηση του Μάρκοβιτς, η οποία υποβλήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2019, απορρίφθηκε στις 3 Μαΐου 2023. Δεδομένου ότι δεν εκκρεμούσε νέα αίτηση, δεν μπορούσε να γίνει οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια, σημείωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι ο Μάρκοβιτς μπορούσε να υποβάλει νέα αίτηση, η οποία θα εξεταζόταν στη βάση των πραγματικών δεδομένων και της νομοθεσίας που θα ίσχυε κατά τον χρόνο εξέτασής της.

Ο κ. Ιωάννου σημείωσε επίσης ότι το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να παραχωρήσει τιμητική πολιτογράφηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται προσωπικότητες από τον χώρο των τεχνών και του πολιτισμού που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Κύπρο μέσω του έργου τους, κατόπιν εισήγησης του Υφυπουργείου Πολιτισμού.