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Μήνυμα για διατήρηση χαμηλών τόνων και αποφυγή προσωπικών αντιπαραθέσεων απευθύνει η ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού προς τον Αβέρωφ Νεοφύτου και τον Γιώργο Παμπορίδη, ενόψει της εσωκομματικής αναμέτρησης για την ανάδειξη του υποψηφίου του κόμματος στις Προεδρικές Εκλογές του 2028.

Μετά τη σημερινή της συνεδρία, η ηγεσία του ΔΗΣΥ θέτει σε πέντε σημεία το πλαίσιο για την εσωκομματική διαδικασία, δίνοντας έμφαση στην ενότητα, στους ίσους όρους για τους δύο υποψηφίους και στον σεβασμό του τελικού αποτελέσματος.

Μετά τη σημερινή της συνεδρία η ηγεσία ανακοίνωσε τα ακόλουθα:

1. Η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού έδειξε τον δρόμο της ενότητας, θέτοντας το συλλογικό συμφέρον πάνω από την προσωπική της διεκδίκηση. Με αυτή τη δύσκολη για την ίδια προσωπικά πολιτική απόφαση διασφαλίστηκε η συμμετοχή όλων των υποψηφίων στην εσωκομματική διαδικασία και η δέσμευσή τους να σεβαστούν το αποτέλεσμά της. Η διαφύλαξη της ενότητας της Παράταξης αποτελεί κοινή ευθύνη και προτεραιότητα.

2. Η ηγεσία καλεί τους δύο υποψηφίους και όλα τα στελέχη της Παράταξης να διατηρήσουν χαμηλούς τόνους και να επικεντρωθούν σε πολιτικές θέσεις και προτάσεις, αποφεύγοντας προσωπικές αντιπαραθέσεις και δημόσιες αντεγκλήσεις. Ο σεβασμός στη δεοντολογία, στους θεσμούς και στους κανόνες της εσωκομματικής διαδικασίας είναι υποχρέωση όλων.

3. Η ηγεσία δεσμεύεται να διασφαλίσει ίσους όρους για όλους τους υποψηφίους. Προτρέπει τα στελέχη των συλλογικών οργάνων της Παράταξης να διαφυλάξουν τον ενωτικό τους ρόλο, καθιστώντας σαφές ότι ο υποψήφιος που θα επιλέξουν τα χιλιάδες μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού θα είναι ο κοινός μας υποψήφιος και θα έχει την πλήρη στήριξη όλων μας.

4. Καλούμε επίσης όλα τα στελέχη και μέλη του κόμματος που εκφράζουν δημόσια τις απόψεις τους, είτε μέσω ΜΜΕ είτε μέσω ΜΚΔ, να το πράττουν στη βάση του Κώδικα Δεοντολογίας της Παράταξης, τονίζοντας παράλληλα τον σεβασμό τους στις θεσμοθετημένες διαδικασίες και στο τελικό αποτέλεσμα.

5. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα πορευθεί ενωμένος στις Προεδρικές Εκλογές του 2028, με έναν και μοναδικό υποψήφιο και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης. Με στόχο τη νίκη, θα διεκδικήσουμε την εντολή των πολιτών για να υλοποιήσουμε το όραμα και τις πολιτικές του Δημοκρατικού Συναγερμού για τον τόπο.

Λευκωσία, 12 Οκτωβρίου 2026