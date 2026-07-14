Τριάντα χρόνια στην αναμονή για κυπριακή υπηκοότητα βρίσκεται ο γνωστός φωτογράφος και δημιουργός περιεχομένου, Bora Markovic. Παρόλο που ζει στη χώρα μας από τη δεκαετία του ’90 και τα τελευταία χρόνια μέσω της δουλειάς του προβάλλει την Κύπρο και τις ομορφιές της φύσης της διεθνώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι αιτήσεις του για πολιτογράφηση απορρίπτονται η μία μετά την άλλη. Κι αυτό, λόγω ενός γραφειοκρατικού κενού. Το ζήτημα έθεσε υπόψη του Υπουργού Εσωτερικών, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, με τον Κωνσταντίνο Ιωάννου να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για παραχώρηση τιμητικής πολιτογράφησης, νοουμένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοφίδη, ο γνωστός δημιουργός περιεχομένου, διαμένει στην Κύπρο «τα τελευταία τριάντα χρόνια, από την ηλικία των δέκα ετών, είναι πλήρως ενσωματωμένος στην κοινωνία και προβάλλει διεθνώς τον τόπο μας μέσα από το φωτογραφικό του έργο. Παρά ταύτα, η αίτησή του για κυπριακή υπηκοότητα απορρίπτεται επανειλημμένα λόγω γραφειοκρατικού κενού στην άδεια παραμονής του κατά τη δεκαετία του ’90, όταν ο ίδιος ήταν ανήλικο παιδί».

Όπως είπε, με δεδομένο ότι το κράτος έχει τη νομική ευχέρεια για κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ο κ. Χριστοφίδης κάλεσε τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εξέταση της συγκεκριμένης περίπτωσης και αν υπάρχει πρόθεση να παραπεμφθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για ανθρωπιστικούς λόγους, συμβολικούς λόγους και για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Πώς απαντά ο αρμόδιος υπουργός

Σε απάντησή του ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2026, ο αρμόδιος υπουργός, ανέφερε πως οι προϋποθέσεις και τα προσόντα για πολιτογράφηση ρυθμίζονται ρητά από τα άρθρα 111(1) και 111Β του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου. Επιπλέον, το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 111Α, σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιτρέψει την τιμητική πολιτογράφηση αλλοδαπού για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τα οποία επιτρέπεται η τιμητική πολιτογράφηση για λόγους δημόσιου συμφέροντος καθορίζονται στους σχετικούς Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 379/2020, Κ.Δ.Π. 392/2025).

Όσον αφορά στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Κωνσταντίνος Ιωάννου σημείωσε ότι η τελευταία αίτηση του κ. Markovic υποβλήθηκε στις 28/11/2019 και απορρίφθηκε στις 3/5/2023, με τους λόγους της απόρριψης να του γνωστοποιούνται αναλυτικά σε σχετική επιστολή. Επί του παρόντος, πρόσθεσε, εφόσον δεν εκκρεμεί οποιαδήποτε νέα αίτηση ενώπιόν μας, το Υπουργείο δεν δύναται να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες.

Καταληκτικά, ο υπουργός αναφέρει πως «λόγω του χρονικού διαστήματος που έχει παρέλθει από την τελευταία αίτηση του κ. Markovic, ενδέχεται τα δεδομένα που είχαν αξιολογηθεί κατά την εξέταση της εν λόγω αίτησης για πολιτογράφηση να έχουν διαφοροποιηθεί. Ως εκ τούτου, εφόσον ο κ. Markovic το επιθυμεί και νοουμένου ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις και τα προσόντα για πολιτογράφηση ή τιμητική πολιτογράφηση, δύναται να υποβάλει νέα αίτηση για πολιτογράφηση, η οποία θα εξεταστεί με βάση τα πραγματικά και νομικά δεδομένα που θα ισχύουν κατά τον χρόνο εξέτασής της».

Ποια τα κριτήρια για τιμητική πολιτογράφηση

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς, «τιμητική πολιτογράφηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος, δύναται να παραχωρηθεί σε: