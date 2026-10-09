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Σε ισχύ βρίσκονται συνολικά 870.632 δελτία ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα οποία αντιστοιχούν σε εν ζωή πολίτες, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Αρχείου Πληθυσμού με ημερομηνία 11 Σεπτεμβρίου 2026.

Τα δεδομένα αυτά διαβιβάστηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων από τον υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Ιωάννου, απαντώντας σε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση που είχε υποβάλει ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ανδρέας Κωνσταντίνου.

Σύμφωνα με την επίσημη κατανομή που κατέθεσε ο αρμόδιος Υπουργός:

774.145 δελτία ταυτότητας αντιστοιχούν σε πολίτες που είναι καταχωρισμένοι στην ελληνική κοινότητα

δελτία ταυτότητας αντιστοιχούν σε πολίτες που είναι καταχωρισμένοι στην 96.487 δελτία ταυτότητας αντιστοιχούν σε πολίτες καταχωρισμένους στην τουρκική κοινότητα.

Στην απάντησή του, ο κ. Ιωάννου διευκρίνισε ότι στους συγκεκριμένους αριθμούς δεν συμπεριλαμβάνονται ταυτότητες οι οποίες έχουν λήξει και δεν έχουν ανανεωθεί μέχρι σήμερα.