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Δεκάδες χιλιάδες κυνηγοί ετοιμάζονται για την επίσημη πρώτη εξόρμηση της κυνηγετικής περιόδου επιδημητικού θηράματος.

Η φετινή σεζόν, η οποία περιλαμβάνει το κυνήγι του λαγού, της πέρδικας και της φραγκολίνας, αρχίζει την ερχόμενη Κυριακή 1η Νοεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2026, προσφέροντας συνολικά 17 εξορμήσεις (κάθε Κυριακή και Τετάρτη).

Ενόψει της μαζικής εξόδου στα βουνά και τις αγροτικές περιοχές της Κύπρου, οι τρεις εμπλεκόμενοι αρμόδιοι φορείς, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου & Διατήρησης Άγριας Ζωής (ΚΟΚ & ΔΑΖ) και το Τμήμα Δασών, προέβησαν σε επίσημες ανακοινώσεις, στέλνοντας μηνύματα για τήρηση της νομοθεσίας, επίδειξη ατομικής ευθύνης, προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη ατυχημάτων.

Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας απευθύνει έκκληση προς τους κυνηγούς να τηρούν πιστά τους γραπτούς και άγραφους νόμους του κυνηγίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υποχρεωτική καταγραφή της κάρπωσης όλων των θηραμάτων.

Η καταγραφή πρέπει να γίνεται στην εφαρμογή Artemis Cy (επιλογή «Καταγραφή κάρπωσης για όλα τα Θηράματα») πριν την επιβίβαση του κυνηγού σε μεταφορικό μέσο (είτε για αλλαγή περιοχής, είτε για επιστροφή).

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας χρήσης της εφαρμογής, αποστέλλεται SMS στη μορφή: [ΑΔΤ] [Θήραμα] [Αριθμός] (π.χ. 000000 Περδίκι 2) στα τηλέφωνα ανά επαρχία: Λευκωσία: 99201081 & 99201231 Λεμεσός: 99201258 & 99201503 Πάφος: 99201946 & 99202286 Λάρνακα / Αμμόχωστος: 99202463 & 99203228.

Το όριο κάρπωσης ανά εξόρμηση καθορίστηκε σε ένα λαγό, τέσσερα περδίκια, μία φραγκολίνα και χωρίς όριο για τα υπόλοιπα θηράματα.

ΚΟΚ & ΔΑΖ: «Πολιτισμός και παράδοση με αίσθημα ευθύνης»



Στο δικό της μήνυμα, η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου & Διατήρησης Άγριας Ζωής υπογραμμίζει την ιστορική και πολιτιστική διάσταση της κυνηγετικής δραστηριότητας στην Κύπρο.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Ηλίας Πεκρής, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το κυνήγι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσης και του πολιτισμού του τόπου μας. Είναι όμως ταυτόχρονα μια δραστηριότητα που απαιτεί υπευθυνότητα, σεβασμό προς τη φύση και, πάνω απ’ όλα, προσήλωση στην ασφάλεια».

Τμήμα Δασών: Αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιών – Μην πετάτε φυσίγγια

Από την πλευρά του, το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος απευθύνει θερμότατη έκκληση προς όλους τους εξορμώντες στα δάση και την ύπαιθρο.

Παρά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, ο κίνδυνος πρόκλησης και εξάπλωσης πυρκαγιάς παραμένει μεγάλος. Απαγορεύεται αυστηρά το άναμμα φωτιάς σε μη καθορισμένους χώρους, καθώς και η απόρριψη αναμμένων αποτσίγαρων ή σπίρτων.

Επισημαίνεται ότι οι πυρκαγιές των τελευταίων ετών έχουν καταστρέψει ζωτικούς βιοτόπους για την πανίδα του τόπου.

Η εγκατάλειψη σκουπιδιών και κενών φυσιγγίων απαγορεύεται ρητά από τη νομοθεσία.

Οι κυνηγοί καλούνται να μαζεύουν όλα τα άδεια φυσίγγια. Τα τηλέφωνα Άμεσης Ανάγκης για πυρκαγιά/καπνό είναι: 1407: Τμήμα Δασών, 112: Πυροσβεστική Υπηρεσία.