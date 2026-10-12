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Την επέκταση της περιόδου της προεκλογικής εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές από έξι σε 12 μήνες, καθώς και την επιβολή επιστροφής ποσών που υπερβαίνουν το €1 εκατομμύριο σε εισφορές προς υποψηφίους, προτείνει η Άμεση Δημοκρατία.

Συγκεκριμένα, οι βουλευτές Δημήτρης Σούγλης και Γιάννης Λαούρης κατέθεσαν πρόταση νόμου για την τροποποίηση του περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμου, με στόχο την επέκταση της χρονικής περιόδου που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των συνολικών προεκλογικών δαπανών των υποψηφίων.

Με βάση την πρόταση, το ανώτατο όριο των προεκλογικών δαπανών θα υπολογίζεται για την περίοδο που αρχίζει 12 μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών και ολοκληρώνεται την ημέρα της ψηφοφορίας, αντί για την εξάμηνη περίοδο που ισχύει σήμερα.

Παράλληλα, η πρόταση νόμου προβλέπει την παροχή εξουσίας στον Γενικό Έφορο Εκλογής να ζητεί από υποψήφιο και τον εκλογικό του αντιπρόσωπο την καταβολή ποσού που υπερβαίνει το €1 εκατ., εφόσον διαπιστωθεί ότι το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε από εισφορές προς όφελος της προεκλογικής εκστρατείας του υποψηφίου ξεπερνά το συγκεκριμένο όριο.

Το ποσό της υπέρβασης πρέπει να καταβάλλεται στην Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών εντός 30 ημερών και στη συνέχεια να κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τους εισηγητές, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν στη διασφάλιση της διαφάνειας και μιας δικαιότερης εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου της Δημοκρατίας.

Όπως επισημαίνεται, η χρονική περίοδος κατά την οποία πραγματοποιούνται στην πράξη οι προεκλογικές δαπάνες αρχίζει πολύ νωρίτερα από την έναρξη της εξάμηνης περιόδου που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, γεγονός που, κατά τους ίδιους, καθιστά αναγκαία την επέκτασή της στους 12 μήνες.